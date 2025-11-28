 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje – incidentas autobuse: neblaivus keleivis iškoneveikė vairuotoją bei buteliu įskėlė lango stiklą

2025-11-28 08:03 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 08:03

Neblaivus vyras sukėlė incidentą Vilniaus viešojo transporto autobuse – kabinėjosi prie vairuotojo, išlipęs spardė autobusą bei buteliu įskėlė lango stiklą.

Vilniaus viešasis transportas (nuotr. Fotodiena.lt)

0

Kaip informuoja Vilniaus apskrities policija, įvykis užregistruotas ketvirtadienio pavakare, apie 16.40 val., Vilniuje, Naujosios Vilnios rajone, Parko gatvėje.

Viešojo transporto maršrutiniame autobuse „Volvo 7700A“ neblaivus (2,35 prom.) vyras (gim. 1983 m.), matant autobuso keleiviams, įžeidžiančiai kabinėjosi prie autobuso vairuotojo, o išlipęs spardė transporto priemonę bei buteliu įskėlė priekinio lango stiklą. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. 

Tas, kas viešoje vietoje įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Tas, kas viešoje vietoje necenzūriniais žodžiais ar nepadoriu elgesiu trikdė visuomenės rimtį ar tvarką, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

