„Renault“ nespėjo: naujos kartos „Twingo“ nuotraukos pasirodė prieš oficialią premjerą

Nors oficiali premjera numatyta tik šį ketvirtadienį, lapkričio 6 d., pirmosios naujojo „Twingo“ nuotraukos jau pasklido internete.
Pasirodžiusios nuotraukos patvirtina, kad ketvirtoji modelio karta bus moderni originaliojo, 1992-aisiais pristatyto „Twingo“ interpretacija.
Išsaugoti būdingi, beveik pusapvaliai priekiniai žibintai. Tačiau, skirtingai nei legendinis pirmtakas, naujasis modelis turės penkerias dureles. Dėl itin trumpų kėbulo iškyšų, nors automobilis ir bus trumpesnis nei 4 metrai, tikimasi, kad jis pasiūlys itin erdvų saloną.
Pirmieji salono vaizdai rodo paprastą, bet žaismingą aplinką su dviem ekranais. Tačiau didžiausia ir maloniausia staigmena – fiziniai klimato kontrolės valdikliai.
Toks sprendimas yra itin retas šiame kainų segmente, kur gamintojai, siekdami sutaupyti, dažniausiai perkelia visas funkcijas į lietimui jautrius ekranus.
Būtent kaina ir bus pagrindinis naujojo „Twingo“ koziris – tikimasi, kad ji prasidės nuo maždaug 20 000 eurų.
Siekiant išlaikyti tokią patrauklią kainą, modelyje, tikėtina, bus naudojamos pigesnės, bet ilgaamžiškesnės ir saugesnės (mažiau linkusios užsidegti) LFP (ličio geležies fosfato) baterijos.
Prognozuojamas nuvažiuojamas atstumas turėtų siekti apie 300 kilometrų – to yra daugiau nei pakankamai automobiliui, skirtam naudoti išskirtinai mieste.
