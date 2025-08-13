Šis agurkų marinatas taps 2025 metų favoritu: užsirašykite ir turėkite

Marinatas: 1 l vandens; 1 a. š. ciberžolės; 2 v. š. medaus; 2 v. š. druskos; 100 ml cukraus; 200 ml acto; česnakas; krapų žiedai; pipirai; lauro lapai.
Marinatą išverdame. Aš nepasterizuoju, man puikiai išsilaiko ir taip. Tad rašau, kaip marinuoju aš. Jeigu esate įpratę viską pasterizuoti – taip ir darykite.
Agurkus nuplauname, nupjaustome galiukus. Nuplikome ir sudedame į švariai išplautus ir iškaitintus stiklainius. Užpilame verdančiu marinatu. Užsukame stiklainius ir užklojame storu rankšluosčiu.
Jeigu marinuosite cukinijas. Man skaniausia, kai jos būna supjaustytos skiltelėmis. Viską darau taip pat, kaip su agurkais. Nuplikytus cukinijų gabalėlius sudedame į švariai išplautus ir iškaitintus stiklainius, užpilame verdančiu marinatu, užsukame stiklainius ir leidžiame atvėsti. Skanaus!