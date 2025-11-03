Išgirdę, ką padarė Laimonas, nustemba ne vienas: tam pasiryžtų ne visi

Jo kelias į sportinius išbandymus prasidėjo ne iš meilės bėgimui, o iš pareigos, tačiau šiandien bėgimas tapo neatsiejama jo gyvenimo dalimi.
Įveikė 104 kilometrų atstumą
Buvęs legionierius, dabar gelbstintis gyvybes ir motyvuojantis kolegas, tiki, kad ugniagesiai turi ne tik gesinti gaisrus, bet ir įkvėpti visuomenę savo pavyzdžiu.
„Ugniagesys gelbėtojas, užgrūdintas Prancūzijos svetimšalių legione, nugali save ultramaratonuose.
Smiltynėje vykusiame renginyje „Trail Kuršių Nerija“ 104 km ultramaratono distanciją bekele įveikė Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-iosios komandos ugniagesys gelbėtojas Laimonas Šedleckas.
„Laiko limitas buvo 15 valandų, bet aš distanciją įveikiau per 13 valandų ir 44 minutes ir sėkmingai pasiekiau finišą. Iš viso ultramaratone bėgo 111 dalyvių, 95 iš jų pasiekė finišą“, – sakė ugniagesys gelbėtojas.
L. Šedleckas jau yra įveikęs keletą maratonų, prieš keletą metų bėgo ir 70 km ultramaratone. Jis dažnai dalyvauja ir įvairiuose kituose bėgimuose.
„Nesu toks profesionaliai disciplinuotas bėgikas, kad bėgimams ruoščiausi pagal programą, esu bėgikas entuziastas, – prisipažįsta jis. – Įveikus maratoną, atrodo, kad 70 kilometrų bėgimas – labai sunku, kai nubėgi 70, atrodo, 104 neįmanoma.
Bet ruošiuosi ir treniruojuosi palaipsniui, stengiuosi, kad kojos kuo daugiau darbo gautų, bėgiojau ir Smiltynėje tais takais prieš ultramaratoną. Sunku tik prieš startą psichologiškai, o kai bėgi, trumpam apleidusios vėl sugrįžta...“
Ugniagesys gelbėtojas tikina, jog nuo pat jaunystės nemėgo... bėgioti: „Nemėgau bėgti nei mokykloje, nei tarnaudamas kariuomenėje Lietuvoje. Paskui įstojau į Prancūzijos svetimšalių legioną, ten bėgau, tik kad reikėjo. Tačiau po 19 metų grįžęs į Lietuvą ir turėdamas daugiau laisvo laiko, atradau bėgimą. Pradėjau dalyvauti „Vilties bėgime“ ir kituose bėgimuose. Mane sužavėjo jausmas, kai stoji prie starto, bėgant jaučiamas didžiulis žmonių palaikymas, džiaugsmas, kad įveikei šį bėgimą.“
„Tapęs ugniagesiu gelbėtoju, o juo dirbu trejus metus, tikrai nesijaudinu dėl normatyvų laikymo, – juokiasi L. Šedleckas. – Pradėjau ir ugniagesius gelbėtojus kviesti dalyvauti įvairiose varžybose – ir bėgimo, ir svarsčių kilnojimo, ir irklavimo. Susivienijome ir dalyvavome „Drakonų lenktynėse“ Danėje.
Taip pat su kolegomis jėgas išbandėme ir stipriausiojo ugniagesio gelbėtojo varžybose. Tai tikrai nėra lengva rungtis, bet man patinka, ruošiuosi ir kitais metais dalyvauti. Manau, ugniagesiams gelbėtojams nereikėtų būti užsidarius gaisrinėse, o kuo daugiau rodytis visuomenėje, sportuoti, reprezentuoti savo tarnybą.“
Pasak ugniagesio gelbėtojo, tarnyba Prancūzijos svetimšalių legione jį išmokė disciplinos, drausmės, ištvermė, punktualumo, tvarkingumo, taip pat palaikyti gerą fizinę formą.
„Per tuos metus teko tarnauti Afrikoje – Džibutyje ir Gabone, Naujojoje Kaledonijoje, Prancūzijos Gvianoje, – pasakojo jis. – Grįžęs į Lietuvą ieškojau darbo apsaugoje, bet jis pasirodė labai monotoniškas, man netiko. Netikėtai gavau pasiūlymą tapti ugniagesiu gelbėtoju. Ši profesija mane sudomino, baigiau Ugniagesių gelbėtojų mokyklą ir pradėjau dirbti. Labai džiaugiuosi šiuo darbu, jis man prie širdies, ypač džiugina vienas kito palaikymas komandoje.“
L. Šedleckas teigia, jog nenorėjo likti dirbti Prancūzijoje: „Lietuva yra mano šalis. Aš esu lietuvis, čia mano giminės ir draugai, todėl mane ir traukė čia sugrįžti.“
Šiuo metu ugniagesio gelbėtojo planuose – nauji bėgimai. Dabar jis ruošiasi gruodį Vilniuje vyksiančiam Saulėtekio maratonui ir visiems linki būti sveikiems ir sportuoti“, – rašoma įraše.
