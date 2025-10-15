Po maisto norisi prigulti? Turi jums žinių

„Po valgio jaučiamas mieguistumas – natūrali organizmo reakcija į virškinimo procesą. Pavalgę patiriame cukraus kiekio kraujyje svyravimus – ypač, jei valgis buvo gausus greitųjų angliavandenių. Staigus gliukozės šuolis, o po to jos kritimas gali sukelti mieguistumą, koncentracijos sumažėjimą ar net lengvą apatiją“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkė Fausta Barisevičienė.
Lemia ir mitybos įpročiai
Pasak vaistininkės, toks reiškinys gana dažnas, o jį lemia tiek fiziologiniai procesai, tiek mitybos įpročiai, rašoma pranešime spaudai.
„Kai valgome, mūsų organizmas didžiąją dalį energijos nukreipia į virškinimą, todėl kitos kūno funkcijos, tarp kurių ir smegenų veikla, šiek tiek sulėtėja. Pavalgius dalis kraujo nukreipiama į virškinimo traktą, todėl sumažėja deguonies tiekimas į kitas sistemas“, – tvirtina F. Barisevičienė.
Ji priduria, kad dažnai pasikartojantis arba stiprus nuovargis po valgio gali įspėti apie tai, jog jūsų mityba nėra subalansuota.
„Šiam reiškiniui įtaką daro ir maisto pasirinkimas – gausus riebalų ar paprastųjų angliavandenių kiekis skatina gliukozės šuolius ir staigius jos kritimus, dėl to energijos lygis staigiai krenta.
Jei po kiekvieno valgio jaučiamės apsunkę, tai gali būti ženklas, kad organizmui sunku apdoroti suvartotą maistą. Tokiu atveju vertėtų peržiūrėti porcijų dydį ir maisto sudėtį – daugiau baltymų bei skaidulų padeda išlaikyti tolygesnį energijos lygį“, – pasakoja vaistininkė.
Gali signalizuoti apie sveikatos sutrikimus
Nors pavalgius jaučiamas mieguistumas dažniausiai yra natūrali kūno reakcija į virškinimo procesą, F. Barisevičienė pabrėžia, kad kai kuriais atvejais tai gali būti ženklas, kad organizmas nebepajėgia efektyviai reguliuoti energijos.
„Jei po kiekvieno valgio apima ne tik trumpalaikis nuovargis, bet ir sunkumas galvoje, vangumas ar dirglumas, tai signalas, kad reikėtų įsiklausyti į kūno siunčiamus ženklus. Vertėtų sunerimti, jei po valgio juntamas ne tik mieguistumas, bet ir širdies plakimas, galvos svaigimas ar prakaitavimas. Tai gali rodyti cukraus kiekio kraujyje svyravimus ar insulino veiklos sutrikimus“, – teigia vaistininkė.
Be to, nuovargį po valgio gali lydėti pilvo pūtimas, sunkumas skrandyje ar net koncentracijos stoka – šie simptomai dažnai siejami su netoleruojamais produktais, fermentų trūkumu ar per gausiomis porcijomis.
„Jei pavalgę jaučiatės apsunkę, sunkiai susikaupiate ar nuolat norisi saldumynų, tai ženklas, kad mityba nėra subalansuota. Tokiu atveju verta stebėti, kokie produktai sukelia šį jausmą, ir pasitarti su gydytoju – kartais už to slypi skydliaukės veiklos sutrikimai, anemija ar tam tikrų maisto produktų netoleravimas“, – akcentuoja F. Barisevičienė.
Verta atkreipti dėmesį į savo kasdienius įpročius
Kad po valgio išliktume žvalūs ir energingi, svarbiausia ne tik tai, ką valgome, bet ir kada bei kaip tai darome. Mieguistumą gali sukelti per didelės porcijos, greitas valgymo tempas ar maisto, kuriame gausu sunkiai virškinamų, riebių ar daug angliavandenių turinčių produktų, pasirinkimas.
„Maistą reikėtų rinktis taip, kad energijos lygis išliktų tolygus visos dienos metu. Tai reiškia į savo mitybą įtraukti daugiau daržovių, pilno grūdo produktų, baltymų šaltinių – žuvies, ankštinių ar liesos mėsos. Taip pat rekomenduojama vengti paprastųjų angliavandenių – baltos duonos, saldumynų bei gaiviųjų gėrimų, mat jie sukelia staigų cukraus kiekio kraujyje šuolį ir po jo apsilankantį nuovargį“, – pabrėžia vaistininkė.
Ji taip pat akcentuoja, kad svarbu atkreipti dėmesį į valgymo režimą, pavyzdžiui, vietoje dviejų ar trijų sočių patiekalų geriau rinktis keletą mažesnių. Tokiu būdų virškinimo sistema nėra apkraunama, o energijos lygis išlieka stabilesnis.
„Jei po valgio visgi apima noras prigulti, svarbu jam nepasiduoti ir geriau rinktis lengvą pasivaikščiojimą. Tai padės suaktyvinti kraujotaką ir palengvinti virškinimą. Trumpas poilsis gali būti naudingas, tačiau gulėti iškart po valgio nereikėtų – tai gali apsunkinti virškinimą ir dar labiau sustiprinti mieguistumą“, – sako F. Barisevičienė.