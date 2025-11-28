 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kupiškio rajone dėl plikledžio į griovį nuvažiavo policijos automobilis

2025-11-28 07:23 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 07:23

Dėl slidaus kelio Kupiškio rajone į griovį nuvažiavo policijos mašina, ja vykusi policininkė ir 15-metis policijos rėmėjas nenukentėjo.

Policija BNS Foto

Dėl slidaus kelio Kupiškio rajone į griovį nuvažiavo policijos mašina, ja vykusi policininkė ir 15-metis policijos rėmėjas nenukentėjo.

1

Kaip skelbia Policijos departamentas, avarija įvyko ketvirtadienio rytą, apie 7 val., Miliūnų kaime, kelyje Drūlėnai-Palėvenėlė-Alizava.

Policijos tarnybinis automobilis „Seat Leon“, vairuojamas tarnybos metu uniformuotos blaivios Kupiškio rajono policijos komisariato pareigūnės, esant slidžiai kelio dangai, nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį. Kartu vyko jaunasis policijos rėmėjas.

Eismo įvykio metu pareigūnė ir rėmėjas nenukentėjo, apgadintas automobilis.

