TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Šioje Lietuvos kavinėje atrado tobulo skonio picas: vien pažiūrėjus tįsta seilė

Riebus Katinas
2025-11-15 17:00 / šaltinis: Riebus Katinas
2025-11-15 17:00

Helovynas. Smalsu, koks požiūris mano sekėjų į šią šventę, kuri su kiekvienais metais vis populiaresnė Lietuvoje.

Apsilankęs 1 Lietuvos kavinėje tokias skanias picas valgė jau seniai: vien pažiūrėjus tįsta seilė (Nuotr. Riebus Katinas)
45

Helovynas. Smalsu, koks požiūris mano sekėjų į šią šventę, kuri su kiekvienais metais vis populiaresnė Lietuvoje.

0

Savo nuomonę būtinai parašykite po šia apžvalga komentaruose.

Na o aš pradedu naują apžvalgą.

Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt

Picerijos „Kirvis ir Malka“ apžvalga
(45 nuotr.)
(45 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Picerijos „Kirvis ir Malka“ apžvalga

Apžvalga

Jei esate baikštus, tai į šią piceriją vykti nerekomenduočiau, nes jau prie jos įėjimo jus pasitiks durininkas, kuris jei suaugusių stipriai ir neišgąsdins, tai jų atžaloms baimės tikrai įvarys, nes jis visus atėjusius pakalbina…

TAIP PAT SKAITYKITE:

Picerija „Kirvis ir Malka“
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Picerija „Kirvis ir Malka“

O ir viduje pakibęs vaiduoklis atrodo bauginančiai.

Tiesa, kur žiūri Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba??? Jei iki šiol nepastebėjo voratinkliais apkibusio baro???

Juokas juokais, bet džiugu, kad šiomis lietingomis dienomis kažkas štai taip papuošdamas maitinimo įstaigą sugeba svečiams pakelti nuotaiką.

Meniu pasirinkimas

Picerijoje „Kirvis ir Malka“ ilgai gėrėtis Helovynui skirtais papuošimais nedavė alkis. Tad čiumpame meniu ir pradedame rinktis picas.

Specialiai šį kartą nerašysiu, keliese valgėme, pasukite galvas ir pabandykite atspėti, kokio dydžio kompanija sugebėtų įveikti tokį kiekį picų.

Picerijos meniu
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Picerijos meniu

Nežinau, kas kūrė šį meniu, bet lai jis nesupyksta, bet aš jį pavadinsiu – sadistu, nes alkanam žmogui vartyti tokį puikų picų vizualizavimą prilygsta kankinimui.

Picas atnešė nepjaustytas, bet gavę auksines žirkles picas patys susikarpėme norimo dydžio gabaliukais.

Margarita – 9,00 €

Margarita – 9,00 €
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Margarita – 9,00 €

Visas picas buvome nusprendę dalintis, tai pirmiausia nuo stalo kosminiu greičiu išgaravo pica „Margarita“.

Traškūs picos kraštai, plonytis ir minkštutis padas ir didelis kiekis mocarelos buvo puiki įžanga picų puotoje.

Siciliana – 12,00 €

Siciliana – 12,00 €
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Siciliana – 12,00 €

Picos „Siciliana“ skonį sustiprinti chorizo dešrai padėjo džiovinti pomidorai ir kepti špinatai.

Gal nuotraukose pakritę špinatai ir neatrodo įspūdingai, bet skonio jie picai įnešė gero.

Kirvis  – 14,00 €

Kirvis  – 14,00 €
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kirvis  – 14,00 €

Pica „Kirvis“ buvo įspūdingiausia skonių kompozicija iš visų tą dieną ragautų picų. Ir tai ne vieno mano nuomonė, o visos mūsų kompanijos.

Skanu ir gan įdomus derinys – mėlynasis sūris, prosciutto kumpis ir figos.

Tiesa – vyšnia ant torto šioje picoje buvo balzamikų kremas.

Malka – 14,00 €

Malka – 14,00 €
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Malka – 14,00 €

Picą su kelmučiais mūsų kompanija praminė vyriška pica ir tai tik dėl to, kad neabejingi grybams mes su draugu ją sušlamštėme gabaliukas po gabaliuko, damoms paskanauti palikę tik vieną gabaliuką.

Quattro formaggi – 13,00 €

Quattro formaggi – 13,00 €
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Quattro formaggi – 13,00 €

Už tai kaip bausmę picą „Quattro formaggi“ mums damos leido tik supjaustyti, bet dėl to mes stipriai nesisielojome, nes pica su kriaušėmis ir pistacijomis tinka ir vyrams, bet labiau subalansuota moterims.

Nepagalvokite, kad ši pica pasižymi saldžiu poskoniu, kriaušių saldumą gan gerai atsvėrė pistacijos ir keturi skirtingi sūriai.

Apibendrinimas

Reziumuoju. Nuo šiol tam, kad paragautumėt neapolietiškos picos, nebūtina skirsti į Italiją, pakanka atvykti į Kauną.

Tie, kas yra bent kartą skanavę neapolietiškų picų, paskanavę jų picerijoje „Kirvis ir Malka“ pritars man, kad šios picerijos darbuotojai ne tik kad priartėjo prie tikrų neapolietiškų picų, bet kai kuriais aspektais italus net lenkia.

Vertindamas šią piceriją 5/5 noriu paraginti norinčius apsilankyti paskubėti, nes, spėju, durininkas prie durų ilgai neužsilaikys ir tikrai nelauks, kol jį prieš Kalėdas pakeis Kalėdų senelis.

VIDEO apžvalga:

„Kirvis ir Malka“

Eitkūnų g. 1A, Kaunas

Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt

