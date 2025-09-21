Naktinio klubo darbuotojas parodė, ką randa išsiskirsčius lankytojams: tenka rausti ir iš gėdos

Įsitempęs plastikinę pirštinę, jis vaikščiojo po patalpas ir kruopščiai tikrino, kas liko ant grindų. Kamera užfiksavo įvairius radinius – nuo telefono krovimo laido, papuošalų iki drabužių. Tarp jų – ir juoda pūkinė liemenė, kuri, regis, buvo tiesiog palikta šokių aikštelėje, rašo dailystar.co.uk.
Netikėti radiniai
Tačiau tarp įprastų smulkmenų pasitaikė ir visai netikėtų atradimų. Darbuotojas parodė mažą žaidimų kortelių kaladę, sudužusį „iPhone“ telefoną bei beveik pilną kvepalų buteliuką. Netikėtai jis pakėlė ir nepanaudotą tamponą, kurį pamatęs su humoru pakomentavo: „Motina gamta šaukia“.
Visai netoliese, kampe, jis aptiko ir vieną vienintelį aukštakulnį batelį. Šis radinys ypač nustebino žiūrovus. Jie komentaruose stebėjosi, kaip apskritai galima pamesti tik vieną batą. Vienas internautas rašė: „Kažkas ryte pabus ir klaus: „kur, po velnių, mano batai?“. Kitas pritarė ir negalėjo patikėti: „Kaip įmanoma palikti klubą be batų?“.
Dar kiti žiūrovai pabrėžė, kad tokie vaizdo įrašai tikrai intriguoja ir juos norėtųsi matyti dažniau. „Reikėtų sukurti visą serialą iš šitų radinių“, – pasiūlė vienas komentatorius. Kitas entuziastingai pareiškė: „Tai geriausias vaizdo įrašas, kokį esu matęs, dabar net pačiam norisi eiti pasilinksminti“.
Ketvirtasis komentatorius su šypsena pridūrė: „Iš tiesų tikėjausi, kad radiniai bus dar keistesni, bet viskas pasirodė visai padoriai – juk nerado nei kelnių, nei kelnaičių, nei nuo alkoholio aptaškytų taurių“.
