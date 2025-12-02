Žinomos lietuvių dizainerės šeimoje – skaudi netektis: mirė mama

Mirė žinomos moters mama Veronika Kamėrienė-Talaikienė.
Skyrė jautrius žodžius
Socialiniuose tinkluose J. Talaikytė iškeliavusiai mamai skyrė jautrius žodžius.
„Ruošėmės tyliai…dar tikėjomės šventėms grįžti namo… bet ateina laikas – šiandien auštant, anksti ryte amžinybėn iškeliavo mūsų mylima Mamytė, Močiutė Veronika Kemėrienė (Talaikienė), mūsų stiprybė, mūsų užuovėja, mūsų šviesulys…
1937.05.03-2025.11.29“, – lapkričio pabaigoje rašė J. Talaikytė.
V. Kamėrienė-Talaikienė buvo palaidota gruodžio 1-ąją Sudervės kapinėse.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.