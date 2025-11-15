Šioje Lietuvos kavinėje atrado tobulo skonio picas: vien pažiūrėjus tįsta seilė

Jei esate baikštus, tai į šią piceriją vykti nerekomenduočiau, nes jau prie jos įėjimo jus pasitiks durininkas, kuris jei suaugusių stipriai ir neišgąsdins, tai jų atžaloms baimės tikrai įvarys, nes jis visus atėjusius pakalbina…
Nežinau, kas kūrė šį meniu, bet lai jis nesupyksta, bet aš jį pavadinsiu – sadistu, nes alkanam žmogui vartyti tokį puikų picų vizualizavimą prilygsta kankinimui.
REKLAMA
REKLAMA
Tad aišku, kad besikankindami ir rinkdamiesi picas ne vieną seilę nutįsusią gavome nuvalyti nuo vartomo meniu.
Picas atnešė nepjaustytas, bet gavę auksines žirkles picas patys susikarpėme norimo dydžio gabaliukais.
Margarita – 9,00 €
Margarita – 9,00 €
(3 nuotr.)
Margarita – 9,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Margarita – 9,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Margarita – 9,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Margarita – 9,00 €
Visas picas buvome nusprendę dalintis, tai pirmiausia nuo stalo kosminiu greičiu išgaravo pica „Margarita“.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Traškūs picos kraštai, plonytis ir minkštutis padas ir didelis kiekis mocarelos buvo puiki įžanga picų puotoje.
Siciliana – 12,00 €
Siciliana – 12,00 €
(4 nuotr.)
Siciliana – 12,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Siciliana – 12,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Siciliana – 12,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Siciliana – 12,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Siciliana – 12,00 €
Picos „Siciliana“ skonį sustiprinti chorizo dešrai padėjo džiovinti pomidorai ir kepti špinatai.
Gal nuotraukose pakritę špinatai ir neatrodo įspūdingai, bet skonio jie picai įnešė gero.
Kirvis – 14,00 €
Kirvis – 14,00 €
(4 nuotr.)
Kirvis – 14,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Kirvis – 14,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Kirvis – 14,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Kirvis – 14,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kirvis – 14,00 €
REKLAMA
Pica „Kirvis“ buvo įspūdingiausia skonių kompozicija iš visų tą dieną ragautų picų. Ir tai ne vieno mano nuomonė, o visos mūsų kompanijos.
Skanu ir gan įdomus derinys – mėlynasis sūris, prosciutto kumpis ir figos.
Tiesa – vyšnia ant torto šioje picoje buvo balzamikų kremas.
Malka – 14,00 €
Malka – 14,00 €
(4 nuotr.)
Malka – 14,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Malka – 14,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Malka – 14,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Malka – 14,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Malka – 14,00 €
Picą su kelmučiais mūsų kompanija praminė vyriška pica ir tai tik dėl to, kad neabejingi grybams mes su draugu ją sušlamštėme gabaliukas po gabaliuko, damoms paskanauti palikę tik vieną gabaliuką.
REKLAMA
Quattro formaggi – 13,00 €
Quattro formaggi – 13,00 €
(4 nuotr.)
Quattro formaggi – 13,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Quattro formaggi – 13,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Quattro formaggi – 13,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
Quattro formaggi – 13,00 € (nuotr. Riebus Katinas)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Quattro formaggi – 13,00 €
Už tai kaip bausmę picą „Quattro formaggi“ mums damos leido tik supjaustyti, bet dėl to mes stipriai nesisielojome, nes pica su kriaušėmis ir pistacijomis tinka ir vyrams, bet labiau subalansuota moterims.
Nepagalvokite, kad ši pica pasižymi saldžiu poskoniu, kriaušių saldumą gan gerai atsvėrė pistacijos ir keturi skirtingi sūriai.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Apibendrinimas
Reziumuoju. Nuo šiol tam, kad paragautumėt neapolietiškos picos, nebūtina skirsti į Italiją, pakanka atvykti į Kauną.
Tie, kas yra bent kartą skanavę neapolietiškų picų, paskanavę jų picerijoje „Kirvis ir Malka“ pritars man, kad šios picerijos darbuotojai ne tik kad priartėjo prie tikrų neapolietiškų picų, bet kai kuriais aspektais italus net lenkia.
REKLAMA
Vertindamas šią piceriją 5/5 noriu paraginti norinčius apsilankyti paskubėti, nes, spėju, durininkas prie durų ilgai neužsilaikys ir tikrai nelauks, kol jį prieš Kalėdas pakeis Kalėdų senelis.