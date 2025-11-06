15 kg atsikračiusi vilnietė nustebino kaip reikalas: išdavė sėkmės paslaptį

Šiuo metu Erika yra numetusi apie 15 kilogramų ir atrodo stulbinančiai. Moteriai ne tik pavyko pačiai atsikratyti svorio, pamilti save, tačiau dabar ji taip pat padeda kitoms su antsvoriu kovojančioms moterims susigrąžinti sveikatą ir pasitikėjimą savimi.
Kentėjo nuo valgymo sutrikimų
Erikos ūgis – 1,77 metro, o pradinis svoris buvo 77 kilogramai. Kaip pasakojo pašnekovė, šie svarstyklėse matomi septynetai jos visai netenkino.
Erika teigė, kad nors galbūt kitiems toks svorio ir ūgio santykis neatrodo ribinis, tačiau tuo metu ji savame kūne nesijautė gerai.
„Aš turėjau mitybos sutrikimus nuo paauglystės. Maždaug 15 metų sukausi tokiame rate, kuriame tai lieknėdavau, tai persivalgydavau, tai badaudavau, tai apsivalgydavau.
Aš netinkamai priėmiau savo kūną, pas mane nebuvo pasitikėjimo savimi, savivertės. Labai norėjau numesti svorio, būti liekna, būti tame gražių manekenių kulte, tačiau nepavykdavo“, – skaudžiais praeities išgyvenimais dalijosi pašnekovė.
Ji pasakojo, kad toks svoris ne tik mažino jos savivertę, tačiau taip pat nuolatos lydėjo apsunkimo jausmas.
Moteris teigė, kad vieno iš savo svorio metimų bandymo metu ji buvo numetusi 15 kilogramų, tačiau jie visai netruko sugrįžti.
„Man tai neatrodė normalus svoris, nes pati sau jaučiausi apsunkusi, su patinimais. Aš nesijaučiau gerai savyje... Visuomet žinojau savo komfortišką svorį. Vienu metu netgi svėriau 58 kilogramus.
Visgi, aš, kaip ir daugelis moterų, ilgą laiką buvau paveikta visuomenės standartų apie „gražų kūną“ – kad jis turi atitikti manekenių parametrus. Visai neturėjau suvokimo, kad mano kūnas yra unikalus ir kad jis jau dabar vertas mano meilės ir rūpesčio.
Tas nuolatinis lyginimasis su kitais vedė į vidinę kovą su savimi. Jis rodė, kad neturiu savivertės, ir skatino griebtis netinkamų svorio metimo būdų – badavimo, griežtų dietų, tam tikrų produktų atsisakymo ir panašiai.
To pasekmė – numečiau 15 kilogramų nesveikais būdais, įgijau mitybos sutrikimų, o per trumpą laiką svoris sugrįžo atgal“, – pasakojo ji.
Didžiausias darbas – psichologinis
15 metų yra nemažas laiko tarpas vis laikantis vilties atrodyti liekniau ir kartu sugrįžtant prie to paties netenkinančio svorio.
Erika prisipažino, kad žvelgdama iš dabartinės perspektyvos į ankstesnį svorio metimą ji mato ne vieną savo klaidą.
„Iš tiesų, visą laiką mesdavau svorį pagal savo nuožiūrą, t. y. ką matydavau, ką girdėdavau iš aplinkos.
Visgi, nebuvo pas mane tam tikros kokybiškos informacijos, nebuvau praėjusi mokymų, dėl to pas mane buvo tokios nesėkmės“, – aiškino ji.
Vis tik daugiau nei prieš penkerius metus moteris pradėjo mokytis mitybos specialistės specialybės ir gilintis į psichologiją, sąmoningumą ir dvasingumą.
Kaip pasakojo Erika, šios žinios apie save, meilę sau padėjo jai iš pradžių susitvarkyti psichologinę savo būseną, o tuomet imtis fizinių veiksmų keičiant gyvenimo įpročius.
„Anksčiau turėjau bloką su tokiais dalykais, tad po truputį, pradėjus nuo saviugdos ir sąmoningumo, atgaunant kokybiškas žinias apie maistą, svorio kritimą ir lieknėjimą, ėmiau mesti svorį.
Štai, kai numečiau maždaug 10 kilogramų, pas mane svoris toks ir išsilaikė, numesti kilogramai nebegrįžo“, – teigė ji.
Sportavo ir keitė mitybą
Erikos paprašius išsamiau papasakoti apie savo fizinius pokyčius, ji atskleidė, kad pagrindiniai aspektai buvo du – sportas ir mityba.
Tiesa, sportas ją lydėjo jau ilgus metus, tad naujai sportuoti ji nepradėjo, vis tik požiūrį į mitybą teko pakeisti.
„Pas mane buvo psichologinė problema, aš turėjau išmokti naujų dalykų, kurie padėjo labiau save pažinti, labiau vertinti, mylėti save. Tada atsirado sveikas noras prisižiūrėti mitybą, sportuoti tam, kad geriau jausčiausi.
Taip po truputį ir po truputį keitėsi mano mąstymas, tapau žmogumi, kuris daugiau žvelgia į sveiką ir sąmoningą gyvenimą, o kartu keitėsi mano kūnas, svoris krito palaipsniui“, – sakė ji.
Pasak Erikos, jai visai nereikėjo imtis drastiškų mitybos pokyčių, ji leisdavo sau kartas nuo karto pasimėgauti tais produktais, kurių norėdavo širdis.
Vis tik didžiąją dalį jos mitybos keičiantis sudarė sveiki ir subalansuoti produktai, atnešantys naudą organizmui.
„80 proc. mano mitybos yra kokybiška – baltymai, gerieji riebalai, vaisiai, daržovės, visa, kas turi būti racione, kad jaustumeisi gerai, o 10-20 proc. jau įeina tie produktai, kurie skaitosi blogi. Taip man pavyksta išlaikyti savo svorį“, – svorio metimo sėkmės raktu dalijosi ji.
Taip pat Erika pridūrė, kad visuomet laikosi trijų valgymų per dieną – gausių pusryčių, šiek tiek mažesnių pietų ir lengvos vakarienės.
Jeigu norima užkandžiauti – ji tai sau leidžia. Erika sakė, kad proteininis užkandis, vaisius ar varškė – tai jos pagrindiniai pasirinkimai.
Atsikratė maždaug 15 kilogramų
Šiuo metu užlipusi ant svarstyklių ir žvelgdama į save veidrodyje Erika džiaugiasi – ji ne tik sulieknėjo, tačiau taip pat žymiai geriau jaučiasi.
Erika tikino, kad pagaliau gali jaustis gerai savame kūne ir dalintis šiuo jausmu su aplinkiniais.
„Pas mane dabar svoris svyruoja tarp 62–64 kilogramų, nes būna įvairių periodų, tačiau daugmaž jis išlieka toks.
Aš visa tai dariau dėl savęs, norėjau savimi didžiuotis, save suprasti. Pradėjau savimi labiau rūpintis, atsirado daugiau pasitikėjimo savimi, ėmiau labiau savimi džiaugtis, atsirado daugiau moteriškumo.
Jaučiuosi kur kas geriau bendraudama su vyru, lengviau save išreikšti. Mano kūnas ir vidinis pasaulis eina išvien, tad taip, kaip jaučiuosi, taip atrodo mano kūnas
Dabar žinau, kad svarbiausia – balansas ir sąmoningas požiūris į maistą. Mano mityboje apie 80 proc. sudaro kokybiški, maistingi produktai, o 20 proc. – mažesnės kokybės, bet mėgstami patiekalai, kurie leidžia išlaikyti lankstumą ir sveiką santykį su maistu, be kaltės jausmo“, – savo pasiekimais pasidžiaugė pašnekovė.
O visoms moterims, kurios kovoja su antsvoriu, Erika siuntė kelis patarimus. Pasak jos, svarbiausia yra nebijoti paprašyti pagalbos tada, kai jos prireikia.
Erika iš savo praktikos dalijosi, kad mato ne vieną pavyzdį, kuomet moterys pagaili pinigų, neranda laiko ir galiausiai pas specialistus ateina jau tik tada, kai slegia rimtos problemos. Pašnekovė ragino taip nesielgti:
„Ką visada rekomenduočiau – niekada nebijoti kreiptis į specialistus, negailėti pinigų savo sveikatai. Vienai yra labai sunku visame kame susigaudyti. Juk jeigu skauda dantį – einame pas odontologą, turime problemų dėl antsvorio – kreipiamės į specialistą.
Svarbu matyti, kad pats specialistas laikosi to, ko moko, reikia žvelgti į tai, kaip jis gyvena. Tad negailėkite savęs.
Pas mane ateina moterys po metų su tomis pačiomis problemomis. Jos gyvena tame rate, problemos nesikeičia ir galiausiai ateina laikas, kai užpuola liga arba svoris tampa nebepakenčiamas.
Linkiu nelaukti kritinės būklės, kreiptis. Yra specialistų, gauni kokybišką informaciją, palaikymą, tada kur kas lengviau dirbti su savimi.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!