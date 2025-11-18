„Škoda“ atstovas apie kiniškus automobilius: „Už mažesnės kainos slypi kompromisai“

Tačiau tokiam požiūriui griežtai prieštarauja JAV elektromobilių gamintojo „Rivian“ vadovas, įspėjantis, kad nuvertinti Kinijos technologinį pranašumą yra pavojinga klaida.
Kieranas Merriganas, „Škoda“ marketingo vadovas Australijoje, leidiniui „Car Sales“ pareiškė, kad vienintelis Kinijos gamintojų privalumas yra patraukli kaina. Pasak jo, už mažesnės kainos slypi kompromisai, kurių Europos gamintojai sau nelaidžia.
„Jei reikėtų rinktis automobilį, į kurį sodinčiau savo šeimą ar draugus, aš rinkčiausi tą, už kurio stovi prekės ženklas, atlikęs savo darbą tinkamai, o ne tokį, kuris viską darė paskubomis ir galbūt praleido keletą svarbių dalykų“, – teigė K. Merriganas.
Tačiau su tokiu požiūriu kategoriškai nesutinka RJ Scaringe'as, JAV elektromobilių startuolio „Rivian“ įkūrėjas ir vadovas. Tinklalaidėje „Inside EVs“ jis pabrėžė, kad Vakarų gamintojai klysta manydami, jog kinai konkuruoja tik kaina.
„Kai pažvelgiate į visą jų pramonę, matote, kad jų technologijos yra tiesiog geresnės. Ir tai yra nerimą keliantis signalas“, – sakė R. Scaringe'as.
Jo nuomone, senieji gamintojai turėtų nustoti analizuoti kainų skirtumus ir pripažinti faktą, kad kiniški automobiliai daugeliu atveju technologiniu požiūriu jau lenkia vakariečius.
Europos dilema
Ekspertai pastebi, kad tiesa slypi kažkur per vidurį, tačiau tendencijos Europai nėra palankios. Kinija, kontroliuojanti baterijų ir retųjų metalų tiekimo grandines, įgijo neginčijamą pranašumą elektrinių pavarų srityje.
Tuo tarpu Europos gamintojai, įskaitant „Škoda“, pastaraisiais metais investavo milijardus į elektromobilių kūrimą, dažnai aukodami pelningumą. Siekiant kompensuoti šias išlaidas, neretai buvo taupoma medžiagų kokybės ar surinkimo sąskaita, kas leido Kinijos gamintojams sparčiai mažinti atsilikimą tose srityse, kur gamintojai iš Europos tradiciškai dominavo.
