TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ignalinoje policija pateko į avariją, pranešta apie nukentėjusįjį

2025-08-27 20:46
2025-08-27 20:46

Trečiadienį apie 18.30 val. Ignalinoje policija stabdė įtartiną automobilį „Volvo“, vairuotojas nesustojo

Trečiadienį apie 18.30 val. Ignalinoje policija stabdė įtartiną automobilį „Volvo“, vairuotojas nesustojo

Vilniaus ir Budrių gatvių sankryžoje bėglys išvažiavo į priešpriešinę ir atsitrenkė į policijos automobilį „Ford“.

„Volvo“ per avariją apvirto. Į įvykio vietą atsiųsti gelbėtojai, jie teikė pagalbą „Volvo“ vairuotojui. Sąmoningas vyras  perduotas medikams. 

Policijos pareigūnai rimčiau nesužeisti. Įvykio aplinkybės tiriamos.

Utenos apskrities policijos informacija: 

18.35 val. Ignalinoje, Budrių g., automobilis „Volvo“ nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui sustoti, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su kitu tarnybiniu policijos automobiliu „Ford“. Per eismo įvykį nukentėjo „Volvo“ vairuotojas ir policijos pareigūnas. Vairuotojas perduotas medikams, abiejų gyvybei pavojaus nėra.

