Mirė Lietuvos verslininkas: „Netekome profesionalo“

Ir statybų, ir vandensvydžio bendruomenės gedi didelį ir reikšmingą indėlį palikusio J. Liuberto – skelbiama, kur ir kada bus galima ištarti paskutinį „sudie“.
Atsisveikinama su Jonu Liubertu
Lietuvos statybininkų asociacija socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijusi žinia apie netektį velioniui skyrė jautrius žodžius.
„DIDELĖ NETEKTIS STATYBŲ BENDRUOMENĖJE
2025 m. gruodžio 1 d., sulaukęs 71-erių metų, mirė Jonas Liubertas – buvęs Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Tarybos narys, buvęs ilgametis bendrovės „Paroc“ vadovas ir šios įmonės įkūrėjas.
Dėl savo atsakingo darbo bendrovėje, dėl kompetencijomis ir dalykiškumu grindžiamos vadybos Jonas užsitarnavo ne tik „Paroc“ darbuotojų pagarbą, bet ir pagarbą visos verslo bendruomenės.
Netekome savo darbui atsidavusio, atsakingo ir įžvalgaus profesionalo, reikšmingai prisidėjusio prie Lietuvos statybinių medžiagų pramonės pertvarkos bei technologinės pažangos.
Lietuvos statybininkų asociacija nuoširdžiai užjaučia Jono Liuberto artimuosius.
- Urnos lankymas: gruodžio 4 d. nuo 15 val.
- Vieta: Laidojimo namai Vilniuje, Olandų g. 22, 1 salė
- Urna išnešama: gruodžio 5 d., 13 val.
- Laidojimas: Kairėnų kapinėse
Informaciją parengė Lietuvos statybininkų asociacijos administracija“, – dalijosi Lietuvos statybininkų asociacija.
Be savo pasiekimų versle, J. Liubertas buvo ir aktyvus vandensvydžio bendruomenės narys – atstovavo ir šalies rinktinę, ir kitas komandas.
„Vandensvydis Vilniuje“ socialiniame tinkle „Facebook“ rašė:
„Netekome Jono Liuberto, buvusio Lietuvos vandensvydžio federacijos prezidento, šalies rinktinės, Vilniaus „Delfino“, Kauno „KPI“, „Raudonojo Spalio“, komandų žaidėjo, nuoširdaus bičiulio ir rėmėjo.
Mūsų atminty Jonas išliks išmintingas, linksmas, sportiškas, visada pasiruošęs patarti ir padėti.
Užuojauta Jono šeimai, artimiesiems, visai vandensvydžio bendruomenei.“
