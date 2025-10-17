Kalendorius
Jazzu ir kitos garsios Lietuvos moterys siunčia 1 svarbią žinią

2025-10-17 11:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 11:55

Dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu, renginių organizatorė Agnė Grigaliūnienė, reklamos specialistė, socialinė aktyvistė Dovilė Filmanavičiūtė ir žurnalistė Živilė Kropaitė kviečia moteris sustoti ir paklausti savęs: kada paskutinį kartą nuoširdžiai pasirūpinau savo sveikata

Vilnelės klinika (Nuotr. Tauras Gūdmantas media)
Pasak jų, daugelis moterų linkusios rūpintis visais aplink, bet pamiršta svarbiausią žmogų – save. Būtent šiai temai buvo skirtas renginys, surengtas „Vilnelės“ klinikose, Paupyje, šalia Vilniaus senamiesčio, pažymint sėkmingus klinikos veiklos metus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilnelės klinika
„Kai susirgo mano mama, visą dėmesį stengiausi skirti jai. Išgyvenus tą sunkų laikotarpį, sušlubavus pačios sveikatai, supratau, kad tokį elementarų, bet svarbų dalyką – kraujo tyrimus – net nepamenu, kada dariausi. Su savimi elgiausi neteisingai“, – atvirai dalijosi A. Grigaliūnienė, tapusi viena klinikų ambasadorių. 

Sveikatos problemos – svarbi tema

Panašią patirtį išgyveno ir D. Filmanavičiūtė – ji sako, kad supratimas, kiek mažai žino apie savo sveikatą, atėjo tik tuomet, kai aplink vis dažniau ėmė girdėti apie draugių sveikatos problemas. 

„Vieną dieną apsidairiau, kad viena draugė po operacijos, kita – su rimtomis sveikatos problemomis, dar kitai ką tik diagnozuota liga. Tada mane ištiko tas „aha“ momentas – o ką aš pati žinau apie savo sveikatą? Tą akimirką suvokiau, kad yra sveikatos klausimų, kuriuos norėčiau aptarti su medikais“, – sako Dovilė Filmanavičiūtė. 

Renginys subūrė daugybę svečių – tarp jų medikų bendruomenė, žinomos moterys, žurnalistai ir klinikos bičiuliai. Tarp apsilankiusiųjų ir Užupio kaimynystėje gyvenanti žurnalistė Edita Mildažytė bei Jono Meko skersvėjo iniciatorė, filantropė Aurelija Rusteikienė. Popietė prasidėjo Kristinos Žaldokaitės vadovaujamo choro „Vilnius Voices“ pasirodymu, po kurio dalyviai apžiūrėjo jaukias klinikų erdves, sužinojo apie platų paslaugų spektrą.  

Prof. dr. Vytautas Kasiulevičius, „Vilnelės“ klinikų šeimos gydytojas pabrėžė, kad organizacijos stiprybė slypi žmonėse, kurie joje dirba.  

„Klinikose dirba profesionalai, kurie ne tik puikiai išmano savo darbą, bet ir nuoširdžiai rūpinasi pacientu. Čia matau solidumą, atsidavimą ir rūpestingumą – vertybes, kurios kuria saugumą mūsų pacientams“, – sako prof. dr. Vytautas Kasiulevičius. 

Teiks įvairias sveikatos paslaugas

Per šiuos metus „Vilnelės“ klinikos tapo vieta Vilniaus širdyje, kur pacientai randa ne tik didelę paslaugų įvairovę, bet ir žmogišką požiūrį į sveikatą. 

Klinikoje teikiamos šeimos medicinos, ginekologijos, kardiologijos, ortopedijos-traumatologijos, dermatologijos, endokrinologijos, radiologijos, psichikos ir kitų sričių sveikatos paslaugos. Atliekami laboratoriniai, genetiniai ir ultragarso tyrimai. 

„Iš tokio projekto pelno tikėtis artimiausiu metu, ko gero, būtų naivu, tačiau tai – dar vienas projektas Lietuvos žmonėms, jų sveikatai. Tikiuosi, kad dabartinė karta pradės rūpintis savo sveikata daug anksčiau nei mano karta“, – sakė „Vilnelės“ klinikų steigėjas, žinomas Lietuvos pramonininkas bei kultūros rėmėjas dr. Pranas Kiznis. 

Klinika toliau plečiasi ir siekia, kad sveikatos priežiūra taptų lengvai prieinama, jauki ir individualiai pritaikyta. 

Klinika toliau plečiasi ir siekia, kad sveikatos priežiūra taptų lengvai prieinama, jauki ir individualiai pritaikyta.

