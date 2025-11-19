 
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Lietuvos kartingo talentas Markas Šilkūnas žengia į „Formulių“ pasaulį: pasirašyta sutartis su šveicarų ekipa

2025-11-19 17:07
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 17:07

Vienas perspektyviausių šalies jaunųjų lenktynininkų, 16-metis FIA automobilių sporto žaidynių nugalėtojas Markas Šilkūnas, verčia naują karjeros puslapį. Sportininkas oficialiai pasirašė sutartį su Šveicarijos „Jenzer Motorsport“ komanda ir 2026 metais persės į „Formulės 4“ (F4) bolidą.

Markas Šilkūnas (nuotr. asm. archyvo)

Šis žingsnis buvo kruopščiai planuotas. M. Šilkūnas, nusprendęs nebetęsti karjeros KZ2 kartingo klasėje, pasirinko logišką tobulėjimo kelią vienviečių bolidų link. 

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Dalyvavęs keturių skirtingų komandų testuose, lietuvis pasirinko būtent „Jenzer Motorsport“. Sprendimą lėmė ne tik komandos požiūris į jaunų talentų ugdymą, bet ir solidi istorija – būtent šioje ekipoje savo kelią į aukštumas skynėsi dabartinis „Formulės-1“ pilotas Yuki Tsunoda bei DTM čempionas Nico Mulleris.

Artėjantis sezonas M. Šilkūnui bus intensyvus. Metų pradžioje jis startuos „Formula Winter Series“ čempionate, kurio penki etapai vyks Portugalijos ir Ispanijos trasose. Vėliau, nuo balandžio iki spalio, lietuvio laukia pagrindinis iššūkis – šešių etapų FIA F4 Centrinės Europos (CEZ) serija, aplankysianti Austrijos, Čekijos, Slovakijos ir Vengrijos trasas.

Lenktyniaus ir Lietuvoje

Nors F4 varžybos taps prioritetu, M. Šilkūnas neketina visiškai dingti iš regioninių trasų. Kadangi „Formulės 4“ kalendorius yra gerokai laisvesnis nei įprastas kartingo grafikas (apie 11 savaitgalių vietoje 40), sportininkas ieško būdų išlaikyti sportinę formą.

Tam tikslui įsigytas ir žiedinėms lenktynėms ruošiamas 3 serijos BMW automobilis. Su juo M. Šilkūnas planuoja dalyvauti Lietuvos „BMW Cup“ ir Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato (BaTCC) etapuose.

Pergalingas atsisveikinimas su kartingais

Prieš sėsdamas į formulę, sportininkas dar turi nebaigtų reikalų kartingo trasoje. Šiuo metu M. Šilkūnas užtikrintai pirmauja tarptautinėje „Champions of the Future Academy“ serijoje („OK Senior“ klasėje). Laimėjęs 5 iš 8 finalinių važiavimų ir surinkęs 489 taškus, jis turi solidžią persvarą prieš artimiausius varžovus.

Čempionato baigtis spręsis Jungtiniuose Arabų Emyratuose: lapkritį vyks etapas Al Aino trasoje, o gruodžio pradžioje sezonas finišuos Abu Dabyje. Sėkmingas pasirodymas FIA globojamame renginyje būtų puikus akcentas užbaigiant kartingo karjeros etapą.

Prie M. Šilkūno karjeros posūkio prisideda ir garsi „Minardi Management“ agentūra. Jos vadovas Giovanni Minardi pabrėžia, kad lietuvis demonstruoja brandą ir darbo etiką, būtiną profesionaliam lenktynininkui, todėl perėjimas į F4 yra natūralus tobulėjimo žingsnis.

