„Lidl“ parduotuvių darbo laikas per šventes: skelbia, kada neveiks

Kadangi kalėdinė prekyba jau įsibėgėja, o pirkėjai pradeda planuoti šventinius pirkinius, iš anksto dalinamės informacija apie šventinį darbo laiką, kad pasiruošimas šventėms būtų sklandus ir be paskutinės minutės skubos“, – pranešime cituojamas „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis. Pirmąją šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25-ąją, ir Naujųjų metų dieną, sausio 1-ąją, „Lidl“ parduotuvės nedirbs. Kitomis žiemos šventinio laikotarpio dienomis „Lidl“ parduotuvių darbo valandos trumpės.
Šv. Kūčių vakarą (gruodžio 24 d.) parduotuvės dirbs iki 18 val., o Naujųjų metų išvakarėse (gruodžio 31 d.) – iki 20 valandos.
Antrąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) visos „Lidl“ parduotuvės dirbs nuo 9 val. ryto iki 21 val. vakaro. Kitomis dienomis visos parduotuvės dirbs įprastu darbo laiku.
„Lidl“ parduotuvių darbo laikas didžiųjų žiemos švenčių metu:
- Gruodžio 24 d. „Lidl“ parduotuvės dirbs iki 18 valandos.
- Gruodžio 25 d. „Lidl“ parduotuvės visoje Lietuvoje nedirbs.
- Gruodžio 26 d. „Lidl“ parduotuvės dirbs nuo 9 iki 21 valandos.
- Gruodžio 31 d. „Lidl“ parduotuvės dirbs iki 20 valandos.
- Sausio 1 d. „Lidl“ parduotuvės visoje Lietuvoje nedirbs.
Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose.