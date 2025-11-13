 
Nepraleiskite: šį savaitgalį „Rimi“ – net 50 proc. nuolaida daugeliui ne maisto prekių

2025-11-13 11:35
Artėjantis savaitgalis žada ypatingą progą visiems, mėgstantiems planuoti iš anksto ir apsipirkti protingai. Lapkričio 14–16 dienomis „Rimi“ parduotuvėse vyks „Juodųjų mamutų dienos“ – trijų dienų išskirtinė akcija, kurios metu taikoma net 50 proc. nuolaida daugeliui ne maisto prekių, perkant du ar daugiau vienetų.

Prekybos tinklas RIMI

Artėjantis savaitgalis žada ypatingą progą visiems, mėgstantiems planuoti iš anksto ir apsipirkti protingai. Lapkričio 14–16 dienomis „Rimi“ parduotuvėse vyks „Juodųjų mamutų dienos“ – trijų dienų išskirtinė akcija, kurios metu taikoma net 50 proc. nuolaida daugeliui ne maisto prekių, perkant du ar daugiau vienetų.

Geriausias metas ruoštis Kalėdoms – dabar

Nors iki Kalėdų liko daugiau nei mėnuo, būtent dabar – puikus metas pradėti pasiruošimą didžiosioms metų šventėms. Lapkričio mėnesį „Rimi“ inicijuotos apklausos duomenimis, 30 proc. pirkėjų Lietuvoje labiausiai sutaupyti padeda dovanų bei maisto planavimas ir pirkimas iš anksto. O daugiau nei pusė (60 proc.) respondentų teigė, jog dovanas dažniausiai perka fiziniuose prekybos centruose.

Šį savaitgalį „Rimi“ pirkėjai galės sutaupyti dvigubai – akcijos metu net 35 skirtingų prekių kategorijų produktai kainuos perpus pigiau, kai perkami du ar daugiau vienetų. 

Tai apima viską, ko gali prireikti artėjančiam šventiniam laikotarpiui: žaislus ir žaidimus, dovanų pakavimo priemones, kalėdines dekoracijas, virtuvės reikmenis, žvakes, pledus, buitinę techniką, smulkią elektroniką, netgi automobilių ir sporto prekes. 

„Matome, kad vis daugiau žmonių šventiniam laikotarpiui renkasi pradėti ruoštis anksčiau. Tai – protingas sprendimas, leidžiantis ne tik išvengti paskutinės minutės pirkinių karštinės, bet ir išleisti mažiau. Planuodami iš anksto ir sekdami akcijas pirkėjai gali reikiamus pirkinius įsigyti už pačią geriausią kainą“, – sako „Rimi“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.

Ji priduria, jog „Juodųjų mamutų dienų“ akcijos – tai puiki galimybė įsigyti tiek praktiškų daiktų kasdienai, tiek pradėti ruoštis šventėms pigiau, be streso ir skubėjimo.

50 proc. nuolaidos – tiek fizinėse, tiek el. parduotuvėje

„Juodųjų mamutų dienų“ metu 50 proc. nuolaidos taikomos daugybei skirtingų ne maisto prekių kategorijų: nuo virtuvės, vonios, grindų ir langų valymo priemonių iki žaislų, tekstilės, drabužių ir avalynės, sodo įrankių ar net elektronikos prekių.

„Tai viena didžiausių mūsų metų akcijų, tačiau svarbiausia ne pats mastas, o reali nauda pirkėjams. Ši akcija suteikia galimybę įsigyti būtiniausias ne maisto prekes gerokai mažesne kaina, pasiruošti šventėms be streso ir papildomų išlaidų. Kai Kalėdos ateis, bus gera žinoti, kad viskuo pasirūpinta iš anksto – ramiai, apgalvotai ir gerokai pigiau“, – dalijasi L. Lesauskaitė-Remeikė.

Visos „Juodųjų mamutų dienų“ nuolaidos galios lapkričio 14-16 d. „Rimi Hyper“ ir „Rimi Super“ parduotuvėse bei el. parduotuvėje www.rimi.lt su „Mano Rimi“ kortele. Platesnę informaciją apie akcijos sąlygas, prekes ir išimtis galima rasti internetinėje svetainėje arba „Rimi“ mobiliojoje programėlėje.

„Rimi“ akcijos padeda taupyti visus metus

L. Lesauskaitė-Remeikė pabrėžia, kad vienas pagrindinių „Rimi“ tikslų – užtikrinti, jog pirkėjai galėtų sėkmingai taupyti ne tik didelių riboto laiko akcijų metu, bet ir visus metus.

„Norime, kad pirkėjai jaustų, jog sutaupyti galima kiekvieną savaitę ir nereikia laukti specifinės dienos metuose. Lojalūs klientai kiekvieną savaitę gali pasinaudoti specialiais savaitiniais ir savaitgalio pasiūlymais, o oranžiniais lipdukais pažymėtas prekes su artėjančia galiojimo pabaiga įsigyti dar mažesne kaina. „Rimi“ taip pat išskiria prekes su euro ženklu, žyminčiu kasdien žemiausią rinkos kainą“, – sako ji.

Pirkėjai šiuo metu gali pasinaudoti ir dar viena išskirtine galimybe – „Rimi“ el. parduotuvėje vyksta šaldyto maisto ir valgomųjų ledų akcija, kurios metu šiems produktams taikoma 40 proc. nuolaida, o renkantis prekių atsiėmimą parduotuvėje suteikiama papildoma 20 proc. nuolaida.

„Įvairios „Rimi“ nuolaidų kampanijos leidžia pirkėjams planuoti pirkinius tvariau ir ekonomiškiau. Vietoj to, kad lauktume „Black Friday“ akcijų ir pirktume impulsyviai, verta atkreipti dėmesį į galimybes, kurios egzistuoja čia ir dabar – „Juodųjų mamutų dienos“ yra vienas geriausių to pavyzdžių“, – teigia „Rimi“ prekybos tinklo atstovė.

Didesnė nauda su „Mano Rimi“ kortele

Kiekvieną savaitę „Mano Rimi“ kortelės turėtojams pateikiami asmeniniai pasiūlymai, pritaikyti pagal jų pirkimo įpročius, todėl mėgstamas prekes galima įsigyti pigiau nepriklausomai nuo akcijų kalendoriaus

L. Lesauskaitė-Remeikė atkreipia dėmesį, kad „Mano Rimi“ kortelę galima gauti visiškai nemokamai – fiziniu formatu parduotuvėje ar vos per kelias sekundes aktyvuoti skaitmeninę versiją „Rimi“ programėlėje. 

Be to, „Rimi“ lojalumo programos nariai gali sutaupyti ir už parduotuvės ribų – pavyzdžiui, „Neste“ degalinėse jiems taikoma papildoma nuolaida degalams, o dalis sumos grįžta į „Mano Rimi“ paskyrą.

„Tai reiškia, kad apsipirkimas su „Mano Rimi“ kortele tampa dviguba nauda – pigesnės prekės namams ir mažesnės išlaidos kasdienėms kelionėms“, – pažymi L. Lesauskaitė-Remeikė.

Straipsnį parengė: „Rimi Lietuva, UAB“.

indeliai.lt

