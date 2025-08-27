Ignalinoje policija pateko į avariją, pranešta apie nukentėjusįjį

Vilniaus ir Budrių gatvių sankryžoje bėglys išvažiavo į priešpriešinę ir atsitrenkė į policijos automobilį „Ford“.
„Volvo“ per avariją apvirto. Į įvykio vietą atsiųsti gelbėtojai, jie teikė pagalbą „Volvo“ vairuotojui. Sąmoningas vyras perduotas medikams.
Policijos pareigūnai rimčiau nesužeisti. Įvykio aplinkybės tiriamos.
Utenos apskrities policijos informacija:
18.35 val. Ignalinoje, Budrių g., automobilis „Volvo“ nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui sustoti, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su kitu tarnybiniu policijos automobiliu „Ford“. Per eismo įvykį nukentėjo „Volvo“ vairuotojas ir policijos pareigūnas. Vairuotojas perduotas medikams, abiejų gyvybei pavojaus nėra.
