TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Sensacija Las Vegase: Lando Norrisas triumfavo, O Lewisas Hamiltonas pasiekė karjeros dugną

2025-11-22 22:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 22:03

Las Vegaso Didžiojo prizo kvalifikacija pateikė scenarijų, kurio dykumoje mažai kas tikėjosi – trasą užklupo lietus. Šios ekstremalios sąlygos tapo triumfo akimirka čempionato lyderiui Lando Norrisui, tačiau virto istoriniu košmaru Lewisui Hamiltonui.

Lando Norris (nuotr. Twitter)

Las Vegaso Didžiojo prizo kvalifikacija pateikė scenarijų, kurio dykumoje mažai kas tikėjosi – trasą užklupo lietus. Šios ekstremalios sąlygos tapo triumfo akimirka čempionato lyderiui Lando Norrisui, tačiau virto istoriniu košmaru Lewisui Hamiltonui.

0

„McLaren“ lyderis L. Norrisas, geriausiai susitvarkęs su slidžia danga, iškovojo 16-ąją „pole“ poziciją savo karjeroje. Tai suteikia jam idealias sąlygas didinti atotrūkį čempionato įskaitoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Pirmąją starto eilę jis dalinsis su savo pagrindiniu konkurentu Maxu Verstappenu. Nors „Red Bull“ pilotas garsėja kaip važiavimo per lietų specialistas, šįkart jis turėjo pripažinti brito pranašumą.

REKLAMA

M. Verstappenas skundėsi prastu matomumu dėl vandens purslų, tačiau antroji vieta jam leidžia išsaugoti viltis kovoje dėl titulo.

Staigmena iš „Williams“ ir „Mercedes“ nusivylimas

Didžiausia kvalifikacijos sensacija tapo Carlosas Sainzas. Ispanas su „Williams“ bolidu pasinaudojo sudėtingomis sąlygomis ir užfiksavo trečią geriausią laiką.

Tuo tarpu „Mercedes“ stovykloje nuotaikos dviprasmiškos. Pernykštis nugalėtojas George'as Russellas, kuris sausoje trasoje buvo laikomas favoritu, liko tik ketvirtas.

Dar prasčiau sekėsi kitam „McLaren“ pilotui Oscarui Piastriui. Penkta startinė vieta gerokai apsunkina jo galimybes padėti komandos draugui.

Puikų tempą pademonstravo Liamas Lawsonas („Toro Rosso“), užėmęs šeštąją vietą. Į greičiausiųjų dešimtuką taip pat pateko Fernando Alonso, Isackas Hadjaras, Charlesas Leclercas ir Pierre'as Gasly.

L. Hamiltono antirekordas

Visgi didžiausia vakaro drama įvyko rikiuotės uodegoje. F-1 rekordininkas Lewisas Hamiltonas su „Ferrari“ patyrė fiasko ir kvalifikacijoje liko paskutinis – 20-as.

Paprastai lietuje puikiai važiuojantis britas šįkart nesugebėjo pasiekti reikiamos padangų temperatūros.

Per 378 startus tai yra pirmas kartas, kai L. Hamiltonas savo kaltę (o ne dėl techninio gedimo ar baudų) kvalifikacijoje liko paskutinis.

Tiesa, prie nesėkmės prisidėjo ir aplinkybės. Lemiamo bandymo metu jam sutrukdė geltonos vėliavos ir Alexanderio Albono avarija.

