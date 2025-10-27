Ukmergės policijos komisariate mirė vyras

Kaip pranešė Policijos departamentas, naktį į sekmadienį, apie 1.50 val., Ukmergėje, Kauno gatvėje, viešojo transporto stotelėje, buvo rastas galimai neblaivus vyras.
1965 m. gimusiam asmeniui dėl jo girtumo tikslaus blaivumo laipsnio nustatyti nepavyko.
Vyras buvo pristatytas į Ukmergės rajono policijos komisariato laikino sulaikymo patalpą ir joje ryte, apie 7 val., mirė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!