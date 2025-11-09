Pamirškite rankų ir kojų sąnarių skausmą: štai kas jums padės

Kas sukelia sąnarių skausmus tiek jauniems, tiek pagyvenusiems bei kaip juos gydyti, pasakoja šeimos gydytojas Irmantas Aleksa.
Gali pasireikšti dėl įvairiausių priežasčių
Pasak gydytojo, skaudantys sąnariai – toli gražu ne retas skundas.
„Sąnarių skausmai yra labai nespecifinis simptomas, nes jie gali pasireikšti dėl daug ko: tiek nuo virusinių ar bakterinių infekcijų, tiek reumatologinių susirgimų. Vien pagal šį simptomą labai sunku nustatyti negalavimo priežastį“, – aiškina jis.
Vis dėlto, I. Aleksa pabrėžia, kad sąnarius gali skaudėti ir nuo judėjimo trūkumo ar neteisingos laikysenos:
„Žinoma, dėl sėdimo darbo, o kartais net dėl patiriamo streso darbe, gali paaštrėti nugaros ar apatinių galūnių sąnarių skausmai.“
Jaunų pacientų vis daugiau
„Aišku, jaunimas sąnarių skausmu skundžiasi šiek tiek rečiau, nei vyresnio amžiaus žmonės, bet tokių atvejų vis daugėja.
Vis daugiau jaunų, darbingo amžiaus žmonių skundžiasi skausmais, neretai diagnozuojami ir sąnarių dilimo požymiai“, – pastebi gydytojas.
Pasak jo, pasitaiko ir visiškai jaunų pacientų, kuriems nustatomas kelio, alkūnės, peties ar klubo sąnarių dilimas, kas įprastai pasitaikydavo tik tarp vyresnių žmonių.
„Net jei dideli skausmai kol kas dar nekamuoja, dilimo procesai dažnai gali tik progresuoti“, – įspėja I. Aleksa.
Gydytojo teigimu, vis didesnis jaunų pacientų skaičius gali būti siejamas su mažėjančiu judėjimu, sėsliu gyvenimo būdu, taip pat ir tarp lietuvių dažnomis viršsvorio problemomis.
„Jeigu daugiau judėtume ir mažiau sėdėtume, mūsų sąnariai būtų sveikesni. Dabar daugelis žmonių juda per mažai.
Vidutinis lietuvis dažnai turi antsvorio ar net nutukimą, padidėjusį cholesterolį, netaisyklingą mitybą. Visa tai kartu apkrauna sąnarius, todėl jie greičiau dėvisi“, – aiškina jis.
Ką daryti, jei pradėjo skaudėti sąnarius?
Paklaustas, kokių veiksmų reikėtų imtis pajutus prasidedantį sąnarių skausmą, I. Aleksa pabrėžia:
„Viskas priklauso nuo skausmo priežasties. Dažnai sąnarių skausmus sukelia kitos ligos bei negalavimai, todėl pirmiausia reikėtų gydyti būtent juos.“
Jei tai ūmus artritas, dar žinomas kaip ūminis sąnario uždegimas, skausmas gali trukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Jei liga lėtinė – pavyzdžiui, reumatoidinis artritas ar ankilozinis spondiloartritas – sąnarių skausmai gali būti ilgalaikiai.
Taip pat, pasak gydytojo, jei skausmą sukelia gripas ar kita infekcija, jis gali pasireikšti tik trumpam ir praeiti kartu su kitais susirgimo simptomais.
Vis dėlto, jei manote, kad sąnarių skausmas nesusijęs su jokia kita liga, o tiesiog kyla dėl mažo fizinio aktyvumo ar viršsvorio, I. Aleksa rekomenduoja kineziterapiją:
„Kineziterapija yra vienas geriausių metodų kovojant su sąnarių skausmais. Ji padeda pagerinti mobilumą, skatinti sąnarinių skysčių gamybą, sumažinti trintį, o kartu ir skausmą.“
Procedūros, gydančios sąnarius
Nors, pasak gydytojo, kineziterapinės treniruotės bei masažai iš tiesų puikiai padeda esant sąnarių problemoms, kartais problemos pasirodo esančios rimtesnės.
„Jei skauda ne dėl gyvenimo būdo ar prastos laikysenos, o yra nustatytos konkrečios sąnarių patologijos – po traumų ar esant lėtinėms ligoms – galima taikyti ir kitas reabilitacijos procedūras: ultragarsą, magneto ar lazerio terapiją, kitas fizioterapines priemones“, – pasakoja I. Aleksa.
Masažas, jo teigimu, padeda tik tada, kai skausmas kyla iš raumenų, bet ne pačio sąnario, todėl verta pasitarti su specialistu, kokia terapija yra tinkamiausia jūsų atveju.
Nors sąnarių skausmai dažnai atrodo kaip tiesiog neišvengiama senėjimo dalis, specialistai pabrėžia, kad didžioji dalis jų priežasčių slypi mūsų kasdienybėje bei įpročiuose.
Reguliarus judėjimas, subalansuota mityba ir dėmesys savo kūnui gali tapti paprasčiausiu, bet veiksmingiausiu būdu išvengti skausmo ateityje. Na, o pajutus jau prasidedančius sąnarių skausmus, geriau nelaukti, kol šie pablogės, ir apsilankyti pas savo šeimos gydytoją.
