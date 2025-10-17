Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Živilės Pinskuvienės išvaizdos pokyčiai įžiebė kalbas apie ligą: atskleidė tiesą

2025-10-17 16:48
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 16:48

Turbūt nė vienas nenustebtų, jeigu Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė būtų tituluota gražiausia šalies mere. Vis tik šiuo metu nerimą pasėjo jos nuotraukos, kuriose moteris buvo atrodo pavojingai sulysusi.

Ž. Pinskuvienė (Nuotr. BNS foto)
10

Turbūt nė vienas nenustebtų, jeigu Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė būtų tituluota gražiausia šalies mere. Vis tik šiuo metu nerimą pasėjo jos nuotraukos, kuriose moteris buvo atrodo pavojingai sulysusi.

Ž. Pinskuvienės išvaizdos pokyčiai sukėlė nerimą miesto gyventojams, tačiau merė ramina, kad neserga.

Živilė Pinskuvienė Širvintų miesto gimtadienio šventėje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Živilė Pinskuvienė Širvintų miesto gimtadienio šventėje

Išvaizdos pokyčiai – ne dėl ligos

Naujienų portalas tv3.lt sisisiekė su Ž. Pinskuviene ir ji sutiko papasakoti, kas nutiko. Pašnekovė ramino skaitytojus, kad jos sveikatos būklė paskutiniu laiku ne tik nepablogėjo, tačiau ėmė gerėti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš dalyvavau vienoje laidoje ir manęs paklausė apie svorio sumažėjimą. Aš pasakiau, kad tikrai ir širvintiškiai klausė, ar, mere, jums viskas gerai. Svorio sumažėjimas tikrai matosi, tai daug kas galvojo, kad gal aš sergu. 

Iš tikrųjų nieko panašaus nėra. Netgi atvirkščiai, daug daugiau energijos, tad su jokiomis ligomis tai neturi nieko bendra“, – sakė Ž. Pinskuvienė.

Paprašius pašnekovės papasakoti, kas tuomet nutiko, kad ji sulieknėjo, Ž. Pinskuvienė atskleidė, kad svorio metimas buvo dėl solidarizavimosi su vyru Jonu Pinskumi, kuriam tokius nurodymus davė gydytojai.

„Po vyro operacijos gydytojai liepė Jonui susiimti dėl svorio ir aš, solidarizuodamasi su vyru, nes svorį mesti dviese lengviau, nusprendžiau valgyti mažiau. Tai tiek ir rezultato. 

Man visada pakrisdavo 3-5 kilogramai, jeigu atsisakydavau saldumynų, be kurių negaliu gyventi. Galiu nevalgyti duonos, mėsos, bet negaliu be pyragėlių ir saldainių. Visgi, kai susiimi, pasirodo, kad gali tiesiog jų vengti“, – šyptelėjo merė.

