 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Škoda“ atstovas apie kiniškus automobilius: „Už mažesnės kainos slypi kompromisai“

2025-11-18 17:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 17:07

Kol Europos automobilių pramonė bando atremti vis stiprėjančią konkurenciją iš Rytų, „Škoda“ atstovai demonstruoja stebėtiną pasitikėjimą savimi. Vienas iš markės marketingo vadovų viešai pareiškė, kad į kinišką automobilį nedrįstų sodinti savo šeimos, nes laiko juos nesaugiais ir nekokybiškais.

Škoda Vision O koncepcija (nuotr. gamintojo)
11

Kol Europos automobilių pramonė bando atremti vis stiprėjančią konkurenciją iš Rytų, „Škoda“ atstovai demonstruoja stebėtiną pasitikėjimą savimi. Vienas iš markės marketingo vadovų viešai pareiškė, kad į kinišką automobilį nedrįstų sodinti savo šeimos, nes laiko juos nesaugiais ir nekokybiškais.

REKLAMA
0

Tačiau tokiam požiūriui griežtai prieštarauja JAV elektromobilių gamintojo „Rivian“ vadovas, įspėjantis, kad nuvertinti Kinijos technologinį pranašumą yra pavojinga klaida.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Autopilotas“ reportaže aptarta „Škoda Scala“
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Autopilotas“ reportaže aptarta „Škoda Scala“

Kieranas Merriganas, „Škoda“ marketingo vadovas Australijoje, leidiniui „Car Sales“ pareiškė, kad vienintelis Kinijos gamintojų privalumas yra patraukli kaina. Pasak jo, už mažesnės kainos slypi kompromisai, kurių Europos gamintojai sau nelaidžia.

REKLAMA

„Jei reikėtų rinktis automobilį, į kurį sodinčiau savo šeimą ar draugus, aš rinkčiausi tą, už kurio stovi prekės ženklas, atlikęs savo darbą tinkamai, o ne tokį, kuris viską darė paskubomis ir galbūt praleido keletą svarbių dalykų“, – teigė K. Merriganas. 

Tačiau su tokiu požiūriu kategoriškai nesutinka RJ Scaringe'as, JAV elektromobilių startuolio „Rivian“ įkūrėjas ir vadovas. Tinklalaidėje „Inside EVs“ jis pabrėžė, kad Vakarų gamintojai klysta manydami, jog kinai konkuruoja tik kaina.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai pažvelgiate į visą jų pramonę, matote, kad jų technologijos yra tiesiog geresnės. Ir tai yra nerimą keliantis signalas“, – sakė R. Scaringe'as.

Jo nuomone, senieji gamintojai turėtų nustoti analizuoti kainų skirtumus ir pripažinti faktą, kad kiniški automobiliai daugeliu atveju technologiniu požiūriu jau lenkia vakariečius.

Europos dilema

Ekspertai pastebi, kad tiesa slypi kažkur per vidurį, tačiau tendencijos Europai nėra palankios. Kinija, kontroliuojanti baterijų ir retųjų metalų tiekimo grandines, įgijo neginčijamą pranašumą elektrinių pavarų srityje.

Tuo tarpu Europos gamintojai, įskaitant „Škoda“, pastaraisiais metais investavo milijardus į elektromobilių kūrimą, dažnai aukodami pelningumą. Siekiant kompensuoti šias išlaidas, neretai buvo taupoma medžiagų kokybės ar surinkimo sąskaita, kas leido Kinijos gamintojams sparčiai mažinti atsilikimą tose srityse, kur gamintojai iš Europos tradiciškai dominavo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų