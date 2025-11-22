 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Paragavęs maisto šioje Kauno užeigoje daugiau čia niekada negrįš: „Su tokiu požiūriu į klientus toli nenueisite“

Riebus Katinas
2025-11-22 17:00 / šaltinis: Riebus Katinas
2025-11-22 17:00

Manau, kad kiekvienam yra tekę pajausti panašų jausmą, kai pirmą kartą bendraudamas su nepažįstamu žmogumi jautiesi lyg būtum jam skolingas didelę sumą pinigų.

Šašlykinės apžvalga (nuotr. Riebus katinas)
11

Manau, kad kiekvienam yra tekę pajausti panašų jausmą, kai pirmą kartą bendraudamas su nepažįstamu žmogumi jautiesi lyg būtum jam skolingas didelę sumą pinigų.

0

Tas jo bendravimas per sukąstus dantis – žodžius košiant su tokia pagieža, lyg kiekviename žodyje būtų užkoduota neapykantos žinutė jums.

Ir tokiais atvejais daugelis susimąstote, kad jei ne šiame gyvenime, tai gal kitame šiam žmogui būsite padaręs kažką blogo, ko jūs nepamenate, o jam to pamiršti nepavyko, ir visą gyvenimą jis tik svajojo sutikti jus ir tą skausmą išlieti bendraujant.

Gal kiek sutirštinau spalvas, bet panašiai pasijutau užsukęs pirmą kartą į užkandinę „Šašlykinė XXL“.

Užkandinės „Šašlykinė XXL” apžvalga (nuotr. Riebus katinas)
FOTOGALERIJA. Užkandinės „Šašlykinė XXL” apžvalga (nuotr. Riebus katinas)

Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt

Apžvalga

Užsukau į šią užkandinę dienos pietums dar neprasidėjus, bet viduje klientų buvo tirštoka.

Normalu užsukus į bet kurią maitinimo įstaigą prieiti prie baro ir pasidomėti pas barmeną, kokia tvarka vykdomas aptarnavimas.

Į mano pasiteiravimą „ką galima būtų pas jus suvalgyti iš dienos pietų?“ už baro stovėjusi moterėlė pro sukąstus dantis iškošė: „Ant lentos parašyta.“ 

Nesuprantu, kodėl nebūtų galima pasakyti, kad šiandien pas mus burokėlių sriuba bei vištienos ir kiaulienos šašlyko miksas, nes ant lentos, jei gerai pamenu, buvo parašyta, jog komplekso kaina 7,50 €.

Į klausimą „Ar gruziniškos duonelės norėsite?“ atsakęs teigiamai sužinojau, kad duonelė man papildomai kainuos 1 eurą.

Tas pasakymas nuskambėjo su tokia intonacija, lyg ji būtų suabejojusi, ar aš pajėgsiu sau leisti tokias papildomas išlaidas.

Burokėlių sriuba bei vištienos ir kiaulienos šašlyko miksas – 7,50 €

Burokėlių sriubą namie išverdame tikrai skanesnę, ir mėsos joje plaukioja ne vienas gabaliukas, o keli, bet nepamirškime, kad tai dienos pietų patiekalo dalis.

Tad nustoju kabinėtis prie sriubos ir burokėlių sriubą lygindamas su kitose maitinimo įstaigose valgytomis burokėlių sriubomis iš dienos pietų meniu, vertinu ją 8/10.

Manau virtuvėje dirbantys neteisingai supranta žodžio „miksas“ reikšmę. Jis ne tik reiškia skirtingus ingredientus, kaip šiuo atveju – vištieną ir kiaulieną, bet, svarbiausia, turėtų būti išlaikytos vienodos proporcijos.

O man patiektame šašlyke vištienos buvo du gabaliukai, o kiaulienos – vienas.

Suprantu, kad norėti daugiau aš negaliu, kai už šašlyką ir sriubą sumokėjau 7,50 €, bet gal virtuvėje galėjo tuos gabaliukus pjaustyti perpus mažesnius ir tada svečiui būtų galima patiekti vienodą kiekį kiaulienos ir vištienos šašlyko.

Antra: kam naudoti tokias dideles lėkštes, jei jose plačiau paskleistas garnyras, dėl mažo jo kiekio, atrodo apgailėtinai?

O tas padažas, greičiausiai – majonezo ir pomidorų padažo miksas, šašlykinei garbės nesuteikia.

Šašlykinė turėtų turėti savo specialų padažą, o jei nėra minčių, kaip jį pagaminti, internete pilna receptų, vienu receptu esu pasidalinęs ir aš.

Vištienos šašlykas – sultingas. Jei neklystu, jį marinuojant buvo naudojamas majonezas, bet štai kiaulienos – sausas kaip virtas kareivio diržas…

Apibendrinimas

Reziumuoju. Tokie darbuotojai, kaip už baro dirbusi barmenė, greičiausiai šioje užeigoje dirba ne pirmi metai. Ir su metais tas darbas pasidaro iki skausmo įgrisęs, kaip ir tie patys kasdien ateinantys dienos pietų klientai. O dar jei ateina koks naujas, kuris nesigaudo aplinkoje…

Va, ant jo susikaupusią neapykantą dirbamam darbui ir galima išlieti.

Vertinu dienos pietus užeigoje „Šašlykai XXL“ 3/5 ir jei klaustumėte manęs, ar aš čia sugrįšiu, tai net nesvarstęs pasakyčiau – niekada.

Valgyti reikia ten, kur esi gerbiamas.

P. S. komentaruose nerašykite tos pačios nuvalkiotos frazės – „Kiek moka, taip ir dirba“.  Čia, manau, labiau tiktų kita: „Kaip dirba, taip jai ir moka.“ 

Užeiga „Šašlykinė XXL“

Bačkonių g., Kaunas

Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt

Užeigos komentaras

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su užeigos „Šašlykinė XXL“ atstovu, su prašymu pakomentuoti situaciją. Įstaigos atstovas pasakė, jog jam situacija jau gerai žinoma:

„Taip, mes jau matėme Riebaus Katino neigiamą komentarą. Mums situacija žinoma, ir, aišku, stengsimės pasitaisyti.“

Anot užeigos atstovo, su nemaloniai klientus aptarnavusia barmene jau taip pat buvo pasikalbėta. 

„Visuomet stengiamės viską sužiūrėti, bet, žinote – kartais kažkas vis tiek prasprūsta. Žinoma, stengsimės, kad tai nebepasikartotų“, – sakė jis. 

