WRC sezono kulminacija Saudo Arabijoje: Ottas Tänakas siunčia žinutę varžovams

Nors įžanginiame greičio ruože greičiausias buvo su čempionatu laikinai atsisveikinantis estas Ottas Tänakas, didžiausia intriga verda tarp pretendentų į titulą. Sebastienas Ogieris akimirksniu pradėjo demonstruoti pranašumą prieš čempionato lyderį Elfyną Evansą.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Paskutinis šių metų WRC etapas prasidėjo nuo 5,22 km ilgio „Jameel Motorsport“ greičio ruožo, kuris kartu tapo ir savotišku apšilimu prieš brutalias žvyro trasas.
Čia geriausiai sekėsi „Hyundai“ atstovui O. Tänakui. Dulkėtame ruože jis užtikrintai (2,5 sekundės) pranoko trečiąjį (teorinį) pretendentą į titulą Kalle Rovanperą. Estui tai ypatingas ralis – po jo jis planuoja daryti metų pertrauką lenktynininko karjeroje.
„Tikiuosi, automobilio patikimumas bus geresnis nei visą šį sezoną. Tai bus tikras išbandymas, nes ralis nusimato klastingas ir sunkiai prognozuojamas“, – po finišo kalbėjo lyderis.
Psichologinė dvikova dėl karūnos
Tačiau pagrindinė vakaro drama vyko tarp „Toyota“ komandos draugų. S. Ogieris, bendroje įskaitoje atsiliekantis nuo E. Evanso vos trimis taškais, jau pirmame ruože sugebėjo įkąsti varžovui.
Prancūzas trasą įveikė 0,9 sekundės greičiau ir užfiksavo antrą geriausią laiką bendroje rikiuotėje (atsilikdamas nuo O. Tänako 1,2 sek.).
Visgi, daugkartinis čempionas įvykių neskubino: „Esame pakankamai suaugę, kad žinotumėme – tikrasis ralis prasideda rytoj. Čia ralio nelaimėsi, gali tik pralaimėti.“
Tuo tarpu E. Evansas nuo lyderio atsiliko 2,1 sekundės ir liko penktas: „Pasiekti finišą jau bus iššūkis. Privalome važiuoti ne tik greitai, bet ir protingai“, – strategiją atskleidė britas.
Staigmena iš Latvijos
Tarp Pasaulio ralio čempionato (WRC) grandų įsiterpė į „M-Sport Ford“ komandą sugrįžęs latvis Martinas Sesksas. Jis šiame greičio ruože liko ketvirtas.
Prasčiau sekėsi K. Rovanperai, kuris savo pasirodymą pavadino šlykščiu dėl automobilį kamavusio nepakankamo pasukamumo. Dėl to jis liko šeštas.
Dar nepalankiau ralis prasidėjo Dakaro laimėtojui Nasserui Al-Attiyah. Katarietis gavo 10 sekundžių baudą už ankstyvą startą ir nukrito į rikiuotės galą.
Dešimtuką užbaigė Sami Pajari, Adrienas Fourmaux, Takamoto Katsuta ir Gregoire'as Munsteris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!