Kupiškio rajone dėl plikledžio į griovį nuvažiavo policijos automobilis

Kaip skelbia Policijos departamentas, avarija įvyko ketvirtadienio rytą, apie 7 val., Miliūnų kaime, kelyje Drūlėnai-Palėvenėlė-Alizava.
Policijos tarnybinis automobilis „Seat Leon“, vairuojamas tarnybos metu uniformuotos blaivios Kupiškio rajono policijos komisariato pareigūnės, esant slidžiai kelio dangai, nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį. Kartu vyko jaunasis policijos rėmėjas.
Eismo įvykio metu pareigūnė ir rėmėjas nenukentėjo, apgadintas automobilis.
