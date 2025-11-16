Bandymas nukopijuoti „Land Rover“ triuką baigėsi fiasko: kiniškas visureigis nuvirto nuo „Dangaus vartų“ laiptų

„Chery“ nusprendė, kad jų naujasis, „Land Rover Defender“ primenantis visureigis „Fulwin X3L“ taip pat gali tai padaryti. Tačiau ambicingas bandymas baigėsi visišku fiasko ir apgadinta technika.
Kaip matyti paviešintuose vaizdo įrašuose, „Fulwin X3L“ įveikė maždaug tris ketvirčius kelio į viršų. Tačiau tuomet pasigirdo garsus traškesys. Automobilis staiga prarado galią, ėmė slysti atgal, rėžėsi į šoninius turėklus ir apgadino garsiąją Kinijos lankytiną vietą.
Gamintojas atsiprašė
„Chery“ nedelsdama išplatino oficialų atsiprašymą. Gamintojas patvirtino, kad lapkričio 12 d. vykęs „ekstremalus iššūkio testas“ nepavyko dėl „netikėto incidento“.
Pirminis tyrimas parodė, kad dėl incidento kaltas ne automobilis, o atsikabinęs saugos lynas, kuris apsivyniojo aplink priekinį ratą ir sukėlė staigų galios praradimą.
Kompanija prisiėmė atsakomybę dėl prasto rizikos įvertinimo ir pažadėjo padengti visus „Dangaus vartams“ padarytus nuostolius bei atsiprašė turistų ir vietos bendruomenės.
