Prasidės itin stipri jaunatis: smogs 4 Zodiako ženklams

Astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais dalijosi, kas laukia šią savaitę.
Pokalbio metu pašnekovė atskleidė, kad savaitė bus itin sėkminga trims Zodiako ženklams, o keturi turėtų pasisaugoti.
Naujų projektų laikas
Kaip pasakojo V. Budraitytė, nors įprastai sakoma, kad naujas mintis ir planus reikėtų įgyvendinti nuo Naujų metų, vis tik šis jaunaties laikas taip pat bus tam palankus.
Ne paslaptis, kad įprastai gyventojai yra raginami su naujais projektais pradėti dirbti būtent per jaunatį, nes tuomet jie geriau auga, sulaukia daugiau dėmesio.
„Bus labai stipri jaunatis, kuri ypač palanki protinei veiklai. Jeigu planuojate kažką pradėti šį rudenį, drąsiai planų ir projektų galite imtis dabar“, – sakė ji.
Įdomu ir tai, kad sveikatai jaunaties laikas taip pat palankus. Astrologė aiškino, kad daugumai ji turėtų būti nebloga.
Vienintelis aspektas – emocinis fonas – šią savaitę gali kelti iššūkių ir nesupratimų.
„Emocinis fonas vis dar bus sudėtingas, tad nesistebėkite, jeigu būsite labiau suirzę nei įprastai ar daugiau velsitės į konfliktus.
Jeigu erzins kaimynai, bendrakeleiviai autobuse, klasiokai, kursiokai, bendradarbiai – nekreipkite dėmesio“, – patarė ji.
Palankus metas pirkti NT
Kaip aiškino V. Budraitytė, jaunaties savaitė bus palanki tam tikroms veikloms. Pirmiausia, tai – nekilnojamojo turto (NT) pirkimas ir tvarkymas.
„Labai palankus laikas tiems, kurie nusprendė įsigyti būstą. Taip pat, jeigu planuojate pasidaryti remontą šią žiemą, tai bus puikus laikas. Galite keisti namus, baldus.
Bus puikus metas ir landšafto tvarkymui, galite pasidarbuoti lauke“, – patarė V. Budraitytė.
Dar vienas patarimas – pasimėgauti vandens procedūromis. Anot astrologės, šiuo metu plaukti, maudytis ar kitaip leisti laiką vandenyje bus puiku.
„Net jeigu gyvenate prie šalto vandens telkinio, nebijokite nors iki kelių pastovėti šaltame vandenyje, tai bus pats geriausias vaistas.
Jeigu neužšalę, jeigu bus trys-keturi vandens laipsniai, drąsiai galite išbandyti šalčio terapiją, tam palankus metams“, – tikino ji.
Įspėjimą siuntė 4 Zodiako ženklams
Kaip aiškino V. Budraitytė, trims Zodiako ženklams ši savaitė bus labai palanki, o keturi turėtų pasisaugoti.
Pirmiausia ji prabilo apie tuos, kuriems savaitė nusimato sėkminga ir kupina naujų galimybių.
„Ši savaitė bus labai gera Skorpionams, Šauliams. Taip pat bus Dvyniams labai nebloga savaitė, nes kūrybinga, gera, be nesklandumų“, – teigė pašnekovė.
Vėliau V. Budraitytė įvardijo Zodiako ženklus, kuriems savaitė nusimato sudėtinga.
„Ožiaragiai ir Vėžiai turėtų būti atsargesni, nes jų ašis jautresnė. Taip pat Avinai ir Svarstyklės turi saugotis.
Svarstyklės turi pasverti kiekvieną žodį, matuoti kiekvieną žingsnį ir skaičiuoti kiekvieną centą“, – sakė ji.