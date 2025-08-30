Parodė, kaip atlikti limfos masažą: užtenka 5 minučių, kad po savaitės būtų rezultatas

K. Mikailova dalinasi, namuose, kiekvienam prieinamai limfos priežiūros rutina, kuri padės numesti svorio, sumažinti rytinį paburkimą ir nuovargį dienos pabaigoje.
Daugiau apie tai – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“.
Profesionali masažuotoja pasakoja, kaip atpažinti, kada masažas atliktas tinkamai ir kada meistras persistengia.
„Tinkamai atlikti limfodrenažinį masažą reikia veikiant tik limfą (ji yra paviršiuje), nepažeidžiant kitų, giluminių, riebalinių, raumeninių audinių, atsiradus mėlynėms, reiškia, jog masažuotojas per giliai atliko masažą, tokių būdu pažeisdamas giluminį audinį“, – teigia Karina Mikailova.
Vardija pagrindinius simptomus
Specialistė kviečia atkreipti dėmesį, kas išduoda toksinų turintį organizmą.
„Rytais paburkęs veidas, vakarais tinstančios, sunkios kojos, svyruoja svoris, nuovargis, pamėlę paakiai, sausa oda, skausmingos blauzdos, sutrikęs prakaitavimas“, – teigia masažo meistrė.
Pasak pašnekovės, šiais laikais, intensyvus darbas didina limfos sutrikimų turinčių asmenų skaičių, tam turi įtakos sėdimas darbo pobūdis. Žmonės ima skųstis svorio svyravimais, silpnumo pojūčiu, kojų, veido tinimu. Tad šiuos simptomus sumažinti arba visai išnaikinti padeda limfodrenažiniai masažai, kurių metu, meistras „išjudina“ limfą ir ji ima tinkamai dirbti.
Anot pašnekovės, net ir 5 minučių masažas kasdien gali daryti teigiamą įtaką limfos tekėjimui. Sutrikusi limfa verčia organizmą tinti, žmogų priverčia jausti didelį nuovargį, apatijos jausmą. Tad aktyvinus limfą ir atlikus tinkamą masažą limfotaka ima veikti tinkamai, o tai ilgainiui organizme nustoja kaupti nereikalingus skysčius, toksinus, padidėja energija, mažėja apimtys.
Tačiau masažo meistrė pabrėžia, jog žmogui, turinčiam itin didelį užterštumą organizme, po limfodrenažinio masažo gali pasireikšti pykinimas, silpnumas, atsirasti gumbeliai arba nelygumai odos paviršiuje, nereikėtų išsigąsti – tai reiškia, kad organizmas valosi, tad masažą vis dar reikia tęsti.
Lengva atlikti namuose
Masažo specialistė skatina gerti vandenį, taip pat nevengti mineralų turinčio vandens. Pašnekovė ragina atlikti masažus namuose – aktyvinti limfmazgius švelniais paspaudimais, o vėliau „vesti“ pačią limfą. Taip pat limfai skatinti padeda šuoliukai, gilus kvėpavimas, volavimasis, šilta, bet ne karšta pirtis, vėsus vanduo po jos bei šveitikliai, šukavimo šepečiai.
Karina Mikailova rekomenduoja intensyvius viso kūno masažus. Anot jos, tokiu būdu greičiau pastebimi pokyčiai bei tai atima mažiau laiko. Meistrė pabrėžia, kad reikia skirti laiko sau, nesitikėti staigių pokyčių – laikytis disciplinos, o rezultatai ateis savaime.
