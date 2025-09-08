Neįtikėtina: niekieno netrukdomas Paulius Samoška sugebėjo užlipti iki „Ozo“ ženklo

Žinomas keliautojas Paulius Samoška šį kartą gerbėjus nustebino dar vienu prekybos centru, įtrauktu į kolekciją. Pauliui jau yra tekę miegoti ant prekybos centrų „Akropolio“ stogo ir „Ikea“ ženklo, o šį kartą objektu tapo prekybos centras „Ozas“.
Paulius Samoška praleido laiką neįtikėtinoje vietoje
Vyras pasidalinęs naujuoju vaizdo įrašu gerbėjams pasakė:
„Jeigu Lietuva laimės prieš Latviją, šią naktį praleisiu ant kokio nors stogo“.
Objektu nakvynei tapo prekybos centras „Ozas“ esantis Vilniuje. Užlipęs ant prekybos cento stogo keliautojas pamatė, jog yra daug kamerų, todėl nusprendė, jog nakvynės vieta taps „Ozas“ reklaminis ženklas.
„Ženklų, kad lipti draudžiama nėra, tai jei nėra draudžiama, vadinasi, yra leidžiama“, – sakė Paulius.
Deja, tačiau ne viskas pavyko taip, kaip tikėtasi. Pagalbai prireikė 6 metrų ilgio kopėčių.
Kopėčių pagalba Paulius pasiekė tikslą ir užlipo iki pačios prekybos centro ženklo viršūnės.
Pasisakė ir pats prekybos centras
Į situaciją sureagavo ir pats prekybos centras. Prekybos centras pasidalino pačio Pauliaus Samoškos vaizdo įrašu bei pateikė komentarą.
„Ozas“ prekybos centras pasidalinęs vaizdo įrašu rašė:
„Tai kon jūs, Ozo alpinista?
Laipioti čia – griežtai draudžiama.
Primygtinai nerekomenduojame laipioti kaip Paulius Samoška – to daryti ir neleidžiame. Bet jeigu norite pasikarstyti, siūlome užsukti į Adventica pramogų centrą – bus patogiau, smagiau ir, svarbiausia, saugiau.
Taip, vaizdas iš viršaus tikrai neblogas, bet miesto panorama geriau ir maloniau mėgautis iš Action by Apollo – bus mažesnė tikimybė sulaukti apsaugos dėmesio.
Ačiū Pauliui, kad atkreipė mūsų dėmesį – nuo šiolei tokių nuotykių OZE nebebus“.
