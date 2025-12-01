Išvydusi šią Lietuvos eglę Rūta žodžių į vatą nevyniojo: „Stypsanti beskonybė“

Panevėžyje gyvenanti Rūta, išvydusi šių metų Panevėžio rajono savivaldybės eglutę, negailėjo kritikos.
„Vidury miesto stypsanti beskonybė“
Socialiniame tinkle „Facebook“ Rūta pasidalijo įrašu, kuriame pateikė Panevėžio rajono savivaldybės eglutės įvertinimą.
Pasak jos, lyginant su Panevėžio miesto eglute, ši – tikra beskonybė. Ji sutiko šiuo įrašu pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„APIE PANEVĖŽIO MIESTO ŠIRDYJE IŠKILUSĮ KALĖDINĖS BESKONYBĖS EVERESTĄ
Rašau išsprendusi vidinį konfliktą, ar apskritai apie tai rašyti. Dar visai neseniai vienam žmogui sakiau, kad juoktis čia gal nelabai gražu, žmonės Kalėdų egles puošia kaip išmano, sakiau, kad nereikia būti grinčais, tegu žmonės džiaugiasi Kalėdų laukimu, bet nugalėjo du argumentai: 1. Ne tokia reikli estetikai ir ne tokia aštri pasižadėsiu sau būti nuo Naujų. Tik nežinau kurių, tikriausiai nuo tų, kai manęs jau nebebus. 2. Tai yra viešas reikalas. Galų gale, kažkas turi tai pasakyti. Tai tebūnie aš, esu pratusi būti nepatogia.
O situacija yra reto paprastumo, reto primityvumo ir ne tokio reto provincialumo: Panevėžio miesto savivaldybės sprendimu, Laisvės aikštėje puikuojasi ypatingo gražumo Kalėdų eglė – 31-erių metų itin dailiai, taisyklingai nuaugęs, sultingas medis, plačiašakė, rubuilė miesto centro karalienė. Panevėžys sparčiai dabinasi dailiomis šventinėmis dekoracijomis ir dar labiau jaukėja valandomis. Ir ką jūs manot?
Čia kaip koks kaimo tamošius išstoja Panevėžio rajono savivaldybė ir visai šalia pasistato visą miestą darkančią metalinę konstrukciją, kurią vadina simboline Kalėdų eglute. Taip, taip, jūs gerai supratote, rajono savivaldybė, ne kokia tai miesto pakraščio garažiuke veiklą vykdanti metalinių karkasų virinimo mažoji bendrija.
Ir dar ten prie to metalo fotografuojasi per prievartą sustatyti ir per prievartą kažkokius plastmasinius dalykus ant veidų užsidėję bet kokį orumą praradę savivaldybės darbuotojai, nes sunku patikėti, kad savo noru prie to daikto stovi ir savo noru nesąmonėm veidus išsidarkę draikosi kaip per kokias Užgavėnes.
Panašus jausmas apimtų tuomet, kai bevakarieniaujant gerais valgiais gomurį maloninančioje vietoje, prie staliuko prisišlietų koks nors vyžakojis ir iš murzinos pintinės imtų traukti ir ant stalo krauti prekybcentryje pirktą akcijinę mišrainę liulančio majonezo plakinyje. Maždaug, jūs čia valgykit ką norit, aš čia savo atsinešiau.
Nors gal orumas čia ne prie ko? Gal tai tik elementaraus ir minimalaus estetinio skonio neturėjimas? Man estetika visada buvo, yra ir bus svarbu – mano namuose, mano mieste, mano lėkštėje ir ten, kur aš lankausi. Į lėkštę belenkaip įdrėbta sasyska su į keturias dalis perpjautu belenkokiu pomidoru man netinka.
Vidury miesto stypsanti beskonybė, į kurią bežiūrint galima negrįžtamai akis išsinarinti, man netinka. Ir tai nėra nei arogancija, nei išpuikimas. Tai yra tiesiog vidinė kultūra, pagarba sau, savo aplinkai, meilė estetikai, grožiui ir konteksto pajautimas. Kaime pas babytę galiu su didžiausiu malonumu kąsti dosniai sviestu apteptą storą duonos riekę, bet restorane duonos riekelė yra laužiama.
Angaruose galima pastatyti metalinę Kalėdų eglės imitaciją, būtent tokią, kokią tūlas gali išvysti pačiame Panevėžio centre. Aš noriu, kad miestas, kuriame gyvenu, nebūtų provincialiu angaru, noriu didžiuotis savo miestu, jausti jame jaukumą ir maloninti akis žvelgiant į skoningus dekoravimo sprendimus, bet ką daryti, kai miesto centre visu savo nykumu sužydi rajoninis provincialumas?
Panevėžio rajono savivaldybė - oficiali, čia jūs už biudžeto pinigus šitaip? Ar jums kažkas sumokėjo? Jeigu pastarasis variantas, tai turėjo sumokėti labai daug, o jeigu pirmasis – gal išsiardykite ir susirinkite žaislus? Dar ne vėlu, dar yra laiko nesidaryti gėdos viso šventinio laikotarpio metu. Gal vertėtų pasvarstyti galimybę už dekoracijas atsakingus asmenis išsiųsti į kokius nors estetinio pajautimo ir skonio ugdymo kursus? Gal padėtų? Nors... Kaip ten sakoma apie kaimą žmoguje?
Nuoroda komentare. Nuotraukos viešos, iš rajono savivaldybės FB puslapio, autoriaus neradau, o pati nepadariau, nes tikrai negalite iš manęs tikėtis, kad visame tame galėjau dalyvauti. Tokiose miesto veido darkymo orgijose manęs nė su žiburiu nerastumėte.
Panevėžys yra nuostabus, tačiau turi kur tobulėti ir vietomis smarkiai. Tai aš čia ir tam, kad padėčiau tai daryti.
Nebučiuoju, nes pikta. Rūta“, – buvo rašoma įraše.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.