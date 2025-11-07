Eglė sugalvojo, kaip Lietuvos merginas apsaugoti nuo apsvaiginimo klubuose: štai ką sukūrė

Apie šios problemos mastą Lietuvoje pradėta itin daug kalbėti praėjusią vasarą, po net kelių per šalį nuaidėjusių skandalų viename iš festivalių bei sostinės naktiniuose klubuose.
Vis dėlto, atsiranda ir teigiamų pokyčių: pamažu atrandama įvairių sprendimų užtikrinti vakarėlių dalyvių saugumą. Vienas jų– „NOPEdrop“: specialus lipdukas gėrimams uždengti, kurį sukūrusi Eglė Staniūtė siekia skatinti saugumą visiems naktinio gyvenimo mėgėjams.
Idėja gimė iš asmeninės patirties
Pasak projekto autorės, idėja kilo ne iš teorinių svarstymų, o iš vienos skaudžios patirties.
„Mano artimųjų rate buvo situacija, kai gėrimas buvo apnuodytas narkotikais – laimei, nieko blogo tą kartą neįvyko, bet pats faktas mane labai sukrėtė“, – prisimena E. Staniūtė.
Anot jos, ši patirtis privertė suprasti, kad problema egzistuoja ir Lietuvoje, rodos, mažoje ir ramioje šalyje. Norėdama įsitikinti, kad tai nėra pavienis atvejis, moteris atliko apklausą tarp klubų apsaugos darbuotojų ir barmenų – jų pasakojimai šokiravo.
„Nesitikėjau, kad mūsų mažoje šalyje tokie atvejai pasitaiko taip dažnai. Garsūs atvejai nuskambėjo viename Vilniaus klube ir praeitą vasarą vykusiame Nidos festivalyje, tačiau daugelis kitų nutylėtų istorijų taip ir lieka neišgirstos“, – pasakoja ji.
E. Staniūtė pabrėžia, kad kurdama lipduką galvojo ne tik apie dabartį, bet ir apie ateities kartas.
„Auginu dukrą, todėl man labai svarbu, kad mūsų vaikų ateitis būtų saugi. Tai man nėra tik produktas – tai būdas prisidėti prie saugesnės aplinkos kūrimo“, – sako kūrėja.
Nuo idėjos iki patento – daugiau nei metų darbas
Gėrimų apsaugojimo lipdukų projektas vystomas jau daugiau nei metus. Pasak E. Staniūtės, viskas prasidėjo nuo paprasto eskizo, bet greitai virto rimtu darbu.
„Ieškojau tinkamos medžiagos, testavau įvairias lipdukų formas, konsultavausi su specialistais. Šiandien tai jau yra patentuotas produktas“, – pasakoja ji.
E. Staniūtė yra pagrindinė projekto vystytoja, tačiau su ja jau dirba ir dar pora žmonių – gamintojas ir teisininkas. Ateityje ji planuoja plėsti komandą, ypač rinkodaros ir komunikacijos srityse, kad apie tai sužinotų kuo daugiau žmonių.
Kaip veikia apsauginis lipdukas?
Lipdukas yra paprasčiausiai klijuojamas ant stiklinės viršaus. Jis sukuria fizinį barjerą, neleidžiantį įmesti kenksmingų medžiagų į gėrimą savininkui(-ei) nepastebėjus.
„Tai paprasta, bet veiksminga apsauga. Lipdukas naudojamas vieną kartą, o šiaudeliui numatyta speciali vieta, pažymėta „X“, – aiškina kūrėja.
Lipdukas pritaikytas daugumai standartinių stiklinės dydžių, o šiuo metu kuriamos ir naujos formos, tinkamos tiek barams, tiek festivaliams. Be to, Eglė atskleidžia, kad dirba prie naujo, daugkartinio produkto varianto.
Lipduką galima įsigyti internetu per svetainę nopedrop.eu, o jo kaina – 1,20 euro už 1 vienetą.
„Mano tikslas nėra pelnas, o tai, kad kuo daugiau žmonių turėtų galimybę jaustis saugiai. Kokia kaina įvertintumėte savo ar savo dukrų saugumą?“ – retoriškai klausia E. Staniūtė.
Patikrintas veiksmingumas
Produkto autorė teigia, kad lipdukas buvo nuosekliai išbandytas. „Jei per šiaudelio angą bandoma įberti miltelius, jie tiesiog nubyrėtų ant paviršiaus – lipdukas tam neleidžia.
Tokie veiksmai paprastai vyksta greitai ir nepastebimai, todėl šis lipdukas smarkiai sulėtina ar visiškai atbaido žmogų, turintį blogų ketinimų“, – sako ji.
Nors šimtaprocentinė apsauga nuo bet kokio nusikaltimo – neįmanoma, ši priemonė, anot kūrėjos, ženkliai sumažina apnuodijimo riziką ir veikia kaip aiškus signalas, kad žmogus rūpinasi savo saugumu ir yra pasiruošęs viskam.
Problema egzistuoja, bet dažnai nutylima
Pasak produkto kūrėjos, pagrindinė priežastis, dėl ko apie šią opią problemą vis dar kalbama per mažai – gėdos jausmas ir baimė likti nesuprastam.
„Dar vis dažnai aukos būna kaltinamos, o ne palaikomos, todėl žmonės ir bijo kalbėti“, – teigia ji.
E. Staniūtės teigimu, būtent tyla leidžia šiai problemai toliau egzistuoti. Todėl ji pati siekia kalbėti apie tai garsiai ir parodyti, kad apsvaiginimo atvejai – realūs, o prevencija – būtina.
Nors tikslios statistikos Lietuvoje nėra, kūrėja sako, kad kalbantis su apsaugos darbuotojais ir merginomis iš įvairių miestų paaiškėjo – istorijų tikrai daug.
„Viešoje erdvėje pasigirsta tik pavieniai atvejai, tačiau daugybė kitų nutylėtų situacijų taip ir lieka neišgirstos. Tai rodo, kad problema reali, tik dažnai paslepiama, nes nukentėję žmonės ir patys bijo kalbėti“, – teigia ji.
Pasak Eglės, jaunimas tampa vis sąmoningesnis – domisi saugumu, atviriau kalba apie tai socialiniuose tinkluose. Vis dėlto dalis visuomenės vis dar mano, kad „tai čia nevyksta“.
„Prevencija nėra baimės skleidimas – tai rūpestis. Mūsų lipdukų idėja sulaukė daug palaikymo, nes žmonės atpažįsta problemą ir džiaugiasi, kad pagaliau kažkas apie tai kalba“ , – sako ji.
Barų ir naktinių klubų reakcijos – teigiamos
„Vis daugiau barų ir renginių organizatorių rodo susidomėjimą. Kai kurie jau išbandė lipdukus ir nori jį įtraukti į savo saugumo priemonių sąrašą“, – džiaugiasi E. Staniūtė.
Anot jos, produktas neturėtų būti suvokiamas kaip ženklas, kad vietoje vyksta pavojingi incidentai. Priešingai – tai brandos ir atsakomybės ženklas, parodantis norą išvengti nemalonių atvejų.
E. Staniūtė pasakoja jau pradėjusi bendradarbiauti su jaunimo organizacijomis, socialinėmis iniciatyvomis ir netgi policija. Tarp palaikančių iniciatyvą – NABBA.lt, Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacija bei Vilniaus „Rytas“.
„Tai įkvepia eiti pirmyn ir rodo, kad sporto bei sveikatingumo bendruomenės taip pat mato šios temos svarbą“, – priduria ji.
Vis dėlto, ne visos institucijos rodo norą prisidėti prie švietimo ir apsvaiginimų prevencijos: „Deja, kol kas matau, kad miestų savivaldybės rodo per mažai dėmesio jaunimo saugumui šioje srityje. Norisi daugiau realių prevencinių priemonių ir palaikymo iniciatyvoms, kurios iš tiesų gali užkirsti kelią pavojingoms situacijoms.“
Patarimas jaunimui
Jaunimui, besilankančiam naktiniuose klubuose, baruose bei festivaliuose, o ypač merginoms, E. Staniūtė pataria:
„Visada stebėkite savo gėrimą, nepriimkite jo iš nepažįstamo žmogaus, o jei kas nors atrodo įtartina – nebijokite pasakyti.“
