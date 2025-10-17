Smogusi magnetinė audra tęsiasi toliau: štai kada baigsis

Meteoagent.com duomenimis, šiandien yra prognozuojama 5 balų stiprumo magnetinė audra, dėl to visi tie, kurie jaučia magnetinių audrų poveikį, turėtų pasaugoti savo sveikatą.
Tiesa, jau rytoj, spalio 18 dieną, magnetinės audros nėra numatoma. Geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 4,3 balo.
Dėl sekmadienio, spalio 19 dienos, taip pat nevertėtų jaudintis, nes prognozuojama, kad geomagnetinio lauko aktyvumas sieks 4 balus.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje taip pat nurodoma, kad šiandien magnetinė audra pasieks 5 balus.
Vis tik jau rytoj magnetinės audros nebebus. Pranešama, kad geomagnetinio lauko aktyvumas pakils nuo 2 iki 4,33 balo.
O štai sekmadienį geomagnetinio lauko aktyvumas dar labiau silpnės. Nors iš pradžių jis sieks 4 balus, tačiau galiausiai nusileis iki 2,33 balų.
Aukštas kraujospūdis – vienas iš simptomų
Vienas iš magnetinių audrų veikiamų sveikatos rodiklių yra kraujospūdis. Jis šiomis dienomis neretai padidėja, dėl to verta žinoti, kaip su juo kovoti.
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie tai, kaip galima sau padėti, pasakoja vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušnienė.
„Jei žmogus dažnai perka vaistų nuo galvos skausmo ar skundžiasi širdies ploto sunkumu, siūlome pasimatuoti kraujospūdį. O žinantiems, kad spaudimas aukštas, rekomenduojame sekti rodiklius žurnale ir kreiptis į gydytoją dėl tolimesnių sprendimų“, – teigė vaistininkė.
Norint suvaldyti hipertenziją, būtina keisti kasdienius įpročius. A. Krušnienė rekomendavo siekti normalios kūno masės, bent 30 minučių kasdien skirti fizinei veiklai, riboti druskos kiekį iki 5 gramų per dieną, vengti sočiųjų riebalų ir rinktis daržoves, vaisius bei uogas.
„Žalingi įpročiai, tokie kaip rūkymas ar alkoholio vartojimas, turėtų likti užmarštyje. Svarbu pakankamai išsimiegoti, ilsėtis ir valdyti stresą“, – pabrėžė vaistininkė.
Pasak A. Krušnienės, neretai žmonės net nesusimąsto, kad ne tik žalingi įpročiai, bet ir tam tikri vaistai ar papildai gali turėti įtakos jų aukštam kraujospūdžiui.
„Jį didinti gali nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo su ibuprofenu ar diklofenaku, taip pat kofeinas, kortikosteroidai, hormoninė kontracepcija.
Įtakos gali turėti ir kai kurie sirupai nuo kosulio ar nosies lašai, kuriuose yra pseudoefedrino, taip pat maisto papildai su ženšeniu ar saldymedžiu“, – perspėjo vaistininkė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!