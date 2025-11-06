 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Spalį pigiausią dažno vartojimo prekių krepšelį siūlė „Lidl“: gyventojai galėjo sutaupyti daugiau nei 3 eurus

REKLAMA / 2025-11-06 09:17 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Prekybos tinklo „Lidl“ dažno vartojimo prekių krepšelis ir vėl buvo pigiausias tarp penkių didžiausių šalies prekybos tinklų, atskleidžia rinkos tyrimų įmonės „SeeNext“ naujausias slapto pirkėjo tyrimas. Spalio 28 dieną atliktas dažno vartojimo prekių kainų palyginimo tyrimas parodė, kad „Lidl“ parduotuvėse dažno vartojimo prekių krepšelis tą dieną kainavo 37,41 euro ir buvo daugiau nei 3 eurus pigesnis nei brangiausią krepšelį pasiūliusiame prekybos tinkle.

Spalį pigiausią dažno vartojimo prekių krepšelį siūlė „Lidl“: gyventojai galėjo sutaupyti daugiau nei 3 eurus

Prekybos tinklo „Lidl“ dažno vartojimo prekių krepšelis ir vėl buvo pigiausias tarp penkių didžiausių šalies prekybos tinklų, atskleidžia rinkos tyrimų įmonės „SeeNext“ naujausias slapto pirkėjo tyrimas. Spalio 28 dieną atliktas dažno vartojimo prekių kainų palyginimo tyrimas parodė, kad „Lidl“ parduotuvėse dažno vartojimo prekių krepšelis tą dieną kainavo 37,41 euro ir buvo daugiau nei 3 eurus pigesnis nei brangiausią krepšelį pasiūliusiame prekybos tinkle.

REKLAMA
2
REKLAMA
REKLAMA

Spalio 28 dieną penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse Vilniuje ir Kaune apsilankę slapti „SeeNext“ pirkėjai įsigijo dažno vartojimo prekių krepšelį. Jį sudarė 23 prekės iš skirtingų maisto kategorijų: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktų, vaisių ir daržovių bei gėrimų. 

REKLAMA

Atlikto tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad grūdinės kilmės produktų pigiausiai buvo galima įsigyti „Lidl“ parduotuvėse – už juos buvo sumokėta 3,02 euro. Tai yra 0,19 euro pigiau nei brangiausiai šiuos produktus tą dieną pasiūliusio prekybos tinklo parduotuvėje. 

Tyrimo metu taip pat atskleista, kad „Lidl“ įsigytų vaisių ir daržovių suma siekė 2,97 euro ir buvo mažiausia, lyginant su penkių didžiausių šalies prekybos tinklų kainomis. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos buvo 0,61 euro.

REKLAMA
REKLAMA

Aukštą kokybę už žemą kainą užtikrina privatūs prekės ženklai

Viena iš pagrindinių priežasčių, leidžianti išlaikyti žemą dažno vartojimo prekių krepšelio kainą, yra privatūs prekės ženklai, sudarantys net 90 proc. viso „Lidl“ parduotuvių asortimento Lietuvoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žemoms šių produktų kainoms įtakos turi tai, kad tarptautinė „Lidl“ grupė daugelį jų užsako itin dideliais kiekiais – tūkstančiams parduotuvių įvairiose šalyse. Toks didelis užsakymų mastas leidžia sumažinti vieno produkto savikainą, todėl prekybos tinklas pirkėjams gali pasiūlyti itin patrauklias kainas.

REKLAMA

Be to, „Lidl“ iš tiekėjų ir gamintojų įsigyja tik produktų receptūras, o pakuotes kuria pagal individualų užsakymą. Dėl šios priežasties vartotojui nereikia mokėti už žinomo prekės ženklo rinkodaros kaštus ar padengti kitas su gamybos procesu nesusijusias išlaidas.

Svarbu paminėti ir tai, kad privatūs prekės ženklų produktai dažnai gaminami tose pačiose gamyklose kaip ir kitų žinomų prekės ženklų. Savo privačių prekės ženklų kokybę prekybos tinklas garantuoja taikydamas griežtus reikalavimus Lietuvos ir užsienio gamintojams bei tiekėjams.

REKLAMA

Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lidl Lietuva
Trečiąjį metų ketvirtį didžiausius atlyginimus sektoriuje ir toliau siūlė „Lidl“ (1)
Vytaro Radzevičiaus receptas, asociatyvi nuotr. (nuotr. spaudos pranešimo)
Vytaras Radzevičius atskleidė skaniausią troškinio receptą: visada naudoja 1 gudrybę (4)
Deluxe asortimentas
Pasiilgtas „Deluxe“ asortimentas jau „Lidl“ lentynose: šventinis skonis, kuris nustebins ne tik žema kaina
Lidl Lietuva
„Lidl“ darbuotojų karjeros istorijos: pradėję dirbti komplektuotojais, šiandien jau vadovauja komandoms (2)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų