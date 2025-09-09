Apeliacinis teismas advokatams ir buvusiam teisėjui sušvelnino baudas už korupciją

Nepaisant to, advokatai Bronislovas Liatukas (anksčiau buvęs teisėju), Matilda Liatukaitė ir advokato kontoros darbuotojas Tautvydas Grigas liko pripažinti kaltais dėl buvusio Kauno apylinkės teismo teisėjo Rimanto Grigo papirkimo, kad pastarasis už kyšį priimtų advokatų kontoros klientui palankų sprendimą administracinio nusižengimo byloje.
LAT atmetė nuteistųjų R. Grigo ir T. Grigo apeliacinius skundus, kuriais buvo prašoma priimti išteisinamąjį nuosprendį, ir konstatavo, kad apygardos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir pagrįstai buvusį teisėją R. Grigą pripažino kaltu dėl susitarimo paimti 2 tūkst. eurų kyšį ir dalies kyšio – 1 tūkst. eurų – paėmimo.
Jis taip pat konstatavo, kad advokatus ir advokatų kontoros darbuotoją apygardos teismas pagrįstai pripažino kaltais dėl tarpininkavimo susitariant perduoti ir perduodant dalį kyšio teisėjui, tačiau nepagrįstai juos pripažino kaltais ir dėl prekybos poveikiu.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nuteistieji, siekę papirkti teisėją, veikė tik kaip tarpininkai susitariant dėl kyšio davimo ir jį perduodant, tačiau jie patys už kyšį nepažadėjo paveikti teisėjo, kad jis priimtų kitiems asmenims palankius sprendimus. Jų veiksmuose nebuvo prekybos poveikiu požymių, todėl B. Liatukas, M. Liatukaitė ir T. Grigas Apeliacinio teismo išteisinti dėl prekybos poveikiu, jiems panaikinta ir nuosprendžio dalis dėl bausmių subendrinimo.
Iš dalies tenkinti ir nuteistųjų B. Liatuko ir M. Liatukaitės skundai dėl mažesnės baudos už teisėjo papirkimą skyrimo. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad advokatai B. Liatukas ir M. Liatukaitė kyšininkavimo veiksmus atliko, siekdami padėti savo klientui, kuris grasinosi nusižudyti, jei nebus sutrumpintas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas, ir iš šios nusikalstamos veikos patys negavo jokios asmeninės naudos, apygardos teismo jiems skirtas 10 tūkst. eurų baudas sumažino iki 7 500 eurų.
Taip pat nuo 40 tūkst. eurų iki 37 tūkst. 500 eurų sumažinta buvusiam teisėjui R. Grigui už kyšio paėmimą apygardos teismo skirta bauda. LAT konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog yra jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė – veikimas bendrininkų grupe (nustatyta, kad teisėjas veikė vienas).
Nuteistajam T. Grigui apygardos teismo skirta 30 tūkst. eurų bauda palikta nepakeista, konstatavus, kad ji yra tinkamai individualizuot ir nėra pagrindo ją laikyti per griežta.
Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsiteisėja jo priėmimo dieną, tačiau per tris mėnesius nuo paskelbimo dienos kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
