  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pasižymėkite, kad neliktumėte be pirkinių: skelbia, kada „Rimi“ parduotuvės nedirbs

2025-11-14 11:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 11:12

Prekybos tinklas „Rimi" skelbia, kad per artėjančias žiemos šventes keisis šalyje esančių fizinių parduotuvių darbo laikas, o pirmąją Kalėdų dieną jos visai nedirbs.

Rimi. ELTA / Josvydas Elinskas

Prekybos tinklas „Rimi“ skelbia, kad per artėjančias žiemos šventes keisis šalyje esančių fizinių parduotuvių darbo laikas, o pirmąją Kalėdų dieną jos visai nedirbs.

Pranešama, kad „Rimi“ prekybos centrai Lietuvoje Kūčių dieną (gruodžio 24 d.) dirbs kiek trumpiau nei įprastai – iki 20 val. Taip pat antrąją Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) parduotuvės atsidarys nuo 9 val. ir duris užvers 21 val.

Naujųjų metų išvakarėse (gruodžio 31 d.) prekybos tinklo parduotuvės visoje šalyje dirbs iki 21 val.

„Rimi“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė nurodo, kad gruodžio 24, 26 ir 31 d. parduotuves uždaryti valanda vėliau nei praėjusiais metais nuspręsta atsižvelgiant į pirkėjų srautus.

„Būtent pastebėti pirkėjų įpročiai ir padiktavo šiuos pokyčius – matome, kad prieš šventes žmonės linkę apsipirkti paskutinėmis dienomis ir vakarais, tad ilgesnis darbo laikas leidžia tai padaryti patogiau ir ramiau“, – pranešime teigia L. Lesauskaitė-Remeikė.

Tuo metu Naujųjų metų dieną (sausio 1 d.) Lietuvoje bus atidarytos tik 47 budinčios „Rimi“ parduotuvės.

