Pamatę, kaip Lietuvoje tėvai veža savo vaiką, pareigūnai pakraupo: „Ir stebina, ir piktina“

Lietuvos policija parodė neatsakingo tėvų elgesio pavyzdį.
„Ir stebina, ir piktina“
Socialiniame tinkle „Facebook“ Lietuvos policija pasidalijo įrašu, parodančiu, kokį vaizdą jiems teko išvysti Vilniaus Konstitucijos prospekte. Pareigūnai įraše auditorijai uždavė retorinį klausimą – ar tėvai bent numano, kokia baisi lemtis lauktų, jeigu įvyktų eismo įvykis.
„Toks požiūris į savo vaikų saugumą ir stebina, ir piktina
Video iš sostinės Kostitucijos pr., kur mažas vaikas vežamas ant priekinės sėdynės. Įdomiausia, kad automobilyje buvo vaikiška kėdutė, tačiau vaikas vežamas pasisodinus tarp kojų.
Įdomu, ar tėvai galvoja ir įsivaizduoja pasekmes eismo įvykio metu“, – buvo rašoma įraše.
Vėliau Lietuvos policija komentaruose parašė, kad šiam vairuotojui buvo surašytas protokolas dėl naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, tvarkos pažeidimo.
Taip pat jie priminė, kad tų, kurie pasirenka vežti vaikus nesaugiai, laukia baudos: „Už tokį pažeidimą (ANK 432 str. 1 d.) numatyta bauda nuo 30 iki 50 eur.“
