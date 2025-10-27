Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ukmergės policijos komisariate mirė vyras

2025-10-27 07:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 07:13

Ukmergės policijos komisariate mirė galimai neblaivus vyras.

Policija (nuotr. Elta)

Ukmergės policijos komisariate mirė galimai neblaivus vyras.

1

Kaip pranešė Policijos departamentas, naktį į sekmadienį, apie 1.50 val., Ukmergėje, Kauno gatvėje, viešojo transporto stotelėje, buvo rastas galimai neblaivus vyras.

1965 m. gimusiam asmeniui dėl jo girtumo tikslaus blaivumo laipsnio nustatyti nepavyko.

Vyras buvo pristatytas į Ukmergės rajono policijos komisariato laikino sulaikymo patalpą ir joje ryte, apie 7 val., mirė. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti

