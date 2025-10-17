Živilės Pinskuvienės išvaizdos pokyčiai įžiebė kalbas apie ligą: atskleidė tiesą

Ž. Pinskuvienės išvaizdos pokyčiai sukėlė nerimą miesto gyventojams, tačiau merė ramina, kad neserga.
Išvaizdos pokyčiai – ne dėl ligos
Naujienų portalas tv3.lt sisisiekė su Ž. Pinskuviene ir ji sutiko papasakoti, kas nutiko. Pašnekovė ramino skaitytojus, kad jos sveikatos būklė paskutiniu laiku ne tik nepablogėjo, tačiau ėmė gerėti.
„Aš dalyvavau vienoje laidoje ir manęs paklausė apie svorio sumažėjimą. Aš pasakiau, kad tikrai ir širvintiškiai klausė, ar, mere, jums viskas gerai. Svorio sumažėjimas tikrai matosi, tai daug kas galvojo, kad gal aš sergu.
Iš tikrųjų nieko panašaus nėra. Netgi atvirkščiai, daug daugiau energijos, tad su jokiomis ligomis tai neturi nieko bendra“, – sakė Ž. Pinskuvienė.
Paprašius pašnekovės papasakoti, kas tuomet nutiko, kad ji sulieknėjo, Ž. Pinskuvienė atskleidė, kad svorio metimas buvo dėl solidarizavimosi su vyru Jonu Pinskumi, kuriam tokius nurodymus davė gydytojai.
„Po vyro operacijos gydytojai liepė Jonui susiimti dėl svorio ir aš, solidarizuodamasi su vyru, nes svorį mesti dviese lengviau, nusprendžiau valgyti mažiau. Tai tiek ir rezultato.
Man visada pakrisdavo 3-5 kilogramai, jeigu atsisakydavau saldumynų, be kurių negaliu gyventi. Galiu nevalgyti duonos, mėsos, bet negaliu be pyragėlių ir saldainių. Visgi, kai susiimi, pasirodo, kad gali tiesiog jų vengti“, – šyptelėjo merė.
