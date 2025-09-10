Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Pauliui Samoškai užlipus iki „Ozo“ ženklo užkliuvo 1 detalė: įspėja visus

2025-09-10 15:09 / šaltinis: TV3 / aut.
Daugelį nustebinęs keliautojo Pauliaus Samoškos pavojingas nuotykis – įkopimas į prekybos centro pastato iškabą – baigėsi sėkmingai. Tačiau ne visiems tokie nuotykiai pasiseka.

3

Teisininkai primena, kad tokie nerūpestingi veiksmai virsta rizika gyvybei ir rimtomis traumomis, dėl kurių jas patyrę asmenys patys kreipiasi į teismus ir reikalauja turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo iš statinių savininko, rašoma pranešime spaudai.

Paulius Samoška
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paulius Samoška

Kas atsakytų įvykus nelaimei?

Pasak AVOCAD advokato Manto Baigio, Lietuvoje statinių savininko atsakomybė yra griežtai reglamentuojama teisės aktuose, kurie numato, jog žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad teisės aktuose numatytos išimtys – žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi nuoseklios praktikos, jog galioja bendra taisyklė, jog už statinio trūkumų sukeltą žalą be kaltės atsako jo savininkas, t. y. asmuo, kuris statinį valdo nuosavybės teise.

Teismas yra išaiškinęs, kad teisės aktuose įtvirtinta „griežtoji atsakomybė“, t. y. atsakomybė be kaltės, reiškianti, kad šiai normai taikyti būtina nustatyti įstatyme nurodyto statinio, kuris sugriuvo ar turėjo kitokių trūkumų, valdymo faktą, žalos asmeniui padarymą, kuris laikomas ir neteisėtais veiksmais, ir objekto sugriuvimo ar kitokių trūkumų bei padarytos žalos priežastinį ryšį, tačiau nenustatinėjama valdytojo kaltė.

Statinių savininkai turi prisiimti riziką ir atlyginti padarytą žalą net ir tais atvejais, kai ėmėsi visų prieinamų priemonių, buvo rūpestingi ir atidūs, kad žalos neatsirastų, bet ji vis dėlto atsirado. 

Tokių atvejų praktikoje pasitaiko

Aiškindamas, kaip veikia išdėstytas reguliavimas praktikoje, Mantas Baigys pažymi, kad vienoje civilinėje byloje buvo nustatyta, kad asmuo bandė įlipti į užrakintą statinio balkoną pro šalimais esantį langą bei galiausiai įlipęs į jį, iš jo iškrito patirdamas sunkius sužalojimus – rankų lūžius, galvos sumušimą, kojos išnarinimą, vidinių organų sumušimą. 

Statinio savininkas byloje įrodinėjo, kad nukentėjęs asmuo yra pats kaltas, nes jis ėmėsi visų saugumo priemonių – iš balkono durų buvo išimtos netgi rankenos, kad niekas negalėtų patekti į šią pavojingą statinio dalį.

Tuo tarpu, nukentėjęs asmuo laikėsi priešingos pozicijos, jog būtent turto savininkas buvo nerūpestingas, tinkamai nepasirūpino savo turtu, netvarkė pavojingo balkono ir tiesiogiai prisidėjo prie nelaimingo atsikimo kilimo. 

Galiausiai, pasak teisininko, ilgai trukęs ginčas buvo išnagrinėtas ir konstatuota, jog nukentėjęs asmuo suprasdamas, kad durys į balkoną yra užrakintos ir patekimas į jį tiesiogiai negalimas, lipdamas pro šalia esančio kambario langą, elgėsi itin neatsargiai ir pats yra atsakingas už žalos atsiradimą. 

Ženklų, draudžiančių lipti į konstrukciją, nėra

„Nagrinėjant Pauliaus Samoškos situaciją, jeigu kažkas bandytų atkartoti šį itin pavojingą veiksmą bei pavyzdžiui lipdamas statinio konstrukcija nukristų (tarkime neatlaikytų lipimui nepritaikyta konstrukcija), tektų kiekvieną aplinkybę vertinti individualiai“, – komentuoja advokatas. 

Pavyzdžiui, nors patekimas į statinio konstrukciją buvo objektyviai apsunkintas, ir Pauliui teko pasitelkti netgi 5 metrų kopėčias, tačiau įlipimas nebuvo užrakintas.

Taip pat, kaip yra teigiama įraše, nėra jokių įspėjamųjų ženklų, jog lipti yra draudžiama, todėl Paulius, kaip pats teigia, pagrįstai manė, jog lipimas yra leidžiamas. 

Būtų vertinamas ir nukentėjusiojo elgesys

Taigi, bylą nagrinėjantys teismai turėtų pakankamai darbo vertindami šias ir kitas aplinkybes – ar statinio savininkas padarė viską, kad užkirstų kelią nelaimei, ir ar buvo pakankamai rūpestingas.

Lygiai taip pat būtų vertinamas ir nukentėjusiojo elgesys.

„Šiuo atveju Paulius Samoška sąmoningai ėmėsi itin rizikingo veiksmo – lipti į statinio konstrukciją be jokios tam skirtos įrangos ar leidimo.

Jei panašiai pasielgtų kitas žmogus, tikėtina, jog teismui būtų sunku ignoruoti tokį akivaizdų neatsargumą.

Toks elgesys tampa stipriu argumentu, galinčiu iš esmės panaikinti statinio savininko atsakomybę“, – sako žadvokatas.

