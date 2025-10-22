Būsima nuotaka sužinojo apie sužadėtinio romaną su kaimyne: jos kerštą vadina tikru menu

Jos istorija nuskambėjo populiarioje „It’s A Girl Thing“ tinklalaidėje, kurioje vedėjos Lucie ir Ebony garsiai skaito anoniminius klausytojų prisipažinimus.
Viena iš istorijų sulaukė ypatingo dėmesio, kai buvo pasidalinta „TikTok“ tinkle – milijonai vartotojų negalėjo patikėti, kiek laiko moteris laikosi savo „smulkmeniškos“ keršto misijos, rašoma mirror.co.uk.
Neištikimybė prieš pat vestuves
Moteris savo pasakojimą pradėjo prisipažinimu, kuris sukrėtė klausytojus: „Sužinojau, kad mano būsimas vyras šešis mėnesius turėjo romaną su mūsų kaimyne.“
Tiesa išaiškėjo vos dvi savaitės prieš vestuves – visą tiesą išklojo jo paties pabrolys, kuris nebegalėjo tylėti.
„Dvi savaitės prieš mūsų vestuves jo pabrolys supyko ir man tai pasakė. Mes atšaukėme vestuves, o jo šeima buvo be galo įniršusi“, – rašė moteris.
Kerštas, trunkantis aštuonerius metus
Tačiau pasirodo, kad ji niekada nepaleido nei pykčio, nei kūrybiškumo. Praėjus aštuoneriems metams po išsiskyrimo, ji vis dar keršija savo buvusiam – su jo sesers pagalba.
„Jau aštuonerius metus esame išsiskyrę, bet vis tiek kiekvienam sutiktam vaikinui, kuris man pasirodo keistas, duodu savo buvusiojo telefono numerį vietoj savo“, – prisipažino ji.
Ir tai tik dalis istorijos. Buvęs sužadėtinis net du kartus keitė telefono numerį, nes jam atsibodo skambučiai ir žinutės iš nepažįstamų žmonių. Bet jo sesuo viską sugadino – tyčia.
„Jo sesuo kaskart man atsiųsdavo jo naują telefono numerį“, – pripažino moteris.
Sesers sąmokslas ir „TikTok“ vartotojų nuomonės
„TikTok“ vaizdo įrašas su prierašu „galima drąsiai teigti, kad jo sesuo moka laikyti pyktį“ sulaukė daugiau nei 30 tūkstančių „patiktukų“. Be to, komentarų skiltyje žmonės stebėjosi tokia moters idėja.
„Norėčiau būti tokia smulkmeniška“, – rašė viena moteris.
„Tai geriausias dalykas, kurį kada nors girdėjau! Sesers dalyvavimas šiame plane yra dar įspūdingesnis“, – pridėjo kita.
Po neištikimybės – moterų kerštas
Tai ne vienintelė istorija, kuria pasidalijo klausytojos. Kita moteris, kalbėdama tinklalaidėje, prisipažino, kad atkeršijo savo vyrui už neištikimybę dar žiauriau.
Ji atskleidė, kad sužinojo apie vyro romanus po to, kai pati gydėsi nuo kraujo vėžio ir išgyveno chemoterapiją.
„Sumečiau visus jo dviratininko šortus ant grindų, išverčiau juos, paėmiau aštrią aitriąją papriką, perpjoviau ją pusiau ir įtryniau čili į kiekvieną plyšelį dviratininko šortų vidinėje paminkštinimo pusėje“, – pasakojo ji.
Kad būtų aiškiau, ji pridūrė: „Dviratininkai po dviratininko šortais nedėvi apatinių drabužių – tai reiškė, kad jis pajus visą aštriosios paprikos poveikį.“
Ir tai dar ne viskas: „Po pasišlapinimo taip pat panardinau jo dantų šepetėlį į tualetą.“
Abi istorijos sulaukė milžiniško dėmesio socialiniuose tinkluose, o komentaruose žmonės pripažįsta – galbūt toks kerštas nėra kilnus, bet jis tikrai... įsimintinas.
Kaip rašė viena klausytoja: „Kai kurie vyrai pamiršta, ką padarė. Bet moterys niekada nepamiršta – jos tiesiog laukia tinkamos akimirkos.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!