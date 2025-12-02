 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Žinomos lietuvių dizainerės šeimoje – skaudi netektis: mirė mama

2025-12-02 17:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-12-02 17:58

Dizainerės Jolantos Talaikytės šeimoje – skaudi netektis

Mirė žinomos moters mama Veronika Kamėrienė-Talaikienė.

Skyrė jautrius žodžius

Socialiniuose tinkluose J. Talaikytė iškeliavusiai mamai skyrė jautrius žodžius.

„Ruošėmės tyliai…dar tikėjomės šventėms grįžti namo… bet ateina laikas – šiandien auštant, anksti ryte amžinybėn iškeliavo mūsų mylima Mamytė, Močiutė Veronika Kemėrienė (Talaikienė), mūsų stiprybė, mūsų užuovėja, mūsų šviesulys…

1937.05.03-2025.11.29“, – lapkričio pabaigoje rašė J. Talaikytė.

V. Kamėrienė-Talaikienė buvo palaidota gruodžio 1-ąją Sudervės kapinėse.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

