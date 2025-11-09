 
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: štai kam pilnatis smogs su trenksmu

2025-11-09 20:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-09 20:30

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Saulė toliau juda atidžiu, įdėmiu ir labai realistišku Skorpiono ženklu. Žinoma, kol Saulė čionai, mes nevengiame patikrinti ribų ir surizikuoti siekdami kokio nors tikslo. Arba surizikuoti dėl to, kad taip yra tiesiog smagu. Žinoma, Saulė Skorpiono ženkle mus moko viso to, o svarbiausia – nepamiršti, kad svarbiausia gyvenime – daryti tai, kas mes esame ir kokie mes esame, tai yra iš tikrųjų.

Nakties šviesulys Mėnulis pradėjo dilti. Kol kas tai nieko nereiškia, tačiau savaitės pabaigoje prasidės laikas, kai ką svarbesnio mums – svarbesnius darbus, svarbesnius reikalus – yra patogiau kreipti užbaigimo link. Naujovėms palankus laikas ateis kažkada vėliau.

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus dabar lėtai juda atbulas, yra nepalankiame sau Šaulio ženkle, dėl to dalykinio gyvenimo tikrai neskatins. Žinoma, darbai kažkaip vyks, reikalai tvarkysis, tačiau neskubiai ir su vis išryškėjančiomis nesklandumų priežastimis.

Gražioji Venera šią savaitę keliaus Skorpiono ženklu. Būdama čionai ji yra labai temperamentinga, aistringa ir būtent dėl aistros visiškai nesidrovės naudotis tomis priemonėmis, kurias laikys reikalingomis. Žinoma, aplinkoje nestigs atitinkamos stilistikos.

Marsas jau Šaulio ženkle ir sparčiai judės pirmyn. Būdamas Šaulyje jis gal ir nėra toks kraugerys, kaip būdamas Skorpiono ženkle, tačiau tikrai nesidrovės vardan to, ką vadina šventu reikalu, panaudoti visas jėgas bei pasinaudoti visomis galimybėmis. Taip, Marsas Šaulio ženkle yra karingas, dėl to rimtų priežasčių sustoti svarbiausių mūšių laukuose niekas ieškoti neskubės.

Avinas

Būsite energingi, veiklūs, puikios nuotaikos ir dideli optimistai – atrodys, kad ribų jūsų entuziazmui tiesiog nebus. Tokia būsena gali paskatinti nukreipti žvilgsnį tolyn – kelionių arba kitokios veiklos užsienyje link. Šiaip ar taip, kelionei, kuri skatina smagiai pajudėti, metas labai geras. Taip pat dabar sektųsi tvarkyti kai kuriuos piniginius reikalus, ypač jeigu jie susiję su skolomis arba paskolomis.

Jautis

Vis dar bus svarbi išorė – kitų asmenų arba asmens nuomonė, veikla arba įsitikinimai dabar dominuos, galbūt teks taikytis ir prie kažkokių išorinių aplinkybių. Šiaip ar taip, ta ana pusė gali būti ganėtinai energinga, veikli ir linkusi primesti savo nuomonę bei gyvenimo ritmą. Racionaliausia būtų ne su šia banga kovoti, o prie jos prisitaikyti ir pažiūrėti, kur nuneš – tai gali būti net įdomu.

Dvyniai

Dabar gali atsirasti nemažai nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir pareigų vykdymo. Viską daryti reikės gana sparčiai, bet kartu ir nuosekliai bei pareigingai, todėl bendras ritmas bus ganėtinai intensyvus. Taip pat dabar yra geras laikas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Santykiai su kai kuriais asmenimis dabar gali būti šiek tiek įtempti. Dėl anos pusės nusiteikimo.

Vėžys

Kasdienių darbų, kuriuos reikės greitai ir tiksliai atlikti, žinoma bus. Tačiau svarbiausiu savaitės akcentu bus ne jie, o smagioji, gražioji gyvenimo pusė: dabar bus daug progų nuveikti ką linksmo ir smagaus, sudalyvauti renginiuose, kurių kaip tik bus nemažai, ir panašiai. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su kūryba. Asmeninis gyvenimas irgi klestės.

Liūtas

Pamažu ims daugėti pramogų, kurios skatins smagiai pajudėti, bet atsilygina smagiais nuotykiais. Visgi dabar svarbiausios bus ne jos, o namų ir šeimos reikalai – dabar yra puikus metas stengtis, kad šioje srityje ne tik viskas būtų ten, kur turi būti, bet ir kad čia būtų dar ir linksma bei smagu. Maždaug savaitės viduryje prasidės puikus metas namus puošti, gražinti.

Mergelė

Didelio entuziazmo kur nors veržtis arba dėl ko nors kovoti greičiausiai nebus. Tačiau aplinkybės gali klostytis taip, kad bendrauti reikės daug – ir su draugais, ir dalykinėmis temomis, judėti taip pat reikės daug. Palankus metas plėsti akiratį svarbiose jums srityse. Taip pat prasideda puikus metas svarbiems, nusiteikimo ir jėgų reikalaujantiems darbams namie.

Svarstyklės

Laikas, kai norėjosi smagių, malonių dalykų, norėjosi kažko gražaus sau, eina į pabaigą. Dabar didžioji dėmesio dalis bus skirta piniginiams, turtiniams reikalams, galimybėms gauti apčiuopiamos naudos – energingi, kūrybiški veiksmai šioje srityje jos ir atneš. Taip pat ši savaitė gali atnešti neilgai trunkančių, tačiau greitų kelionių arba išvykų.

Skorpionas

Nuo pat savaitės pradžios būsite energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Žinoma, kai tokia žaisminga būsena, didžiausia sėkmė lydės tuos ir tuomet, kai galėsite veikti ne pagal šablonus, o laisvai ir kūrybiškai. Taip pat sėkmė lydės ir siekiant finansinės naudos. O tikra vyšnaite ant torto bus jūsų asmeninis žavesys – jis dabar švies iš tolo. Su visomis pasekmėmis asmeniniam gyvenimui.

Šaulys

Svarbiausi įvykiai dar priešaky, tačiau ši savaitė – puikus laikas įsibėgėti. Nuo pat jos pradžios būsite energingi, veiklūs ir linkę be didesnių ceremonijų tikslo link žengti tiesiai, daug nesidairant. Žinoma, sėkmė pirmiausia lydės tuos, kurie patys spręs, ką ir kaip daryti. Taip pat ši savaitė – puikus laikas sportuoti ir sportuojantiems. Ir, panašu, ši tendencija išliks dar kurį laiką.

Ožiaragis

Darbe darbų nedaug arba svarbesni eis į pabaigą, namie karaliaus įprasta tvarka, todėl tikrai liks laiko sau ir savo pomėgiams. Iš tiesų ši savaitė – puikus laikas įvairioms kolektyvinės veiklos formoms – daugiau, ilgiau pabūti su artimais draugais, bendraminčiais ir net ką įdomaus nuveikti visiems kartu. Geras metas svarstyti ateities planus su kolegomis profesijos srityje.

Vandenis

Atrodo, teks raitotis rankoves – nemažai visokios veiklos žada būti darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti ganėtinai greitai, tiksliai, bet liks vietos ir kūrybiškumui, dėl to bus ir smagu, ir nuveikti pavyks daug. Sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių profesinė veikla susijusi su grožio, pramogų arba svetingumo kūrimu. Įdomios veiklos siūlys artimi draugai.

Žuvys

Prasideda ir įsibėgėja laikas, kai visokios veiklos bus darbe arba profesijos srityje. Tai rudeninis veiklos padidėjimas, šį kartą kiek ankstyvas. Tačiau energijos tikrai nestigs, su viskuo susitvarkysite ir visus iššūkius įveiksite. Vėlgi, nuo visų iššūkių ramia sąžine galima išlėkti į rudeninę kelionę – pailsėti, pasilepinti, pasisemti malonių įspūdžių pavyktų kuo puikiausiai.

