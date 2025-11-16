 
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Bandymas nukopijuoti „Land Rover“ triuką baigėsi fiasko: kiniškas visureigis nuvirto nuo „Dangaus vartų“ laiptų

2025-11-16 17:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 17:00

Mėgdžioti savo srities meistrus yra rizikinga. Tuo skaudžiai įsitikino Kinijos automobilių gamintojas „Chery“, bandęs pakartoti legendinį „Land Rover“ rinkodaros triuką. 2018-aisiais „Range Rover Sport“ įveikė 999 stačius laiptus, vedančius prie garsiųjų Kinijos „Dangaus vartų“, taip įtvirtindamas savo, kaip visureigių lyderio, reputaciją.

Nesėkmingas „Chery“ bandymas (nuotr. stop kadras)

Mėgdžioti savo srities meistrus yra rizikinga. Tuo skaudžiai įsitikino Kinijos automobilių gamintojas „Chery“, bandęs pakartoti legendinį „Land Rover“ rinkodaros triuką. 2018-aisiais „Range Rover Sport“ įveikė 999 stačius laiptus, vedančius prie garsiųjų Kinijos „Dangaus vartų“, taip įtvirtindamas savo, kaip visureigių lyderio, reputaciją.

0

„Chery“ nusprendė, kad jų naujasis, „Land Rover Defender“ primenantis visureigis „Fulwin X3L“ taip pat gali tai padaryti. Tačiau ambicingas bandymas baigėsi visišku fiasko ir apgadinta technika.

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra" rubrikoje.

Kaip matyti paviešintuose vaizdo įrašuose, „Fulwin X3L“ įveikė maždaug tris ketvirčius kelio į viršų. Tačiau tuomet pasigirdo garsus traškesys. Automobilis staiga prarado galią, ėmė slysti atgal, rėžėsi į šoninius turėklus ir apgadino garsiąją Kinijos lankytiną vietą.

Gamintojas atsiprašė

„Chery“ nedelsdama išplatino oficialų atsiprašymą. Gamintojas patvirtino, kad lapkričio 12 d. vykęs „ekstremalus iššūkio testas“ nepavyko dėl „netikėto incidento“.

Pirminis tyrimas parodė, kad dėl incidento kaltas ne automobilis, o atsikabinęs saugos lynas, kuris apsivyniojo aplink priekinį ratą ir sukėlė staigų galios praradimą.

Kompanija prisiėmė atsakomybę dėl prasto rizikos įvertinimo ir pažadėjo padengti visus „Dangaus vartams“ padarytus nuostolius bei atsiprašė turistų ir vietos bendruomenės.

