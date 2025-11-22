Sensacija Las Vegase: Lando Norrisas triumfavo, O Lewisas Hamiltonas pasiekė karjeros dugną

„McLaren“ lyderis L. Norrisas, geriausiai susitvarkęs su slidžia danga, iškovojo 16-ąją „pole“ poziciją savo karjeroje. Tai suteikia jam idealias sąlygas didinti atotrūkį čempionato įskaitoje.
Pirmąją starto eilę jis dalinsis su savo pagrindiniu konkurentu Maxu Verstappenu. Nors „Red Bull“ pilotas garsėja kaip važiavimo per lietų specialistas, šįkart jis turėjo pripažinti brito pranašumą.
M. Verstappenas skundėsi prastu matomumu dėl vandens purslų, tačiau antroji vieta jam leidžia išsaugoti viltis kovoje dėl titulo.
Staigmena iš „Williams“ ir „Mercedes“ nusivylimas
Didžiausia kvalifikacijos sensacija tapo Carlosas Sainzas. Ispanas su „Williams“ bolidu pasinaudojo sudėtingomis sąlygomis ir užfiksavo trečią geriausią laiką.
Tuo tarpu „Mercedes“ stovykloje nuotaikos dviprasmiškos. Pernykštis nugalėtojas George'as Russellas, kuris sausoje trasoje buvo laikomas favoritu, liko tik ketvirtas.
Dar prasčiau sekėsi kitam „McLaren“ pilotui Oscarui Piastriui. Penkta startinė vieta gerokai apsunkina jo galimybes padėti komandos draugui.
Puikų tempą pademonstravo Liamas Lawsonas („Toro Rosso“), užėmęs šeštąją vietą. Į greičiausiųjų dešimtuką taip pat pateko Fernando Alonso, Isackas Hadjaras, Charlesas Leclercas ir Pierre'as Gasly.
L. Hamiltono antirekordas
Visgi didžiausia vakaro drama įvyko rikiuotės uodegoje. F-1 rekordininkas Lewisas Hamiltonas su „Ferrari“ patyrė fiasko ir kvalifikacijoje liko paskutinis – 20-as.
Paprastai lietuje puikiai važiuojantis britas šįkart nesugebėjo pasiekti reikiamos padangų temperatūros.
Per 378 startus tai yra pirmas kartas, kai L. Hamiltonas savo kaltę (o ne dėl techninio gedimo ar baudų) kvalifikacijoje liko paskutinis.
Tiesa, prie nesėkmės prisidėjo ir aplinkybės. Lemiamo bandymo metu jam sutrukdė geltonos vėliavos ir Alexanderio Albono avarija.
