TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Už 5,5 tūkst. automobilį nusipirkęs Jurijus važiavo vos kelias valandas – vadina tai skaudžia pamoka

2025-09-06 18:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 18:50

Už 5,5 tūkst. eurų įsigytu automobiliu „Audi A8“ Vilniaus rajono gyventojas Jurijus M. spėjo pasidžiaugti itin trumpai. Mat pravažiavus vos 60 km transporto priemonė sugedo.

Automobilio remontas (nuotr. Organizatorių)

1

Prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, pardavėjas teigė, kad automobilis yra be trūkumų, tačiau labai greitai paaiškėjo, kad pirkėjas buvo apgautas. Vis dėlto, didžiausias netikėtumas nukentėjusio pirkėjo laukė teisme. Mat Vilniaus regiono apylinkės teismas jo skundą atmetė.

Grąžinti sumokėtus pinigus reikalavęs vyras pateikė apeliaciją, kurią išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas nusprendė, kad ši byla turėtų būti išnagrinėta dar kartą. Ši užduotis teko tam pačiam Vilniaus regiono apylinkės teismui. Šįkart situacija jau pasikeitė ir  Jurijui M. pavyko pasiekti savo.

Pradėjo skleisti neaiškius garsus

Jurijus M. teismui pasakojo, kad pardavėjas tiek skelbime internetinėje svetainėje, tiek ir susitikus deklaravo, jog transporto priemonė turi tik minimalius defektus. Atkreiptas dėmesys į įbrėžtą bamperį, taip pat į tai, kad važiuoklei reikalingas remontas, todėl ieškovas turėjo pagrįstą lūkestį, kad įsigyja automobilį be paslėptų trūkumų.

Pradėjus naudoti automobilį ir su juo nuvažiavus tik apie 60 km, mašina pradėjo skleisti pašalinius garsus iš variklio skyriaus, daužytis, drebėti. Jurijus M. automobilį nugabeno į servisą, kuriame paaiškėjo, kad prasukti indėklai, todėl būtina keisti transporto priemonės variklį.

Serviso atstovai paskaičiavo, kad bendra automobilio remonto kaina siektų mažiausiai 2,9 tūkst. eurų. Kadangi Automobilio trūkumai paaiškėjo per 2 dienas nuo mašinos įsigijimo, pirkėjas įsitikinęs, kad jie buvo ir perkant transporto priemonę.

Nesutiko su pretenzijomis

Automobilio pardavėjas prašė teismo ieškinį atmesti. Jis nurodė, kad automobilio apžiūros metu ieškovas buvo su dviem pažįstamais.

Iš pradžių buvo paprašyta atidaryti kapotą, kad jie galėtų įsitikinti, jog automobilio variklis yra šaltas.

Po to ieškovas su savo draugais tyrė variklio darbą tuščiomis apsukomis bei akseleruojant. Dėl variklio darbo nei ieškovas, nei jo draugai pastabų neturėjo, todėl nusipirko automobilį.

Atsakovas nurodė, kad variklio, kurio veikimas patikrintas ir pripažintas tinkamu, alkūninio veleno indėklai po 60 km ridos negalėjo susidėvėti tiek, kad variklis pradėtų „kalti“.

Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas pirkdamas automobilį ketino iš karto keisti variklio tepalus.

Todėl, anot jo, tikėtina, kad tepalai buvo pakeisti nekokybiškai, nebuvo užveržtas variklio tepalo išleidimo varžtas variklio karteryje.

Todėl viena iš variklio gedimo priežasčių galėjo būti ir didelė variklio apkrova pakankamai jo nesušildžius.

Taip pat variklio gedimo priežastimi galėjo būti tepalo siurblio gedimas, tačiau jokiu būdu ne tai, kad indėklai buvo pradėję dilti anksčiau ir kažkokiu būdu dilimo požymiai užmaskuoti.

Teismas pakeitė nuomonę

Antrą kartą šią bylą nagrinėjęs Vilniaus regiono apylinkės teismas šįkart nusprendė pripažinti Jurijaus M. teisę vienašališkai atsisakyti transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties dėl automobilio „Audi A8“ įsigijimo.

Taip pat nuspręsta priteisti ieškovui 5,5 tūkst. eurų, kuriuos jis buvo sumokėjęs pardavėjui. Dar 2 660 eurų ieškovo patirtoms bylinėjimosi išlaidoms padengti. 

Jurijus M. Buvo įpareigotas sudaryti galimybę atsakovui pasiimti automobilį „Audi A8“ nedelsiant po to, kai tik šis grąžins Jurijui M. Jo sumokėtą pinigų sumą.

Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

