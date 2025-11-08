Pamatęs Lietuvos kavinėje atneštą maistą rėžė be gailesčio: „Nemokat – nedirbkit, negadinkit produktų“

Gal dėl to aš nebandau sutaupydamas pinigų pas savęs patvory pasikeisti automobilio alyvą, o tą darbą patikiu profesionalams tai atliekantiems specializuotuose servisuose.
Apie ką ši mano įžanga suprasite perskaitę trumpą apžvalgą, skirtą vienai Vilniaus kavinukei, pasivadinusiai „Jogata“.
Meniu pasirinkimas
Žodžio Jogata reikšmės neradau nei lietuvių, nei populiarios anglų kalbos žodynuose. Tad spėju, jog šios kavinės pavadinimas kildinamas iš kokių vardų pirmųjų raidžių junginio.
Kavinukė nedidukė, nors užsukau gerokai po dienos pietų, viduje tvyrojo pagirtina švara.
Meniu pasirinkimas nedidelis, bet ką pavalgyti sugalvojau greitai, juolab, kad už baro dirbusi moteriškė mane informavo, kad už pusvalandžio jie užsidaro.
Pusvalandžio pavalgyti man pasirodė per akis, tad susimokėjęs ir pasiėmęs įpiltą sriubą įsitaisiau kavinukės kamputyje.
Daržovių sriuba 0,5 – 1,20 €
Jei būčiau žinojęs, kad „Jogatoje“ 3 valgomi šaukštai sriubos sudaro pusę porcijos daržovių sriubos, prie baro nedvejodamas būčiau užsakęs pilną porciją.
Prisipažinsiu – nors sriuba ir buvo skani, bet tokio skūpumo neteko matyti nei vienoje kavinėje, ką čia kavinėje – nei vienoje valgykloje…
Kompotas – 0,40 €
Kompotas puikiai atitiko savo kainą. Jo skonis buvo labai panašus į vieną visiems puikiai žinomą gėrimą – „Yupi“.
Kadangi buvau informuotas, jog kavinė pusvalandžio bėgyje planuoja užsidaryti, tai mano užsakytas šašlykas ant mano stalelio nugulė dar man nebaigus valgyti sriubos.
Bandysiu spėti – šašlykas buvo keptas ryte, o man užsakius pašildytas ir patiektas.
Sprandinės šašlykas – 5,70 €
Manau jums ir iš nuotraukų puikiai matosi, kad šašlyko mėsa sausa. Atpjovęs pirmą kąsnį ir jį želiodamas lyg karvė burnoje mąsčiau, kiek kartų jį man reiktų nuryti ir atrijus želioti, kad sulaukęs skrandis to kąsnio sugebėtų tą sausa dykuma virtusią sprandinę suvirškinti.
Apibendrinimas
Reziumuoju. O dabar prisiminkime šios apžvalgos pirmus sakinius, kuriuos dabar bandysiu pritaikyti šiai kavinei.
Manau, kiekvienas turi daryti tai, ką geriausiai moka, o nebandyti prisivilioti klientų, į meniu įtraukiant štai tokios kokybės šašlykus.
Šašlykus reikia kepti vos svečias užsako ir, žinoma, virš įkaitusių žarijų. Tad jei tokių sąlygų kavinėje nėra, gal tada geriau iš sprandinės gaminti kokius troškinius, ko pasekoje mėsa besitroškindama bus bent kiek valgoma?
Dabar tą guminį šašlyką norint suvalgyti per duotą 30 min. laiką būtų misija neįmanoma, nes tiems keliems mėsos gabaliukams sukramtyti prireiktų kelių valandų, o kiek dar laiko užtrukčiau bandant juos nuryti.
Apie sriubą taip pat daug gero negaliu pasakyti, nors ji ir buvo skani, bet tas porcijos mažumas kelia ir juoką, ir tuo pačiu nuostabą.
Sriubai gaminti naudotų daržovių kilogramo kaina neviršija 1 €. Tad kodėl norint įtikti čia užsukantiems žmonėms dienos pietų neįpylus jos daugiau?
Kavinę – barą „Jogata“ vertinu – 2/5 ir galiu ją rekomenduoti mėgstantiems panašius valgymo iššūkius, bandant sukramtyti sausą – guminį šašlyką, ar save palepinti keliais šaukštais sriubos.
Kavinė – baras – „Jogata“
Panerių g. 21, Vilnius
