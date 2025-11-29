Pamatęs, ką draugas padarė Vilniaus kavinėje, nepamirš ilgai: „Niekada nedovanosiu“

Manau, man pritars daugelis, kad „Facebook“ įvardindamas draugais visus, turinčius išskirtinę teisę stebėti jūsų paslėptą turinį nuo likusios auditorijos, draugo statusą sumenkino.
Bet aš atstovas tos senosios kartos, kuriems žodis draugas vertas daug daugiau, gal todėl draugų turiu tik kelis, o visi kiti pažįstami.
Liūdna pripažinti, bet rašydamas šią apžvalgą dar vis jaučiu pyktį draugui, kuris man iškrėtė šposą, kurio aš jam greičiausiai ilgai nedovanosiu.
Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
Apžvalga
Bet apie viską nuo pradžių.
Tad persikelkime į Vilnių, kavinę „Fokus pizza“ (vilniečiams keltis niekur nereikia, jūs pėsčiomis ateikite).
Kadangi buvau be Katinienės, tai iškart atsiprašau savo mylimos auditorijos už tokias prastas interjero nuotraukas.
„Fokus pizza“ interjeras jaukus, bet mano, kaip fotografo, įgūdžiai labiausiai atsiskleidžia tik paveiksluojant maistą, o darant interjero nuotraukas tie gabumai lyg tyčia išgaruoja.
Tad gausite patikėti Riebaus katino žodžiu – picerija gan jauki. Čia galima susitikti vakare draugų kompanijoje ar su vaikais užsukti papietauti.
Meniu pasirinkimas
Kadangi aš atvykau pirmiau nei mano draugai, tai leidau sau gurkšnodamas arbatą ne tik kad kelis kartus peržvelgti šios įstaigos meniu, bet ir žinodamas draugų skonius leisti sau padaryti patiekalų užsakymą.
Ir nebandykite manęs smerkti už tokį sprendimą – padaryti užsakymą draugams dar nesusirinkus.
To moterys niekada nesupras, bet alkani vyrai, vos prisėdę prie stalo ir po kelių minučių sulaukę maisto, – tokį mano sprendimą gyrė.
Pica „Verdi“ (32 cm) – 12,00 €
Vienas iš mano draugų – vegetaras, bet, tiksliau sakant, klaidžiojanti siela, kuri gali metus ar du atsisakyti mėsos, bet atėjus momentui – X, kurio pasireiškimo priežastis žino manau tik Dievas, jis gali viena ranka šaukštu kabinti raugintų kopūstų sriubą, gardintą spirgučiais, o kitoje rankoje laikyti keptą karką, kuria nepamirš paskaninti kiekvieną kopūstienės šaukštą.
Tad užsakydamas jam picą „Verdi“ su mocarela sūriu, trintais pomidorais, špinatų lapais ir daugybe cukinijos, tikrai neprašoviau.
Jūs nepatikėsite, bet net aš, paskanavęs šios picos, susimąsčiau, kad kurią dieną mėsą galėčiau drąsiai iškeisti į tokią picą.
Jautienos žandai „Torrino“ – 17,90 €
Bet aš tas, kuris be mėsos nė dienos. Tad jei ir jūs vadovaujatės panašia logika, jums turėtų patikti patiekalas, kurį aš tą dieną valgiau.
Jaučio žandai subyrėjo vos juos skersai praskrodžiau šakute, jie buvo tokie minkštučiai, jog, manau, ir gerai papūtęs būčiau juos išsklaidęs po visą lėkštę.
Kas gali būti skaniau nei jautienos žandai, bulvių košė ir karštos daržovės?
Vištienos file kepsnys „Parmidžiano“ – 13,00 €
Vištiena su traškia plutele ir spagečiais buvo skirta draugo sūnui.
Pamatęs atneštą patiekalą pirmiausia ką pagalvojau, ar vaikui įtiks užkepti pomidorai, bet bijodamas jo klausti viena akimi stebėjau, kaip jis tą patiekalą valgys.
Ir ką, pomidorai ne tik kad jam nepamaišė, bet dar, jo žodžiais tariant, labai prie vištienos tiko.
Po tokių vaiko žodžių pagalvojau, jog iš draugo sūnaus su laiku bus galima irgi nulipdyti dar vieną, rašantį apie maistą.
Jūros lydekos kepsnys – 10,50 €
Nors po traškiomis daržovėmis pasislėpusios jūros lydekos ir nesimato, bet patikėkite mano žodžiu, jos ten buvo ir nemažai.
Toks savotiškas sveikuoliškas troškinukas su žuvimi, kurio išvaizda labiau subalansuota moterims, bet šiuo atveju puikiai tiko ir vyrui.
O dabar apie tai, kas tą dieną nutiko skaudžiausia.
Tik pamatę „Verdi“ veganišką picą nepagalvokite, kad ją valgiusiam draugui susuko vidurius, ne ne, su juo viskas gerai, po tokios picos jis sakė dar iki Kalėdų drąsiai vegetaro įžadų neišsižadės.
Kalba eina apie pusę „Kaimiškos – amerikietiškos“ picos, kuri matosi galiniame nuotraukos plane, kurią turėjęs valgyti vienas iš mano draugų ne tik, kad nesulaukė eilės jos fotosesijai, bet ir atrado savyje drąsos ją suvalgyti nepalikęs man nė kąsnelio paragavimui.
Skaudžiausia ne tai, kad man nebuvo suteikta galimybė įamžinti tą picą keliose nuotraukose, skaudžiausia, kad jis man jos net nedavė paskanauti.
Tad su draugu po tokio jo elgesio iki šiol nesikalbu.
Apibendrinimas
Reziumuoju. Maistas skanus, kainos kaip Vilniuje, su galimybe pro kavinės langą matyti televizijos bokštą, žmogiškos.
Skanu buvo ne tik suaugusiems, bet ir vaikui, kuris tą dieną ne tik kad turėjo garbės vakarieniauti, bet ir pasiklausyti vyriškų pokalbių.
Už tai, kad vaikas pažadėjo mamai nepapasakoti tai, ką nugirdo prie stalo, buvo apdovanotas tos dienos „Fokus pizza“ desertu.
Dienos desertas Panakota – 6,20 €
Vertindamas „Fokus pizza“ aukštu 5/5 balu turiu jiems tik vieną rekomendaciją – pakeiskite meniu.
Rašau ne apie meniu turinį, su juo viskas gerai, mintyje turiu patį meniu, kuris pagal susidėvėjimą greičiausiai bus čiupinėtas tūkstančių jūsų maitinimo įstaigos svečių, tad nelaukite to milijoninio, o imkite juos ir pakeiskite.
Daugiau kaip ir keisti nieko nereikia – jauku, skanu ir už priimtinas kainas.
„Fokus pizza“
Loretos Asanavičiūtės g. 15, Vilnius
