 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Ši jaunatis nepasigailės 4 Zodiako ženklų: Budraitytė ragina saugotis

2025-11-22 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 12:00

Šiuo metu gyvename jaunaties mėnulio ritmu. Pranešama, kad ši jaunatis – ypatingai palanki imtis naujų darbų, vis tik ne visiems ji bus sėkminga ir net keturiems Zodiako ženklams keliauja įspėjimas pasisaugoti.

Jaunatis (tv3.lt fotomontažas)

Šiuo metu gyvename jaunaties mėnulio ritmu. Pranešama, kad ši jaunatis – ypatingai palanki imtis naujų darbų, vis tik ne visiems ji bus sėkminga ir net keturiems Zodiako ženklams keliauja įspėjimas pasisaugoti.

REKLAMA
0

Vaiva Budraitytė, Lietuvos astrologė ir būrėja, naujienų portalo tv3.lt skaitytojams pasakojo, kad ši savaitė – ypatingai palanki naujiems projektams ir darbams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iššūkių kels tik emocinis fonas

Ši jaunatis išsiskiria tuo, kad bus labai palanki protiniams darbams ir su jais susijusiais projektais.

REKLAMA
REKLAMA

Astrologė ragino nesėdėti rankų sudėjus ir imtis jų, nes pradėjus šias veiklas per jaunatį galima sulaukti gerų rezultatų.

REKLAMA

„Dabar labai stipri jaunatis, kuri ypač palanki protinei veiklai. Jeigu planuojate kažką pradėti šį rudenį, drąsiai planų ir projektų galite imtis dabar“, – ragino ji.

Sveikata šią savaitę taip pat turėtų išlikti stabili ir pakankamai nebloga, tačiau V. Budraitytė pridėjo, kad vertėtų vengti alkoholio vartojimo.

Sudėtingas šios savaitės aspektas – emocinis fonas. Astrologė ragino stengtis nepasiduoti sujautrėjusioms emocijoms.

REKLAMA
REKLAMA

„Emocinis fonas vis dar bus sudėtingas, tad nesistebėkite, jeigu būsite labiau suirzę nei įprastai ar daugiau velsitės į konfliktus.

Jeigu erzins kaimynai, bendrakeleiviai autobuse, klasiokai, kursiokai, bendradarbiai – nekreipkite dėmesio“, – sakė ji.

Puikus metas remontui

Pasiteiravus pašnekovės apie palankias jaunaties veiklas, ji aiškino, kad tai puikus laikas nekilnojamojo turto reikalų tvarkymui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Labai palankus laikas tiems, kurie nusprendė įsigyti būstą. Taip pat, jeigu planuojate pasidaryti remontą šią žiemą, tai bus puikus laikas. Galite keisti namus, baldus.

Bus puikus metas ir landšafto tvarkymui, galite pasidarbuoti lauke“, – patarė V. Budraitytė.

Be to, astrologė taip pat išskyrė vandens procedūras, kurioms dabar yra puikus laikas skirti dėmesio.

REKLAMA

„Net jeigu gyvenate prie šalto vandens telkinio, nebijokite nors iki kelių pastovėti šaltame vandenyje, tai bus pats geriausias vaistas.

Jeigu neužšalę, jeigu bus trys-keturi vandens laipsniai, drąsiai galite išbandyti šalčio terapiją, tam palankus metas“, – tikino ji.

Pasisaugoti ragino 4 Zodiako ženklus

Turbūt ne vienam smalsu pasitikrinti savo Zodiako ženklą ir sužinoti, ką atneš jaunatis.

REKLAMA

V. Budraitytė papasakojo apie tris savaitės sėkmingiausius Zodiako ženklus ir keturis tuos, kuriems vertėtų pasisaugoti.

„Ši savaitė bus labai gera Skorpionams, Šauliams. Taip pat bus Dvyniams labai nebloga savaitė, nes kūrybinga, gera, be nesklandumų“, – sakė pašnekovė.

Taip pat ji įvardijo keturis Zodiako ženklus, kurie turėtų pasistengti šią savaitę išlikti ramūs.

„Ožiaragiai ir Vėžiai turėtų būti atsargesni, nes jų ašis jautresnė. Taip pat Avinai ir Svarstyklės turi saugotis.

Svarstyklės turi pasverti kiekvieną žodį, matuoti kiekvieną žingsnį ir skaičiuoti kiekvieną centą“, – sakė ji.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vaiva Budraitytė, jaunatis (nuotr. BNS, 123rf.com)
Prasidės itin stipri jaunatis: smogs 4 Zodiako ženklams (5)
Delčia Vaiva Budraitytė, delčia (nuotr. Šarūnas Mažeika/BNS, 123rf.com)
4 Zodiako ženklams prasideda sudėtingas laikas: nesakykite, kad Vaiva neįspėjo (10)
V. Budraitytė įspėja 1 Zodiako ženklą: ši delčia – itin pavojinga (tv3.lt fotomontažas)
Prasidės delčia: Vaiva Budraitytė kreipiasi į 4 Zodiako ženklus (2)
Šis priešpilnis paženklins 4 Zodiako ženklus (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)
Šis priešpilnis paženklins 4 Zodiako ženklus: Budraitytė atskleidė, kas jie (4)
Lapkričio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.17-11.23: svečiuose – dainininkas Sasha Song
Lapkričio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.10-11.16: svečiuose – Donalda Meiželytė
Lapkričio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.03-11.09: svečiuose – radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis
Spalio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.27-11.02: svečiuose – atlikėjas Paulius Pročkys-Baggy B
Spalio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.20-10.26: svečiuose – stilistė Marija Palaikytė
Spalio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.13-10.19: svečiuose – buvusi TV laidų vedėja Laura Imbrasienė
Spalio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.06-10.12: svečiuose – TV3 Žinių vedėjas Rokas Petkevičius
Rugsėjo 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.29-10.05: svečiuose – dainininkas Vladas Kovaliovas
Rugsėjo 21 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.22-09.28: svečiuose – renginių vedėjas Dainius Martinaitis
Rugsėjo 14 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.15-09.21: svečiuose – Daina Bilevičiūtė
Rugsėjo 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.08-09.14: svečiuose – aktorius Kęstutis Cicėnas
Rugpjūčio 31 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.01-09.07: svečiuose – Viktorija Jakučinskaitė
Rugpjūčio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.25-08.31: svečiuose – Žilvinas Žitkus
Rugpjūčio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.18-08.24: svečiuose – dainininkė Renata Norvilė
Rugpjūčio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.11-08.17: svečiuose – dainininkė Ingrida Kazlauskaitė
Rugpjūčio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.04-08.10: svečiuose – šokėjas Andrius Kandelis
Liepos 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.28-08.03: svečiuose – į Everestą įkopęs Nerijus Pranckevičius
Liepos 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.21-07.27: svečiuose – vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė
Liepos 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.14-07.20: svečiuose – dainininkas Petras Kazlauskas
Liepos 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.07-07.13: svečiuose – dainininkė Liveta Kazlauskienė
Birželio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.30-07.06: svečiuose – dainininkė Asta Pilypaitė
Birželio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.23-06.29: svečiuose – „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius
Birželio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.16-06.22: svečiuose – atlikėjas ir vedėjas Giedrius Leškevičius
Birželio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.09-06.15: svečiuose – mitybos specialistė Jelena Tulčina
Birželio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.02-06.08: svečiuose – atlikėjas Anatolijus Oleinik
Gegužės 25 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26-06.01: svečiuose – atlikėjas FC Baseball
Gegužės 18 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.19-05.25: svečiuose – atlikėja Ingrida Martinkėnaitė
Gegužės 11 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.12-05.18: svečiuose – atlikėjas Justinas Lapatinskas
Gegužės 4 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.05-05.11: svečiuose – „Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys
Balandžio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.28-05.04: svečiuose – Mantas Bertulis
Balandžio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.21-04.27: svečiuose – atlikėja Geltona
Balandžio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.14-04.20: svečiuose – aktorius Ramūnas Rudokas
Balandžio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.07-04.13: svečiuose – Nomeda Marčėnaitė
Kovo 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.31-04.06: svečiuose – dainininkas Andrius Rimiškis
Kovo 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.24-03.30: svečiuose – operos solistė Monika Falcon
Kovo 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.17-03.23: svečiuose – dainininkė Giulija Baužienė
Kovo 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.10-03.16: svečiuose – dainininkė IVEL
Kovo 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.03-03.09: svečiuose – Indrė Stonkuvienė
Vasario 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.24-03.02: svečiuose – Aistė Pilvelytė
Vasario 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.17-02.23: svečiuose – Mantas Vaitiekūnas
Vasario 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.10-02.16: svečiuose – Jurijus Smoriginas
Vasario 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.03-02.09: svečiuose – Nerijus Juška
Sausio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.27–02.02: svečiuose – Vita Žiba
Sausio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.20–01.26: svečiuose – Mantas Wizard
Sausio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.03–01.19: svečiuose – Tomas Vytautas Raskevičius
Sausio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.06–01.12: svečiuose – dainininkė Indrė Launikonytė
Gruodžio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.30–01.05 ir ateinantiems metams
Gruodžio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.23–12.29: svečiuose – aktorius Laurynas Jurgelis
Gruodžio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.16–12.22: svečiuose – atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
Gruodžio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.09–12.15: svečiuose – aktorė Gailė Butvilaitė
Gruodžio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.02–12.08: svečiuose – atlikėjas Algirdas Grudinskis-Grūdas
Lapkričio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.25–12.01: svečiuose – atlikėjas Merūnas Vitulskis
Lapkričio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.18–11.24: svečiuose – atlikėjas Rokas Yan
Lapkričio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.11–11.17: svečiuose – Aistė Perminaitė
Lapkričio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.04–11.10: svečiuose – Mokytoja Veronika
Spalio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.28–11.03: svečiuose – Monika Ostrenkova
Spalio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.21–10.27: svečiuose – Jurga Anusauskienė
Spalio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.14–10.20: svečiuose – Raisa Šarkienė
Spalio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.07–10.13: svečiuose – Alanas Chošnou
Rugsėjo 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.30–10.06: svečiuose – Maksas Melmanas
Rugsėjo 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.23–09.29: svečiuose – Julija Žižė
Rugsėjo 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.16–09.22: svečiuose – Kristina Meseguer
Rugsėjo 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.09–09.15: svečiuose – Reveka Devolskytė
Liepos 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.08–07.14: svečiuose – Evgenya Redko
Birželio 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.01–07.07: svečiuose – Elena Karalienė
Birželio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.24–06.30: svečiuose – Audrius Bružas
Birželio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.17–06.23: svečiuose – Milda Metlovaitė
Birželio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.10–06.17: svečiuose – Kristina Ivanova
Birželio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.03–06.09: svečiuose – Nijolė Jagelavičienė
Gegužės 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26–06.02: svečiuose – Emilija Latėnaitė
Gegužės 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.20–05.26: svečiuose – Audrė Kudabienė
Gegužės 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.13–05.19: svečiuose – Ineta Stasiulytė
Gegužės 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.06–05.12: svečiuose – Irena Starošaitė
Balandžio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.29–05.05: svečiuose – Eglė Jakštytė
Balandžio 21 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.22–04.28)
Balandžio 14 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.15–04.21)
Balandžio 7 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.08–04.14)
Kovo 31 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.01–04.07)
Kovo 24 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.25–03.31)
Kovo 17 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.18–03.24)
Kovo 10 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.11–03.17)
Kovo 3 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.04–03.10)
Vasario 25 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.26–03.03)
Vasario 18 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.19–02.25)
Vasario 11 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.12–02.18)
Vasario 4 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.05–02.11)
Sausio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.29–02.04)
Sausio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.22–01.28)
Sausio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.15–01.21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų