TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Traška žandikaulis? Paaiškino, kodėl taip būna

2025-08-26 07:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 07:45

Žandikaulio traškėjimas – problema, su kuria susiduria ne vienas. Natūraliai kyla klausimas: ar tai – pavojinga sveikatai ir kodėl taip nutinka? Ar tai pagydoma ir ko imtis?

Žandikaulio skausmas (nuotr. Shutterstock.com)

0

Socialiniame tinkle „Facebook“ Žalgirio klinika pasidalijo informacija, kodėl traška ar skauda žandikaulio sąnarius, kodėl atsiranda traškesys bei koks galimas šios problemos gydymas.

Kaip rašoma įraše, priežasčių, kodėl žandikaulis ima traškėti, yra ne viena – nuo traumos, griežimo dantimis, iki uždegimų ar per greitai taikomo ortodontinio gydymo.

Žalgirio klinikos atstovai pažymi, kad traškesio išgydyti, kaip rodo tyrimai, išgydyti neįmanoma, tačiau galima sustabdyti tolimesnius procesus. Taip pat įspėjama, kad pajutus skausmą vienoje srityje būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

„Kodėl traška žandikaulis ir kaip tai gydoma?

Dažniausias pacientų nusiskundimas – smilkininio apatinio žandikaulio sąnario traškesiai: keisti garsai žiojantis, valgant ar kalbant, ribotas išsižiojimas. Kartais prisideda ir skausmas veido srityje.

Daugeliui tai atrodo normalu, bet iš tiesų – tai gali būti rimtos sąnario problemos ženklas.

Priežastys, kodėl traška ar skauda žandikaulio sąnarys:

• Trauma (net ir seniai patirta).

• Griežimas dantimis (bruksizmas).

• Reumatologinės ligos.

• Netaisyklingas sąkandis: per žemi protezai, nudilusios plombos

• Uždegimai sąnaryje.

• Augimo ar raumenų – kaulų vystymosi sutrikimai.

• Raumenų įtempimai ar sąnario sukaulėjimas (ankilozė).

• Per greitai taikomas ortodontinis gydymas, norint kuo skubesnio efekto.

Kodėl atsiranda traškesys?

Žandikaulio sąnaryje esantis kremzlinis diskas nusprūsta ir grįžta atgal, o vėliau gali likti išsprūdęs. Tai lemia ribotą žiojimąsi ar žandikaulio nukrypimą į vieną pusę.

Ar galima gydyti?

• Pats kaip traškesys tyrimų duomenimis praktiškai nebeišgydomas, bet galima sustabdyti tolimesnius procesus sąnaryje.

• Jei jaučiate skausmą žandikaulio srityje prie ausies, būtina kreiptis į gydytoją.

Gydymas:

• Priešuždegiminiai vaistai,

• specialios kapos,

• sąkandžio atstatymas protezuojant ar ortodontiniu gydymu,

Atminkite: kuo anksčiau kreipsitės, tuo lengviau sustabdyti tolimesnius pokyčius“, – rašoma Žalgirio klinikos įraše.

