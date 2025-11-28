Šalčininkuose suspindo išskirtinė Kalėdų eglė: parodė visiems

Šalčininkų gyventojai, atvykę į įžiebimą, pirmieji pamatė, kokiais papuošimais šių metų kalėdiniu laiku juos džiugins žaliaskarė.
Įžiebta Kalėdų eglė
Kaip anksčiau pranešė Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, viso vakaro metu gyventojus ir miesto svečius džiugino nuotaikinga koncertinė programa.
Taip pat buvo galima pamatyti šviesų šou ir spalvingus fejerverkus, o mažuosius džiugino Kalėdų senelio pasirodymas ir dovanos.
Žinoma, svarbiausia vakaro dalimi patapo kalėdinės eglutės įžiebimo akimirka, kurią galiausiai apvainikavo tikros linksmybės su atlikėju DJ Augustyn, miesto aikštę pripildžiusiu muzikos ir šokio ritmu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.