Pamirškite brangius remontus: šie dyzeliniai varikliai leidžia važiuoti pigiai ir genda retai

Šios klasės varikliai dažniausiai generuoja nuo 90 iki 110 AG ir pasiekia 250–300 Nm sukimo momentą. Kompaktinės klasės automobiliui (tokiam kaip „Golf“ ar „Focus“) to visiškai pakanka užtikrinti sklandžią dinamiką, o lengvesniuose miesto modeliuose tokia trauka netgi suteikia vairavimo malonumo.
Tačiau perkant naudotą automobilį, didžiausias jų privalumas slypi ne dinamikoje, o eksploatacijos kaštuose.
Nors naujesnės ir galingesnės versijos tapo technologiškai sudėtingesnės, daugelis šių variklių modifikacijų vis dar neturi brangiausių gedimų šaltinių. Pavyzdžiui, kintamos geometrijos turbinų ar kietųjų dalelių filtrų. Tai reiškia, kad net ir sugedus vienam ar kitam komponentui, sąskaita servise neprivers griebtis už galvos.
BMW B37
- Variklio tūris: 1,5 litro
- Išvystoma galia: nuo 95 iki 116 AG
- Didžiausias sukimo momentas: nuo 220 iki 270 Nm
- Paskirstymo mechanizmas: Grandinė
Tai vienintelis variklis šiame sąraše, turintis vos tris cilindrus. Tokia konstrukcija lemia specifinį charakterį, kuris patinka ne visiems. Nors BMW inžinieriai puikiai susitvarkė su variklio skleidžiamu triukšmu, visiškai eliminuoti vibracijų jiems nepavyko. Jos akivaizdžiai juntamos varikliui dirbant laisva eiga arba, kai nuolatos veikia „Start/Stop“ sistema.
Inžineriniu požiūriu tai modernus kūrinys. Variklis sukurtas pagal modulinį principą ir dalijasi daugybe komponentų su kitais BMW šeimos nariais – tiek benzininiais, tiek dyzeliniais.
Kelyje šis 1,5 litro motoras stebina dinamika – lengviems „Mini“ ar 1 serijos BMW modeliams jo traukos visiškai pakanka.
Patikimumas taip pat vertinamas gerai, tačiau silpnų vietų yra. Dažniausiai pasitaikantys gedimai – stringantys EGR vožtuvai ir padidėjęs alyvos vartojimas, todėl jos lygį matuoklėje verta tikrinti dažniau.
Buvo montuojamas į šiuos modelius: BMW 1 seriją (F20), 2 seriją („Active Tourer“ / „Gran Tourer“), „X1“ (F48).
FIAT MultiJet
- Variklio tūris: 1,6 litro
- Išvystoma galia: nuo 90 iki 120AG
- Didžiausias sukimo momentas: nuo 290 iki 320 Nm
- Paskirstymo mechanizmas: Diržas
Italų inžinieriai įrodė, kad moka kurti dyzelius, o 1,6 litro „MultiJet“ – vienas sėkmingiausių jų darbų. Techniškai šis agregatas yra legendinių 1.9 bei 2.0 litrų variklių mažasis brolis, paveldėjęs geriausias jų savybes.
Didžiausias privalumas, ypač senesniuose modeliuose (nuo 2007 m.), yra konstrukcinis paprastumas. Silpniausios versijos dažnai neturi kietųjų dalelių filtro, o jose naudojama paprasta, fiksuotos geometrijos turbina. Tiesa, stebuklų nebūna: perkant automobilį su didesne nei 200 tūkst. km rida, reikėtų numatyti biudžetą dvimasio smagračio keitimui.
Tačiau viena specifinė problema reikalauja ypatingo dėmesio. Tai – alyvos siurblio paėmimo tarpinė. Laikui bėgant ji sukietėja ir praranda sandarumą, todėl užvedant šaltą variklį sistema trumpam nesukelia reikiamo alyvos slėgio.
Apie tai įspėja po užvedimo ilgiau nei įprastai deganti tepalo lemputė. Gera žinia ta, kad pati detalė kainuoja vos 10–20 eurų. Ją prevenciškai pakeitus, šis variklis tarnaus ilgai ir patikimai.
Buvo montuojamas į šiuos modelius: „Alfa Romeo“ (MiTo, Giulietta), „Fiat“ (Punto, Bravo, Tipo, Doblo ir kt.), „Lancia“ (Delta, Musa), „Jeep“ (Renegade, Compass), „Suzuki“ (Vitara, SX4 S-Cross).
HONDA i-DTEC
- Variklio tūris: 1,6 litro
- Išvystoma galia: nuo 120 iki 160 AG
- Didžiausias sukimo momentas: nuo 300 iki 350 Nm
- Paskirstymo mechanizmas: Grandinė
Šis japoniškas agregatas gimė iš poreikio pasiūlyti alternatyvą legendiniam, bet sunkiam ir brangiai eksploatuojamam 2,2 i-DTEC varikliui.
Inžinieriams ši užduotis pavyko puikiai. 1,6 litro motoras pasižymi pagirtinu veikimo tolygumu, tyla ir vienomis mažiausių kuro sąnaudų klasėje. Bazinė versija idealiai tinka lengvam „Civic“, o galingesnė modifikacija (160 AG) be vargo susitvarko ir su masyvesniu „CR-V“ visureigiu.
Techniniu požiūriu tai – vienas patikimiausių dyzelių rinkoje. Rimti mechaniniai gedimai jam praktiškai nebūdingi, tačiau ramybę kartais gali sudrumsti elektronikos kaprizai.
Pasitaiko klaidingų įspėjamųjų pranešimų prietaisų skydelyje. Taip pat, kaip ir visiems šiuolaikiniams dyzeliams, trumpos kelionės mieste greitai užkemša kietųjų dalelių filtrą, nors tai labiau eksploatacijos, o ne konstrukcijos problema.
Didžiausias šio variklio minusas išryškėja prireikus remonto. Skirtingai nei populiarių vokiškų ar prancūziškų variklių atveju, rasti pigių ir kokybiškų dalių šiam motorui sunku. Purkštukai, dvimasis smagratis ar turbina kainuoja brangiai, o ir rasti servisą, išmanantį „Honda“ variklių specifiką, vis dar gali būti iššūkis.
Buvo montuojamas į šiuos modelius: „Honda Civic“ (IX, X), „Honda CR-V“ (IV).
KIA/Hyundai CRDI
- Variklio tūris: 1,5/1,6 litro
- Išvystoma galia: nuo 79 iki 128 AG
- Didžiausias sukimo momentas: nuo 170 iki 260 Nm
- Paskirstymo mechanizmas: Grandinė
Pietų Korėjos inžinieriai su šia variklių šeima pataikė į dešimtuką. Jei mažesnio tūrio (1,1 ar 1,4 litro) versijos sulaukdavo priekaištų dėl juntamų vibracijų ar galios trūkumo, šie agregatai minėtas problemas sėkmingai išsprendė.
Ieškantiems naudoto automobilio, racionaliausias pasirinkimas – apie 90 AG generuojančios versijos. Jų paslaptis slypi inžineriniame paprastume.
Iki 2010 metų gamintuose modeliuose dažniausiai nėra kietųjų dalelių filtro, juose nenaudojamas brangus dvimasis smagratis, o turbina – paprastos, fiksuotos geometrijos. Tai reiškia, kad brangiems gedimams čia tiesiog nepalikta vietos.
Tačiau patikimumu pasižymi ir galingesnės modifikacijos. Praktika rodo, kad tinkamai prižiūrimas šis variklis be didesnių kaprizų gali tarnauti itin ilgai.
Buvo montuojamas į: „Hyundai“ (Getz, i20, i30, ix20), „Kia“ (Rio, Cee’d, Soul, Venga).
PEUGEOT HDI
- Variklio tūris: 1,6 litro
- Išvystoma galia: nuo 75 iki 120 AG
- Didžiausias sukimo momentas: nuo 170 iki 300 Nm
- Paskirstymo mechanizmas: Diržas
Tai – tikras darbinis arklys, gimęs bendromis „PSA“ ir „Ford“ inžinierių jėgomis, todėl antrinėje rinkoje šių variklių pasirinkimas yra begalinis. Tačiau prieš perkant naudotą automobilį su šiuo varikliu, privalote žinoti specifines šio agregato ligas.
Senesnės modifikacijos (nuo 2003 m.) buvo žinomos dėl dažnų turbokompresoriaus gedimo. Problema slypėjo užsikimšusiame alyvos tiekimo vamzdelyje, dėl kurio turbina negaudavo reikiamo tepimo. Nors vėliau ši problema buvo išspręsta, visuomet rekomenduojama patikrinti turbinos būklę.
Kita, pigesnė, bet erzinanti bėda – nesandarios purkštukų tarpinės (varinės poveržlės), dėl kurių variklio skyriuje kaupiasi suodžiai ir jaučiamas išmetamųjų dujų kvapas.
Nepaisant to, tai vienas racionaliausių pasirinkimų rinkoje. Variklis yra tylus, taupus, o jo remontas nereikalauja didelių investicijų. Meistrai šio variklio nesibaido, o reikalingų detalių pilna kiekvienoje specializuotoje parduotuvėje.
Buvo montuojamas į: „Citroën“ (C3, C4, Berlingo, Picasso modeliai), „Peugeot“ (208, 308, 3008, 508, Partner), „Ford“ (Fiesta, Focus, Mondeo – žymimas kaip TDCi), „Volvo“ (C30, S40, V50, S80), „Mazda“ (3), „Mini“.
RENAULT dCi
- Variklio tūris: 1,5 litro
- Išvystoma galia: nuo 65 iki 110 AG
- Didžiausias sukimo momentas: nuo 160 iki 240 Nm
- Paskirstymo mechanizmas: Diržas
Šis variklis – tikras rinkos fenomenas, gaminamas ir tobulinamas jau daugiau nei du dešimtmečius. Jo pritaikomumo geografija stulbinanti: tą patį agregatą galima rasti tiek pigiuose „Dacia“, tiek „Renault“ bestseleriuose, tiek „Mercedes-Benz“ ar „Infiniti“ modeliuose.
Tačiau pradžia buvo duobėta. Pirmosios versijos pagarsėjo prastu patikimumu, nes savininkus kankino nepatvari „Delphi“ purkštukų sistema, o didžiausiu košmaru tapo prasisukantys alkūninio veleno indėklai, dažnai siunčiantys variklį į metalo laužą. Laimei, inžinieriai nuolat tobulino konstrukciją ir vėlesnės modifikacijos tapo gerokai patvaresnės.
Eksploatuojant šį variklį reikia laikytis gana griežtos disciplinos. Alyvą būtina keisti dažniau nei numato gamintojas (kas 10–15 tūkst. kilometrų.) Be to, meistrai rekomenduoja kas 100–120 tūkst. km profilaktiškai pakeisti švaistiklinius indėklus. Tai nebrangi procedūra, tačiau ji apsaugo nuo katastrofiško gedimo.
Nepaisant kaprizingos praeities, 1.5 dCi turi stiprių kozirių. Lengvuose automobiliuose jis stebina itin mažomis kuro sąnaudomis, o galingesnės, virš 100 AG pasiekiančios versijos, užtikrina ir solidžią dinamiką.
Buvo montuojamas į: „Renault“ (Clio, Megane, Scenic, Laguna, Kangoo, Captur ir kt.), „Nissan“ (Qashqai, Juke, Note, Almera), „Dacia“ (Duster, Sandero, Logan), „Mercedes-Benz“ (A, B, CLA, GLA klasės,
Volkswagen TDI
- Variklio tūris: 1,6 litro
- Išvystoma galia: nuo 75 iki 120 AG
- Didžiausias sukimo momentas: 250 Nm
- Paskirstymo mechanizmas: Diržas
Nors techniškai šis variklis sukurtas liūdnai pagarsėjusio 2.0 TDI pagrindu, jis sėkmingai išvengė pirmtako problemų.
Esminis lūžio taškas – 1.6 TDI iškart gavo modernią „Common Rail“ įpurškimo sistemą, aplenkdamas triukšmingą ir nepatikimą „Pump-Düse“ technologijos etapą. Dėl to šis agregatas užsitarnavo ilgaamžio ir patikimo motoro reputaciją.
Visgi, eksploatacija turi savų niuansų. Privalumas tas, kad silpnesnėse versijose dažnai nėra brangaus dviejų masių smagračio, o tai ženkliai sumažina sankabos remonto sąmatą.
Kita vertus, yra ir tam tikrų rizikų. Pavyzdžiui, visi modeliai turi kietųjų dalelių filtrus, o kuro sistemoje naudojami pjezoelektriniai purkštukai dažniausiai yra nerestauruojami.
Jiems sugedus, tenka pirkti naujus, o tai gali kainuoti tūkstančius eurų. Tiesa, tokios bėdos dažniausiai ištinka tik automobilius, nuvažiavusius daugiau nei 200 tūkst. kilometrų.
Gamintojas taip pat nurodo optimistinį paskirstymo diržo keitimo intervalą (150–180 tūkst. km), tačiau su šiais varikliais daugiau patirties turintys specialistai pataria nerizikuoti ir šį darbą atlikti anksčiau.
Vertinant dinamiką, šis variklis yra idealus pasirinkimas „Golf“ ar „Octavia“ klasės automobiliams, tačiau sunkesniuose „Passat“ ar „Superb“ modeliuose galios jam akivaizdžiai trūksta.
Buvo montuojamas į: nuo mažų „Audi A1“, „Škoda Fabia“ ar „VW Polo“ iki kompaktinių „Golf“, „Octavia“, „Leon“ ir net didesnių „Passat“ bei „Superb“.
