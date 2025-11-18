Paradoksas „Formulės 1“ čempionate: kodėl inžinieriai slapta džiaugtųsi pralaimėjimu trasoje?

To priežastis – unikalus čempionato taisyklėse įtvirtintas „išlyginimo mechanizmas“. Siekiant suteikti šansą silpnesnėms komandoms pasivyti lyderius, laikas vėjo tunelyje ir kompiuterinių simuliacijų (CFD) resursai skirstomi atvirkštine tvarka: kuo žemesnę vietą užimi čempionate, tuo daugiau valandų gauni bolido tobulinimui.
Ši sistema peržiūrima du kartus per metus, o artėjantis perskirstymas yra kritiškai svarbus. Jau dabar aišku, kad čempionų titulą užsitikrinusi „McLaren“ 2026-ųjų pirmąjį pusmetį turės mažiausiai laiko bandymams. Tačiau dėl likusių pozicijų vis dar vyksta atkakli kova.
2026-ieji – nauja era
Šis resursų perskirstymas įgauna ypatingą reikšmę būtent dabar, nes „Formulė-1“ ruošiasi radikaliai taisyklių kaitai. Žiemą įsigalios visiškai naujas techninis reglamentas, todėl inžinierių laukia stati mokymosi kreivė.
Kai bolidai pirmą kartą išvažiuos į trasą žiemos bandymuose, prasidės lenktynės su laiku: reikės ne tik eliminuoti savo klaidas, bet ir kuo skubiau adaptuoti geriausias varžovų idėjas. Tokioje situacijoje kiekviena papildoma minutė vėjo tunelyje gali tapti lemiamu pranašumu.
Todėl komandos susiduria su nauja dilema. Sėkmingas sezono finišas šiemet reiškia mažiau resursų kitąmet. „Aston Martin“ vadovas Mike'as Krackas pripažįsta, kad strategai tikrai skaičiuoja galimus scenarijus, tačiau pabrėžia sportinį principą: „Mums, esantiems trasoje, svarbiausia pasiekti geriausią rezultatą.“
Pinigai prieš laiką
„Mercedes“ vyriausiasis inžinierius Andrew Shovlinas taip pat laikosi nuomonės, kad tyčia pralaimėti neverta. „Man būtų geriau užsitikrinti antrąją vietą dabar, o vėliau galvoti, kaip susitvarkyti su mažesniu vėjo tunelio laiku. Mes niekada nebandytume strategiškai likti ketvirti“, – teigia jis.
A. Shovlinas taip pat primena „McLaren“ pavyzdį: šiemet ši komanda turėjo mažiausiai resursų iš visų, tačiau vis tiek sugebėjo sukurti geriausią bolidą. Tai įrodo, kad svarbu ne tik turimas laikas, bet ir tai, kaip efektyviai jis išnaudojamas.
Vis dėlto, finansinis aspektas išlieka galingu motyvu kovoti iki galo. „Racing Bulls“ (buvusi „Toro Rosso“) vadovas Peteris Bayeris atskleidė konkrečius skaičius: „Kiekviena aukštesnė vieta vidutiniokų rikiuotėje yra verta dešimties milijonų eurų premijos. Tai milžiniškos sumos, todėl kovosime dėl kiekvieno taško.“
Komandos jau dabar aukoja dabartį vardan ateities. „Mercedes“ sąmoningai atsisakė vėlyvų atnaujinimų šiam sezonui, kad visą dėmesį sutelktų į 2026-uosius.
„Prieš naują reglamentą svarbiausia startuoti su pranašumu. 2022-aisiais mes pradėjome atsilikdami ir ilgai vijomės. Dauguma komandų, kurias matome kaip konkurentus 2026-aisiais, elgiasi taip pat kaip mes“, – apibendrino A. Shovlinas.
