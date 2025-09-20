Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šie sumuštiniai patiks visiems: nuo stalo dings žaibiškai

2025-09-20 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 11:00

TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas šį šeštadienį kviečia žiūrėti įtraukiančią biografinę dramą „Ferrari“ ir įkvėpti vietos, kur gimė garsusis Enzo Ferraris, dalijasi tobulai skanių sumuštinių receptu.

TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas" vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas šį šeštadienį kviečia žiūrėti įtraukiančią biografinę dramą „Ferrari" ir įkvėpti vietos, kur gimė garsusis Enzo Ferraris, dalijasi tobulai skanių sumuštinių receptu.

0

Šį šeštadienį TV3 „Šeštadienio gero kino vakare“ – istorija apie Enzo Ferrarį. Tai – žmogus, atsidūręs tarp asmeninių tragedijų, byrančios santuokos, finansinės krizės ir drąsaus sprendimo išleisti komandą į svarbias lenktynes.

Filmas atskleis ne tik automobilių sporto užkulisius, jame – pasakojimas apie žmogų, kurio aistra ir atsidavimas išgarsino pavardę, kuri dabar yra nemirtinga legenda. 

Prie gero filmo reikalingas ir skanus maistas, todėl V. Poderytė-Bernatavičė ir T. Paplauskas dalijasi kino juostos įkvėptu naminės fokačijos sumuštinio su kumpiu, keptomis daržovėmis ir figų padažu receptu.

Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos
(38 nuotr.)
(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Gero savaitgalio receptas“ akimirkos

Naminės fokačijos sumuštinis su kumpiu, keptomis daržovėmis ir figų padažu

Ingredientai (4-6 asmenims):

Fokačijos tešlai:

  • 750 g kvietinių miltų (naudojame 550C);
  • 650 ml šilto vandens;
  • Apie 80-100 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus;
  • 10 g druskos;
  • 7 g sausų mielių „Sauda“;
  • Šviežio rozmarino;
  • Druskos ir pipirų „Sauda“.

Sumuštiniui:

  • 150 g džiovintų figų „Frunica“;
  • 300 g Parmos kumpio;
  • 1 cukinija;
  • 2 raudonos paprikos;
  • Apie 200 g rukolos;
  • 400 ml majonezo „Vilnius „Naminis“;
  • Šiek tiek balzamiko kremo;
  • Šiek tiek Parmigiano Reggiano sūrio;
  • Česnako granulės „Sauda“;
  • Raudonėlis „Sauda“.

 

Gaminimo eiga:

Išsikepkite fokačiją. Vandenį pašildykite iki kūno temperatūros – jis turi būti šiltesnis nei kambario, bet ne deginti. Į dubenį supilkite vandenį, suberkite miltus, mieles ir druską, išmaišykite iki vientisos, lipnios tešlos. Uždengę rankšluosčiu palikite ją šiltai pakilti valandai.

Kai tešla pakils, gausiai aliejumi išteptais delnais lengvai perminkykite – tešlą reikėtų ne tiek minkyti, kiek kelti į viršų ir mesti į dubenį. Taip kartokite 10–20 kartų, tuomet vėl uždenkite ir dar pusvalandžiui palikite pakilti.

Kepimo formą gausiai ištepkite aliejumi, sudėkite tešlą ir dar 30 minučių leiskite jai pakilti. Pirštais padarykite įdubimus, pagardinkite šviežio rozmarino šakelėmis ir kepkite 230 °C orkaitėje 30–40 minučių. Iškepusią duoną atvėsinkite ir supjaustykite.

Padažui į smulkintuvą dėkite majonezą, balzamiką, džiovintas figas, viską gerai pertrinkite ir pagal skonį pagardinkite druska bei pipirais.

Daržovių pagardams įkaitinkite keptuvę su alyvuogių aliejumi, sudėkite stambiais griežinėliais supjaustytą papriką ir cukiniją, kepant pagardinkite česnakų granulėmis, raudonėliu, druska ir pipirais. Atskirai pasiruoškite Parmigiano sūrio drožlių.

Formuojant sumuštinius, išilgai perpjaukite iškeptą fokačiją, abi puses aptepkite majonezo ir figų padažu, dėkite keptas daržoves, Parmos kumpį, sūrio drožles bei rukolą. Užvožkite sumuštinį ir mėgaukitės. Skanaus!

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10.30 val., per TV3! 

