Kavinėje staiga sukniubo lietuvis: tai, kas vyko toliau, palieka be žodžių

Sulaukta padėka Respublikinė Klaipėdos ligoninė pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.
Kavinėje susmukus darbuotojui reagavo nedelsiant
Slaugytojos atsidūrė laiku ir vietoje – nors, turbūt, nesitikėjo ir nė nenutuokė, kas jų laukia, tačiau kavinėje sušlubavus vieno iš darbuotojų sveikatai reagavo nedelsdamos.
„Gyvybė, kuri tęsiasi – per dviejų slaugytojų drąsą ir širdį.
Vėlinių išvakarėse Respublikinė Klaipėdos ligoninė pasiekė išskirtinis laiškas su labai jautria istorija. Dvi ligoninės Nefrologijos skyriaus slaugytojos – Julija Tarasova ir Sigita Butikė – išgelbėjo žmogaus gyvybę ne darbo vietoje, o visiškai netikėtoje situacijoje – kavinėje, laisvalaikio metu.
Ši istorija liudija, kad profesionalumas ir pašaukimas neišsijungia už ligoninės durų. Slaugytojos reagavo greitai, ramiai ir tiksliai – taip, kaip geba tie, kurių darbas ir širdis visada tarnauja žmogui. Kai kurie mūsų turi ypatingą galią – tapti tiltu tarp gyvenimo ir mirties. Kaip gera, kad kažkas gali tęsti gyvenimą (grįžti pas šeimą, į darbą...), nes pagalba buvo suteikta laiku.
Ypač svarbus šios istorijos akcentas – žmonos dėkingumas. Jis parodo, kad kiekvienas geras darbas randa kelią atgal – per dėkingumą, kuriame sutelpa visa prasmė.
Prisidedame prie artimųjų padėkos – nuoširdus AČIŪ ligoninės slaugytojoms už drąsą, žmogiškumą ir profesinį budrumą – už tai, kad išgelbėjote gyvybę, kuri šiandien gali degti žvakeles ant kitų kapų.
Vėlinės – tai metas, kai šviesa ant kapų primena, kad atmintis gyva, bet gyvenimas tęsiasi. Tegu būna prisiminti tie, kurie išėjo, bet nepamirškime ir tų, kuriems dar lemta likti – kad kiekvienas iš mūsų rastume laiko, vietos ir drąsos tiesiog GYVENTI“, – spalio 31-ąją dalijosi Respublikinė Klaipėdos ligoninė.
Iš žmonos – jautri padėka
Įraše pridėta ir nuotrauka, kurioje – išgelbėto vyro žmonos padėka. Jos teigimu, vieną rugpjūčio dieną darbo buvo itin daug, visi sukosi it bitutės, kai jos vyras staiga nukrito virtuvėje.
Slaugytojos pakilę nuo stalo ėmėsi veiksmų – gaivino vyrą, kol atvažiavo greitoji, teikė informaciją telefonu specialistams ir ramino buvusiuosius šalia:
„Sveiki!
Jums rašo „Žaliojo slėnio“ kavinės kolektyvas. Artėjant Lapkričio pirmajai mes norime padėkoti dviem slaugytojoms, kurios išgelbėjo mūsų kolegai, virtuvės padėjėjui gyvybę.
Ta diena buvo šeštadienis, žmonių daug, visos padėjėjos laksto ir dirba lyg bitutės, lauke rugpjūčio vidurys, diena buvo tikrai karšta.
Vienas iš mūsų darbuotojų virtuvėje tiesiog nukrito. Apimtos baimės ir streso visos virėjos pabėgo. Kažkas kvietė greitąją, kažkas drebančiomis rankomis bandė priiminėti toliau salėje užsakymus.
Dvi merginos pakilo nuo stalo ir, prisistačiusios slaugytojomis, pasisiūlė savo pagalbą. Jos gaivino mūsų kolegą tol, kol atvažiavo greitoji, šviesių plaukų mergina perdavinėjo informaciją telefonu greitajai ir tuo pat metu ramino chaosą ir triukšmą aplink.
Kaip sužinojome iš Klaipėdos greitosios pagalbos medicinos stoties centro, telefonu prisistatė bendrosios praktikos slaugytoja Julija Tarasova iš Respublikinės Klaipėdos Ligoninės nefrologijos skyriaus. Abi merginos puikiai dirbo komandinį darbą.
Šiai dienai mes norime padėkoti už profesionalumą, žmogiškumą ir nepasimetimą. Mūsų kolega grįžo į darbą gyvas ir sveikas, dirba toliau! Šių dviejų merginų dėka jis gyvas. Jis priminė visiems, kad žmonių rankose slypi stebuklai, kai jose susijungia žinios, drąsa ir širdis.
P. S.
Dar kartą AČIŪ, jūs išgelbėjote mano vyrą. Lapkričio 1-oji liko eilinė kitų, svetimų mirusių šventė.
Su visa didžiausia pagarba išgelbėto vyro žmona-virėja.“
