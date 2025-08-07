Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Sumažinkite sąnarių skausmą: štai kas jums padės

2025-08-07 15:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 15:10

Vis daugiau jaunų žmonių susiduria su sąnarių skausmais, kurie anksčiau buvo laikomi vyresnio amžiaus žmonių rūpesčiu. Ilgos valandos prie kompiuterio, intensyvios treniruotės ar net stresas – visa tai gali sukelti nemalonius pojūčius sąnariuose. Svarbu žinoti, kad skausmas neatsiranda be priežasties, tačiau yra ir gerų naujienų – jį galima ne tik sumažinti, bet ir užkirsti kelią jo atsiradimui.

Sąnarių skausmas (nuotr. Shutterstock.com)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vis dažniau pastebime, kad sąnarių skausmais skundžiasi ne tik vyresnio amžiaus žmonės, bet ir jauni asmenys. Pagrindinėmis priežastimis tampa sėdimas gyvenimo būdas, per mažas fizinis aktyvumas arba priešingai – staigus per didelis krūvis, ypač sportuojant be tinkamo pasiruošimo.

Savo vaidmenį atlieka ir netinkama laikysena, antsvoris, mitybos įpročiai, o pastaruoju metu ir stresas, kuris daro įtaką visai raumenų ir kaulų sistemai“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkė Miglė Kaminskaitė.

Svarbu kuo anksčiau pradėti rūpintis sąnarių sveikata

Sporto kineziterapeutės Indrės Venskevičiūtės teigimu, viena dažniausių jaunų žmonių problemų – per vėlus susirūpinamas savo sąnarių sveikata, rašoma pranešime spaudai.

„Jauni žmonės dažnai nėra iki galo supažindinti su sąnarių skausmo priežastimis ir galimomis pasekmėmis. Dėl žinių trūkumo į pirmuosius simptomus žiūrima pernelyg atsainiai, todėl nesprendžiamos problemos ilgainiui gali išsivystyti į lėtinius skausmus ir sudėtingesnius sveikatos sutrikimus“, – tvirtina I. Venskevičiūtė.

Ji priduria, kad sąnarių skausmas gali būti ne tik laikinas nemalonumas, bet ir rimtesnės problemos signalas.

„Skausmas dažnai atsiranda dėl patirtos traumos ar sąnarių uždegimo, pavyzdžiui, raiščių pažeidimų. Tokiais atvejais dažnai pasireiškia patinimas, sumažėjęs sąnarių judrumas bei bendras diskomfortas“, – tvirtina sporto kineziterapeutė.

Nuovargis ar sąnarių problemos?

Ne kiekvienas skausmas po aktyvios dienos reiškia traumą, tačiau, pasak I. Venskevičiūtės, svarbu gebėti atskirti, kada simptomai signalizuoja apie rimtesnę problemą.

„Jeigu jaučiate sąnarių skausmą, diskomfortą ar patinimą, tai gali būti ženklas, kad prasidėjo uždegimas arba pažeistas sąnario audinys.

Tuo metu raumenų maudimas po sporto ar fizinio krūvio – normali organizmo reakcija, tačiau jis neturėtų trukti ilgiau nei 48 valandas“, – akcentuoja I. Venskevičiūtė.

Minėto vaistinių tinklo vaistininkė priduria, kad susirūpinti reikėtų, jei skausmas nepraeina ar ima trukdyti kasdienei veiklai.

„Į gydytoją būtina kreiptis, jei sąnarių skausmas trunka ilgiau nei kelias dienas, stiprėja, atsiranda patinimas, paraudimas ar pakyla temperatūra.

Tai gali būti rimtesnio uždegimo ar traumos požymiai, kuriems reikalingas profesionalus įvertinimas ir gydymas“, – pabrėžia M. Kaminskaitė.

Sąnarių sveikatą lemia kasdieniai įpročiai

Siekiant palaikyti sveikus sąnarius, pasak sporto kineziterapeutės, būtina keisti savo kasdienius įpročius.

„Jei žmogus nėra labai aktyvus, reikėtų pradėti pamažu, pavyzdžiui, nueiti bent 10 tūkst. žingsnių per dieną, sumažinti suvartojamo cukraus kiekį ir palaipsniui didinti fizinį krūvį.

Rekomenduojama pradėti stiprinti viso kūno raumenis, pasitelkiant mėgstamą fizinę veiklą. Jei sąnarius skauda aktyviems žmonėms, verta peržiūrėti savo rutiną ir sumažinti fizinį krūvį“, – tvirtina I. Venskevičiūtė.

Vaistininkė priduria, kad svarbu atkreipti dėmesį į laikyseną darbo metu, ypač jei didžiąją dienos dalį praleidžiate sėdėdami.

„Netaisyklinga kūno padėtis ilgainiui gali sukelti netolygią sąnarių apkrovą ir paskatinti skausmus. Darbo vietą rekomenduojama pritaikyti ergonomiškai, reguliariai daryti trumpas pertraukėles judesiui bei tempimo pratimams.

Taip pat svarbi ir miego kokybė, kadangi jo metu organizmas regeneruoja pažeistus audinius, tad kokybiškas ir pakankamos trukmės poilsis prisideda prie sąnarių sveikatos.

Be to, venkite ilgalaikio streso – įtampa ne tik apsunkina raumenis, bet ir gali sukelti uždegiminius procesus visame kūne“, – teigia M. Kaminskaitė.

