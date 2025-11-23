 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: laimė šypsosis šiems ženklams

Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: laimė šypsosis šiems ženklams

2025-11-23 20:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-23 20:30

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Šią savaitę Saulė toliau keliaus Šaulio ženklu ir mokys mus į ateitį žvelgti optimistiškai, ieškoti naujų galimybių ir naujų kur nors toli vedančių kelių. Nes Saulė Šaulio ženkle – tikra nenuorama.

Nakties šviesulys Mėnulis dabar pilnėja ir primena mums, kad laikas palankus asmeniškai svarbius mums reikalus arba darbus drąsiai stumti pirmyn.

Kita vertus, dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus dabar juda atbulai, dėl to dalykinis gyvenimas didele sparta nepasižymės, bus sunkiau ne įprasta dėl ko nors susitarti, žinios gali klaidinti, informacija vėluoti arba bus netiksli.

Jausmų ir grožio valdovė Venera dabar keliauja Skorpiono ženklu, dėl to yra nepaprastai aistringa, temperamentinga ir linkusi kelti dramas jausmų srityje. Be jokios abejonės, Veneros Skorpiono ženkle šūkis yra – jokių stabdžių ir jokių apribojimų! To mus ir mokys.

Marsas Šaulio ženkle tikrai nesikrato kovos, tačiau kovoti linkęs dėl kokio nors kilnaus tikslo arba idėjos. Jeigu tokią mato – jėgų tikrai negaili. Dėl šios priežasties ramybės mūšių laukuose tikėtis neverta.

Avinas

Kol kas darbe vyraus įprasti darbai, o namie – įprasta tvarka. Tačiau įsibėgėja labai patogus laikas rudens kelionei – kol kas tokiai, kuri skatina smagiai pajudėti, apdovanoja nauju pažinimu, nuotykiais, o netolimoje ateityje – ir tokiai, kuri padeda puikiai pailsėti. Taip pat ši savaitė – neblogas laikas tvarkyti kai kuriuos piniginius reikalus, ypač susijusius su skolomis arba paskolomis.

Jautis

Laikas, kai daug kas priklauso ne nuo jūsų norų arba valios, o nuo išorinių aplinkybių arba kito asmens veiksmų, vis dar tęsiasi, bet jau eina į pabaigą. Ši savaitė – tai apdairiai, neskubant galima tartis ir teisingai susitarti dėl visoms pusėms svarbių dalykų. Taip pat dabar – puikus laikas rūpintis kai kuriais, tačiau gana svarbiais piniginiais reikalais.

Dvyniai

Nedidelių darbų, visokių pareigų vykdymo tikrai nestigs, viską reikės daryti kruopščiai, atidžiai, tiktai būtent tai gali ne visuomet pavykti – žinoma, dėl ne nuo jūsų priklausančių aplinkybių. Taip pat savaitė gali būti svarbi santykiams – palaikyti, puoselėti juos su svarbiu jums žmogumi metas labai geras. Gautųsi lengvai ir net žaismingai.

Vėžys

Smagių, malonių dalykų, rudens pramogų vis dar bus nemažai. Vis dar tęsiasi puikus laikas kūrybai ir tiems, kurių veikla susijusi su smagių, malonių arba gražių dalykų, taip pat svetingumo kūrimu. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su vaikais. Šalia to, dabar daugės ir veiklos, kuri įpareigoja, kurią būtina atlikti. Palankus laikas rūpintis sveiktos klausimais.

Liūtas

Laikas, kai norom nenorom tenka užsiimti namų ir šeimos reikalais, vis dar tęsiasi. Sėkmė šioje srityje bus permaininga, dėl to patartina neskubėti, tačiau yra aišku, kad sėkmė lydės tuos, kurie stengiasi, kad namie būtų dar jaukiau ir dar gražiau. Taip pat įsibėgėja laikas, siūlantis daug šiam metų laikui būdingų pramogų – ir skatinančių smagiai pajudėti, ir tiesiog linksmų bei smagių.

Mergelė

Tikėtina, kad dabar bus daug bendravimo – ir dalykinėmis temomis, kurios šiuo metu bus nelabai svarbios, ir visomis kitomis, kurios bus daug įdomesnės. Tai puikus metas plėsti kultūrinį akiratį. Taip pat dabar įsibėgėja laikas, kai palanku tvarkyti namus, stengtis, kad čionai viskas būtų taip, kaip turi būti ir jei reikia – įtraukti į tvarkos darymą namiškius.

Svarstyklės

Būsite atviri, smalsūs, daug judėsite ir daug bendrausite. Beje, patiks judėti greitai, tikėtina, kad be skaudžių pasekmių. Tai puikus metas tiems, kurių veikla susijusi su transportu, taip pat žiniomis ir informacija. Taip pat dabar gali būti ir piniginių bei turtinių reikalų – vieni vyks labai sėkmingai, kiti – nebūtinai. Bendrai paėmus, pastangos dabar vargu ar ką lems.

Skorpionas

Būsite atsipalaidavę, linkę pasimėgauti visokiais malonumais bei gražiais, smagiais dalykais. Dėl padidėjusio jausmingumo ir asmeninis gyvenimas atrodys puikiai. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, patogumų arba pramogų kūrimu. Taip pat dabar svarbūs gali būti ir piniginiai reikalai – greiti, ryžtingi veiksmai šioje srityje netruks atnešti apčiuopiamos naudos.

Šaulys

Būsite labai energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Dėl energijos pertekliaus labai gerai seksis sportuoti ir sportuojantiems – dažnai atrodys, kad laimėjimai patys jūsų ieško. Dalykinėje srityje geriausiai seksis tiems, kurie galės spręsti niekieno neįtakojami ir veikti netrikdomi jokių apribojimų, tai yra savarankiškai.

Ožiaragis

Dabar toks laikas, kai darbe darbų bus ne per daugiausia, namie įprastos tvarkos niekas keisti irgi neketins, tad liks nemažai laiko sau, savo pomėgiams arba asmeniniams reikalams. Galutinai neapsnūsti padės artimi draugiai, kurie ne kartą pasiūlys kažkokios smagios, įdomios veiklos. Gali pralinksminti ir kolegos profesijos srityje.

Vandenis

Tikėtina, kad darbų darbe dar bus, tačiau ne per daugiausia. Dalis jų vyks visai sėkmingai, kiti nelabai ir paskubėti vargu ar pavyks. Sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, pramogų arba patogumų kūrimu. Sėkmė lydės ir tuos, kurie užsiims kolektyvine veikla – kažką smagaus, įdomaus pasiūlys artimi draugai arba kolegos darbe.

Žuvys

Palankus metas rudens kelionėms tęsiasi, tačiau jau eina į pabaigą. Visgi tikėtina, kad išvykus pailsėti, pasisemti malonių įspūdžių pavyktų kuo puikiausiai. Niekur nevykstantiems teks padirbėti – daugės darbų darbe arba profesijos srityje. Galbūt reikės tvarkyti ir biurokratinius reikalus. Aišku viena – viską reikės daryti greitai ir tiksliai taip, kaip reikia, bet tai ir pavyks kuo puikiausiai.

Moteris (nuotr. 123rf.com)
2 Zodiako ženklai – 2026 metų turčiai: pinigų net nereikės skaičiuoti (1)
Naglio Šulijos horoskopas (nuotr. Robertas Riabovas/BNS, 123rf.com)
Iš Naglio Šulijos – žinia 3 Zodiako ženklams: aplankys milžiniška sėkmė (2)
Naglio Šulijos horoskopas (nuotr. Robertas Riabovas/BNS, 123rf.com)
Naglis Šulija kreipiasi į 2 Zodiako ženklus: savaitės pabaiga jus apdovanos
Naglio Šulijos horoskopas (nuotr. tv3.lt fotomontažas)
Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: štai kam pilnatis smogs su trenksmu (6)
