 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Šalčininkuose suspindo išskirtinė Kalėdų eglė: parodė visiems

2025-11-28 19:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 19:50

Jau šiandien, lapkričio 28-ąją 19 val., Šalčininkų miesto aikštėje buvo galima pajusti kalėdinę dvasią – jaukumu, džiaugsmu ir bendryste pripildytame mieste sužibo kalėdinė eglutė.

Šalčininkuose suspindo išskirtinė Kalėdų eglė: parodė visiems (nuotr. facebook.com)

Jau šiandien, lapkričio 28-ąją 19 val., Šalčininkų miesto aikštėje buvo galima pajusti kalėdinę dvasią – jaukumu, džiaugsmu ir bendryste pripildytame mieste sužibo kalėdinė eglutė.

REKLAMA
1

Šalčininkų gyventojai, atvykę į įžiebimą, pirmieji pamatė, kokiais papuošimais šių metų kalėdiniu laiku juos džiugins žaliaskarė.

Įžiebta Kalėdų eglė

Kaip anksčiau pranešė Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, viso vakaro metu gyventojus ir miesto svečius džiugino nuotaikinga koncertinė programa.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat buvo galima pamatyti šviesų šou ir spalvingus fejerverkus, o mažuosius džiugino Kalėdų senelio pasirodymas ir dovanos. 

REKLAMA
REKLAMA

Žinoma, svarbiausia vakaro dalimi patapo kalėdinės eglutės įžiebimo akimirka, kurią galiausiai apvainikavo tikros linksmybės su atlikėju DJ Augustyn, miesto aikštę pripildžiusiu muzikos ir šokio ritmu. 

 

 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Panevėžys jau įžiebė savo kalėdinė eglutę: sunku atitraukti akis (nuotr. facebook.com)
Panevėžys jau įžiebė savo kalėdinę eglutę: sunku atitraukti akis
Naujosios Akmenės kalėdinė eglutė (nuotr. Akmenės rajono savivaldybės/stop kadras)
Naujojoje Akmenėje sužibo kalėdinė eglutė: išvyskite patys (1)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų