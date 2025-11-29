Jokiu būdu nestatykite Kalėdų eglės šioje namų vietoje: nudžius daug greičiau

Tačiau tiems, kurie iki šiol puošė tik dirbtines eglutes, ši patirtis gali atrodyti sudėtinga. Mičigano valstijos universiteto speicalistai pateikia patarimus, ką daryti, kad gyva eglutė kuo ilgiau išliktų graži ir žaliuojanti.
Kur geriausia statyti eglutę namuose?
Prieš įsigydami gyvą eglutę, apsvarstykite, kurioje namų vietoje ji stovės, rašoma canr.msu.edu.
Svarbiausia – venkite vietų šalia tiesioginių šilumos šaltinių, tokių kaip židiniai, radiatoriai ar ventiliacijos angos. Tokia tiesioginė šiluma tikrą eglutę išdžiovina gerokai greičiau, ji ima „gerti“ daugiau vandens, greičiau byra spygliai,
Šalia eglutės turėtų būti elektros lizdas, kad norint pajungti švieseles nereikėtų tiesti ilgų ir netvarkingų laidų per visus namus.
Įsitikinkite, kad pasirinkta vieta turi pakankamai vietos pagal eglės aukštį ir plotį. Paprastai eglės viršūnės santykis su pločiu būna maždaug 60-90 cm, tad 180 cm aukščio eglei reikės maždaug 120 cm pločio erdvės.
Taip pat būtinai išmatuokite savo kambario lubų aukštį. Lauke eglės dažnai atrodo mažesnės nei namuose, todėl renkantis nepasikliaukite vien akimi ar nuojauta. Nepamirškite, kad pastačius į stovą eglė „paauga“ dar keliais centimetrais.
Gyvos eglės pasirinkimas: nupjauta ar kertama vietoje?
Gyvas eglutes galima pirkti jau nupjautas iš prekybos vietų arba patiems nusikirsti kai kuriose tam pritaikytose eglučių fermose.
Prekybos centruose, sodo prekių parduotuvėse ar lauko prekybos vietose siūlomos nupjautos eglės yra patogus pasirinkimas – galite įsigyti ją kartu su kitais kalėdiniais pirkiniais. O be to, tokiu būdu dažnai remiami vietiniai verslai ar net labdaros projektai.
Tiesa, norintiems įdomesnės pramogos, kai kurie ūkiai leidžia žmonėms patiems vaikščioti po eglynus, išsirinkti patikusią eglutę ir ją įsigyti.
Kaip įsitikinti, kad eglė tikrai šviežia? Jei eglę kertate patys ar stebite, kaip ją nukerta pardavėjas – ji bus šviežia be jokių abejonių.
Tačiau jei perkate nupjautą eglę, atlikite spyglių patikrinimą: švelniai perbraukite per šaką pirštu. Jei eglė šviežia – spygliukai laikysis vietoje. Jei jų nukrenta daug – ieškokite kitos.
Jeigu eglės iškart nenešate į namus, laikykite ją garaže ar kitoje vėsioje, nešildomoje patalpoje, o kamieną įstatykite į kibirą vandens.
Kaip išvengti netvarkos po švenčių?
Norėdami sumažinti netvarką ir spyglių byrėjimą išnešant eglę iš namų pasibaigus šventėms:
- Pašalinkite stovelyje likusį vandenį – naudokite tam didelį kempinę arba konditerijos švirkštą.
- Ant grindų patieskite paklodę ir švelniai paguldykite eglutę ant jos.
- Susukite eglę į paklodę – taip apgaubsite ir surinksite spyglius, kad jie neišsibarstytų po visus namus.
Pasibaigus šventėms eglutę verta perdirbti. Daugelyje savivaldybių organizuojamas eglučių surinkimas arba yra specialūs atvežimo taškai.
Patikrinti informaciją galima vietos savivaldybės puslapiuose ar bendruomenės svetainėse.
