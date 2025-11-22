Ši jaunatis nepasigailės 4 Zodiako ženklų: Budraitytė ragina saugotis

Vaiva Budraitytė, Lietuvos astrologė ir būrėja, naujienų portalo tv3.lt skaitytojams pasakojo, kad ši savaitė – ypatingai palanki naujiems projektams ir darbams.
Iššūkių kels tik emocinis fonas
Ši jaunatis išsiskiria tuo, kad bus labai palanki protiniams darbams ir su jais susijusiais projektais.
Astrologė ragino nesėdėti rankų sudėjus ir imtis jų, nes pradėjus šias veiklas per jaunatį galima sulaukti gerų rezultatų.
„Dabar labai stipri jaunatis, kuri ypač palanki protinei veiklai. Jeigu planuojate kažką pradėti šį rudenį, drąsiai planų ir projektų galite imtis dabar“, – ragino ji.
Sveikata šią savaitę taip pat turėtų išlikti stabili ir pakankamai nebloga, tačiau V. Budraitytė pridėjo, kad vertėtų vengti alkoholio vartojimo.
Sudėtingas šios savaitės aspektas – emocinis fonas. Astrologė ragino stengtis nepasiduoti sujautrėjusioms emocijoms.
„Emocinis fonas vis dar bus sudėtingas, tad nesistebėkite, jeigu būsite labiau suirzę nei įprastai ar daugiau velsitės į konfliktus.
Jeigu erzins kaimynai, bendrakeleiviai autobuse, klasiokai, kursiokai, bendradarbiai – nekreipkite dėmesio“, – sakė ji.
Puikus metas remontui
Pasiteiravus pašnekovės apie palankias jaunaties veiklas, ji aiškino, kad tai puikus laikas nekilnojamojo turto reikalų tvarkymui.
„Labai palankus laikas tiems, kurie nusprendė įsigyti būstą. Taip pat, jeigu planuojate pasidaryti remontą šią žiemą, tai bus puikus laikas. Galite keisti namus, baldus.
Bus puikus metas ir landšafto tvarkymui, galite pasidarbuoti lauke“, – patarė V. Budraitytė.
Be to, astrologė taip pat išskyrė vandens procedūras, kurioms dabar yra puikus laikas skirti dėmesio.
„Net jeigu gyvenate prie šalto vandens telkinio, nebijokite nors iki kelių pastovėti šaltame vandenyje, tai bus pats geriausias vaistas.
Jeigu neužšalę, jeigu bus trys-keturi vandens laipsniai, drąsiai galite išbandyti šalčio terapiją, tam palankus metas“, – tikino ji.
Pasisaugoti ragino 4 Zodiako ženklus
Turbūt ne vienam smalsu pasitikrinti savo Zodiako ženklą ir sužinoti, ką atneš jaunatis.
V. Budraitytė papasakojo apie tris savaitės sėkmingiausius Zodiako ženklus ir keturis tuos, kuriems vertėtų pasisaugoti.
„Ši savaitė bus labai gera Skorpionams, Šauliams. Taip pat bus Dvyniams labai nebloga savaitė, nes kūrybinga, gera, be nesklandumų“, – sakė pašnekovė.
Taip pat ji įvardijo keturis Zodiako ženklus, kurie turėtų pasistengti šią savaitę išlikti ramūs.
„Ožiaragiai ir Vėžiai turėtų būti atsargesni, nes jų ašis jautresnė. Taip pat Avinai ir Svarstyklės turi saugotis.
Svarstyklės turi pasverti kiekvieną žodį, matuoti kiekvieną žingsnį ir skaičiuoti kiekvieną centą“, – sakė ji.